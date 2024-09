La tournée Secret of Us de Gracie Abrams arrive à Los Angeles

Alors que Gracie Abrams parcourait la scène du Théâtre grec lundi, les bras tendus des habitants de la fosse ressemblaient à des flammes léchant l’ourlet de sa jupe longue noire transparente. Mais malgré la chaleur étouffante de la nuit, elle s’est accroupie pour toucher le feu.

En se levant, elle serra son cœur, comme si elle y stockait la chaleur.

Premier des trois concerts de la tournée Secret of Us d’Abrams, l’événement à guichets fermés de lundi a vu de nombreux moments intimes entre l’auteure-compositrice-interprète de 25 ans et ses fans adorés. C’est un schéma d’Abrams qui n’a pas changé depuis ses premiers concerts en direct jusqu’à ses premières représentations l’été dernier lors de la tournée Eras de Taylor Swift – elle souffle des bisous lui tient la main et lui murmure « je t’aime » à voix basse, le tout avec la sincérité d’un ami proche.

« C’est réel pour moi », a déclaré Abrams aux personnes présentes au concert lundi. « Cette relation signifie beaucoup, et je le pense vraiment quand je dis que j’essaie d’intégrer votre générosité dans mes chansons et mes histoires. »

Alors que d’autres artistes pourraient considérer les emails très personnels et les révélations personnelles non sollicitées de leurs fans comme inappropriés ou tout simplement ennuyeux, pour Abrams, c’est un rappel « que nous traversons tous vraiment la même chose à la fin de la journée ». Cela la maintient honnête et lui permet d’écrire.

Ainsi, même si elle n’avait pas prévu de sortir de nouvelles musiques si tôt après la sortie de son premier album, « Good Riddance », en 2023, elle avait un autre album entre les mains avant même de s’en rendre compte.

Sorti le 21 juin, « The Secret of Us » a débuté à la deuxième place du Billboard 200 — derrière « The Tortured Poets Department » de Taylor Swift — avec 89 000 unités équivalentes à un album, devenant ainsi le premier album d’Abrams à atteindre le top 10 et le plus haut classement.

Lorsque les préventes ont été lancées en juin pour la tournée Secret of Us, la date solo initialement prévue à Los Angeles, le 11 septembre, s’est vendue en une heure, et Abrams a donc réservé un deuxième créneau le 12 septembre, puis un troisième, qui est devenu la soirée d’ouverture de Los Angeles. Olivia Rodrigo, Daisy Edgar-Jones, la star de « Twisters », et Phoebe Dynevor, l’ancienne actrice de « Bridgerton », étaient parmi les participants.

Gracie Abrams se produit. (Lauren Tepfer)

Le concert, qui a duré un peu moins de deux heures, a débuté avec la chanson d’ouverture de l’album, « Felt Good About You », un morceau folklorique dont le tambourin enjoué lui donne l’allure d’un air de bande originale de film indépendant. Même si Abrams a interprété la chanson derrière une cloison semi-transparente, sa présence sur scène était palpable tandis que sa silhouette se balançait au rythme.

Au centre de la scène, Abrams a enfilé une guitare acoustique avec une sangle à motif étoilé pour « Risk », le premier single de « The Secret of Us ». Elle était ravie lorsque les fans lui ont crié les paroles, et même pendant le cinglant « Blowing Smoke », elle n’a pas pu réprimer ses sourires.

Plus tard, elle s’est laissée aller à chanter en duo avec le public, leur offrant son micro pour les punchlines lyriques de « 21 », « I Love You, I’m Sorry » et « Mess It Up ». Pendant ce temps, elle a fait preuve d’un contrôle vocal bien meilleur depuis sa dernière tournée en tête d’affiche. En échangeant les notes plus courtes et plus basses de morceaux aussi poignants que « Where Do We Go Now ? » et « Gave You I, Gave You I » contre des notes plus longues et plus aiguës, elle a fait haleter même les spectateurs les moins expressifs. (Un agent de sécurité filmait à un moment donné.)

Pour la « chanson surprise » de lundi, une relique de son temps d’études avec Swift Abrams a fait monter sur scène sa meilleure amie, colocataire et co-auteure de « The Secret of Us », Audrey Hobert. Après quelques échanges, les deux ont interprété en duo l’inédit « That’s So True », échangeant des expressions théâtrales en chantant « Smiling through it all, yeah that’s my life ». Combinant des paroles juvéniles avec des thèmes adultes, la chanson manifeste la préoccupation simultanée d’Abrams pour l’adolescence et la position au-delà de celle-ci – un autre point commun qu’elle partage avec Swift.

Après un « Good Luck Charlie » épuré, une série de chansons dont les éléments de production live, en plus d’illustrer le sens croissant du jeu d’Abrams en tant qu’interprète, ont été grandement améliorés par rapport à leurs versions studio. « Friend », une face B pop douce du premier EP d’Abrams « minor », par exemple, a bénéficié de l’ajout de synthés distordus. Et « Normal Thing », un morceau en pleine croissance du dernier album d’Abrams, a été transformé par une construction de batterie déchirante.

À l’inverse, les versions live de « Feels Like » et « Free Now » – la dernière chanson du set – ont laissé leurs admirateurs sur leur faim, la version accélérée de la première étant particulièrement critiquée. en ligne .Toutefois, tout mécontentement a été rapidement apaisé par un rappel retentissant.

Après être remontée sur scène pour offrir une performance dynamique de « Us », accompagnée du chant de Swift en fond sonore, Abrams a officiellement clôturé LA Night 1 avec la chanson que les fans lui ont demandé de sortir pendant sept ans.

Des fans portant des rubans pour les cheveux regardent le concert de Gracie Abrams au Théâtre grec lundi. (Lauren Tepfer)

« Close to You », un « ver d’oreille » synth-pop — comme l’appelle Abrams — sur le désir ardent de quelqu’un, a été son single le plus performant à sa sortie, obtenant plus de 3 millions de streams le premier jour sur Spotify et atteignant la 49e place du Billboard Hot 100 américain — sa première entrée en solo dans le classement.

« OK, prêt ? » Abrams sourit d’un air taquin à la foule alors que le morceau commençait à s’estomper. Au moment où le pré-refrain retentit, la moitié du stade était dans les airs.

Au fur et à mesure que la chanson se poursuivait et que des adolescentes portant des rubans dans les cheveux et des jupes en dentelle étaient projetées à l’écran, l’appel d’Abrams à la proximité semblait davantage dirigé vers elles que vers un béguin non partagé.