La tournée triple de Manchester City culmine en Inde

La commémoration du Treble Trophy Tour de Manchester City en Inde s’est déroulée dans les villes de Kochi et Mumbai au début du mois alors que les quatre trophées très convoités – le Trophée de la Premier League, la FA Cup, le Trophée de la Ligue des Champions de l’UEFA et la Super Coupe de l’UEFA – étaient présents dans le villes avec la légende de Manchester City, Nedum Onuoha.

L’étape indienne du Treble Trophy Tour a débuté à Kochi le 22 septembre, où les quatre pièces d’argenterie étaient exposées sur les rives pittoresques du lac Vembanad, le plus long lac d’Inde, réputé pour accueillir la course de bateaux Nehru Trophy.

Par la suite, les trophées ont été exposés au Lulu Atrium Mall de la ville le 23 septembre, lors de la projection du match de Premier League de Manchester City contre Nottingham Forest que les champions en titre de Premier League ont remporté 2-0. Lors de la projection, les supporters indiens de la ville folle de football de Kochi ont eu la rare chance de voir les quatre trophées en personne et ont accueilli l’argenterie avec des acclamations incessantes. Les fans de Kochi ont également eu une occasion en or d’interagir avec la légende de Manchester City, Nedum Onuoha, qui était ravi de voir l’énorme soutien et l’adoration dont les fans ont fait preuve sur place.

Le Manchester City Treble Trophy Tour a atteint la « Ville des rêves », Mumbai. Les quatre pièces d’argenterie très appréciées, le trophée de la Premier League, la FA Cup, le trophée de l’UEFA Champions League et la Super Coupe de l’UEFA, ont été acheminées vers la ville de Mumbai, qui compte l’une des fans de football les plus diversifiées du pays, après la succès de l’étape de Kochi le 24 septembre. Les quatre trophées qui constituent le tout premier triplé des Cityzens ont été présentés devant l’emblématique GSB Sarvajanik Ganeshotsava Samiti au Shree Ram Mandir Wadala à Mumbai, offrant l’occasion idéale pour Manchester City d’embrasser la riche culture de la ville pendant le Festival Ganpati en cours dans le Maharashtra, qui est vénéré comme la plus grande célébration de la ville et de l’État.

De là, les trophées ont été acheminés vers les bureaux du Mumbai City FC dans la ville pour signifier le lien étroit entre les différents clubs de la famille City Football Group (CFG). Plus tard dans la journée, les trophées se sont rendus à Escobar à Bandra West, où les fans de Mumbai se sont rassemblés en masse pour apercevoir les quatre trophées et interagir avec la légende itinérante de Manchester City.

Le dernier jour, les trophées ont passé l’après-midi dans un projet Cityzens Giving dans la banlieue de Bandra, où Manchester City travaille avec la Fondation OSCAR pour soutenir les enfants des communautés mal desservies grâce à son programme de football et d’éducation aux compétences de vie. Plus de 75 participants du programme ont assisté à ce festival de football communautaire spécial, dirigé par 15 des jeunes leaders inspirants du projet qui ont bénéficié d’une formation en leadership dans le football dispensée par les entraîneurs de Manchester City depuis 2020.

Au cours de l’événement, Nedum Onuoha a partagé des leçons de leadership avec les jeunes leaders et a participé à des activités de football amusantes et éducatives avec les enfants locaux avant de poser pour des photos avec tous les participants.

Plus tôt dans la journée, Onuoha a surpris Zoya, une jeune leader inspirante et super fan de Man City, en apportant les trophées chez elle à Mumbai. En réfléchissant à cette expérience, Onuoha a déclaré : « Zoya était tellement abasourdie quand elle m’a vu et quand le trophée de la Ligue des champions était derrière moi, c’était évidemment un moment incroyablement spécial pour elle. Des gens comme Zoya et le travail qu’elle accomplit dans sa communauté sont inestimables. En tant que club, nous étions ravis de lui exprimer notre gratitude pour ses efforts avec une surprise vraiment spéciale.

Zoya est une jeune leader du projet Cityzens Giving depuis sa création en 2020 et sert de modèle pour la prochaine génération, inspirant en particulier les jeunes filles de sa communauté à éliminer les obstacles à la poursuite du sport et de l’éducation.

Parlant de la surprise, Zoya a déclaré : « Je me sens dépassée et sans voix. Voir les trophées alignés dans mon salon était quelque chose que je n’aurais pas pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Je me sens tellement reconnaissante d’avoir vécu ce moment avec ma famille.

Partageant ses réflexions générales sur l’étape indienne du Treble Trophy Tour et les souvenirs spéciaux créés, Nedum Onuoha, qui a traversé le système jeunesse des Cityzens en 2004, a déclaré :

« Lorsque les admirateurs de Manchester City en Inde ont vu les trophées en personne, il était clair que leur passion pour le club n’avait fait que se renforcer avec notre récent succès. Je suis incroyablement reconnaissant envers nos supporters indiens qui m’ont si bien accueilli et j’espère qu’ils ont apprécié de célébrer ensemble notre saison record lors des différents événements comme une seule famille de la ville.

Le Manchester City Treble Trophy Tour se rendra désormais en Indonésie où la tournée débutera à Jakarta le 28 septembre 2023.