“La tournée sera différente sans Roger Federer”, estime Marin Cilic

Roger Federer a été une telle source d’inspiration dans le monde entier que personne n’a jamais voulu qu’il quitte le jeu et l’ATP Tour ne ressentira pas la même chose sans l’emblématique joueur de tennis suisse, a déclaré lundi le numéro 17 mondial Marin Cilic.

Federer a fait ses adieux au match en larmes en septembre 2022, disputant son dernier match lors de la Laver Cup aux côtés de son plus grand rival sur le terrain, Rafael Nadal.

A LIRE AUSSI | Tata Open Maharashtra: Sumit Nagal se retire après avoir combattu la défaite contre Filip Krajinovic

Les tournois d’ouverture de la saison ont commencé à Pune, Adélaïde, tandis que la première United Cup se joue en Australie dans trois villes différentes.

Cilic, qui a affronté Federer 11 fois au cours de sa carrière et n’est sorti triomphant qu’une seule fois lorsqu’il a remporté le titre de l’US Open en 2014, a déclaré que l’ATP Tour se sentirait désormais différent.

“Nous n’avons jamais voulu que Roger parte, vous savez, parce que c’est un gars formidable, une inspiration évidemment incroyable non seulement pour nous sur la tournée, mais pour de nombreux enfants du monde entier”, a déclaré Cilic lors d’une interaction avec les médias.

“Aussi pour beaucoup de ces gars de la prochaine génération qui sont maintenant au sommet, il était, et est probablement toujours une idole. Donc, vraiment difficile de le voir partir et la tournée va certainement être différente”, a déclaré le joueur de 34 ans.

Cilic, vainqueur de 20 titres sur le circuit ATP, dont l’US Open 2014, a déclaré que bien que le jeu soit plus pauvre sans Federer, il y a deux joueurs qui maintiennent le public accroché au sport.

“Mais je dirais que, vous savez, nous avons toujours de la chance d’avoir Rafa jouant contre Novak (Djokovic) et en jouant, ils gardent toujours cet enthousiasme du tennis là-haut. Ce n’est pas la même chose sans Roger, mais je pense que les gars savent que la tournée ne se sent pas bien.” Les trois joueurs partagent 63 titres du Grand Chelem entre eux et selon Cilic, le succès de Big-3 réside dans leur instinct de tueur et cela aussi dès le premier point du jeu.

On lui a demandé ce qui sépare un champion du Grand Chelem des autres joueurs. “Je pense qu’il y a une légère différence dans la compétition. Il y a mentalement une différence entre participer à des tournois du Grand Chelem et participer à d’autres tournois, car lorsque vous entrez dans le meilleur des cinq matches, la mentalité doit être présente dès le premier point”, a-t-il déclaré.

“Je pense que les gars que nous avons vus maintenant, Roger, Rafa, Novak et pendant de nombreuses années, ces gars-là ont joué avec des instincts de tueur et une attitude sans précédent. Ils exigent de vous que vous soyez au top de votre forme tout au long du match, vous savez, et c’est donc je pense que cela leur donne le plus grand avantage”, a-t-il expliqué.

Un nouveau tournoi a été ajouté au Tour, la United Cup – une épreuve par équipes mixtes où le format du tournoi à la ronde consiste en deux matchs simples masculins et féminins, et un match nul en double mixte.

Six pays se sont qualifiés sur la base du classement ATP de leur joueur en simple classé numéro un et six pays se sont qualifiés sur la base du classement WTA de leur joueur en simple classé numéro un.

Les six derniers pays se sont qualifiés sur la base du classement combiné de leurs meilleurs joueurs ATP et WTA.

Cilic est d’accord avec le nouvel ajout mais dit qu’idéalement, de plus en plus de joueurs devraient pouvoir jouer à des tournois.

“Dans mon propre sens, je pense qu’il devrait y avoir plus d’opportunités pour les gars de jouer la première semaine. Nous avons un tournoi ici (Pune), un tournoi à Adélaïde et la United Cup, mais cela ne couvre pas suffisamment de places pour que les 100 meilleurs joueurs puissent jouer.

“Je suis définitivement parfaitement d’accord avec la United Cup, juste un mélange d’une sorte de tournoi comme la Hopman Cup, mais il devrait y avoir un peu plus d’opportunités pour les gars, pour les gars de jouer surtout la première semaine de l’année, et de se préparer pour l’Australie (Open)”, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)