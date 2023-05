La tournée Renaissance de Beyoncé peut la propulser au statut de milliardaire

de Beyoncé très attendu Tour du monde de la Renaissance commencera BIENTÔT et le BeyHive bourdonne des performances qui pourraient générer près de 2,1 milliards de dollars de ventes pour la chanteuse « Alien Superstar ».

Forbes projets que la tournée, qui débute à Stockholm, en Suède, amassera 500 millions de dollars de plus que les 1,6 milliard de dollars que Taylor Swift a accumulés grâce à la tournée record « Eras » de Swift.

Ces estimations ne sont pas uniquement basées sur les fans qui ont acheté des billets coûteux, mais également sur le bénéfice de 80% que The Queen peut conserver après avoir assumé 20% des dépenses de la tournée.

La valeur nette actuelle de la gagnante du Grammy se situe autour de 500 millions de dollars et si l’estimation optimiste des revenus des billets est correcte, elle dépassera la grande fortune de son mari Jay-Z.

Au cours du concert de trois heures, Bey interprétera un mélange de ses plus grands succès, ainsi que des morceaux de son dernier album en tête des charts, Renaissance, Initié rapports.

Beyoncé est restée muette sur la setlist de l’émission, mais les fans suédois ont fouiné dans la Friends Arena pendant que l’artiste et son équipe répétaient pour la soirée d’ouverture, réussissant à enregistrer des vidéos.

Sur la base du contenu qu’ils ont capturé de Bey prétendument en train de répéter, les fans prétendent que sa setlist pourrait inclure :

« Fou amoureux »

« Méchante fille »

« Dangereusement amoureux 2 »

« Si j’étais un garçon »

« L’amour au sommet » / « Je veux que tu reviennes »

« Déplacer »

« La rainure de la Vierge »

« Plastique sur le canapé »

« Chauffé »

« Je suis cette fille »

Le Beyhive semble être satisfait du mélange d’anciens et de nouveaux airs qu’ils prétendent être la bande originale de leur vie, tandis que d’autres expriment des doutes sur la validité de la set list. Une deuxième set list selon la rumeur a «fuité» et elle semble beaucoup plus étendue.

Les pages de fans de BeyHive sont également en train de parcourir la liste des danseurs qui rejoindront leur favori sur scène, y compris les bien-aimés de Bey, Les Twins, Larry et Laurent Bourgeois, et les voguers de salle de bal, Honey Balenciaga et Carlos Basquiat.

Les fans partagent également des looks de l’intérieur du livre de tournée de Bey.

Les photos de haute couture montrent la chanteuse posant et enfilant des pièces de sa collection Balmain Renaissance Couture.

La chanteuse doit se produire deux fois à Stockholm car elle sera sur scène pour le deuxième tour jeudi. Elle embarquera ensuite pour un voyage de 19 étapes en Europe, avec des escales en Espagne, en France, en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.

La Houstonienne de 41 ans entreprendra ensuite l’étape nord-américaine de sa tournée commençant le 8 juillet à Toronto, au Canada, et se terminera dans la ville de l’assaisonnement, la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 27 septembre.