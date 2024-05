La tournée nord-américaine d’automne des Black Keys est-elle annulée ?

Ticketmaster répertorie toutes les dates comme annulées, et tous les spectacles à venir sauf un – une course NASCAR – ont disparu de la section « Tour » du site Web du duo formé à Akron.

CLEVELAND — La prochaine tournée automnale nord-américaine des Black Keys, qui devait s’arrêter à Cleveland et Columbus, semble avoir été annulée.

3News a appris qu’au moins une personne ayant acheté des billets pour les prochains spectacles a reçu un e-mail l’informant que les représentations étaient annulées et que les acheteurs de billets seraient remboursés. Le vendeur de billets en ligne Ticketmaster répertorie toutes les dates de tournée comme annulées et tous les spectacles à venir sauf un – une course NASCAR – ont disparu de la section « Tournée » du site. Site Web du duo formé à Akron.

Les billets pour l’arrêt de la tournée à Cleveland – prévu le 12 octobre au Rocket Mortgage FieldHouse – n’apparaissent plus sur le marchand de billets du lieu, SiègeGeek. Le site Web du Madison Square Garden de New York, qui devait accueillir un concert des Black Keys le 30 octobre, a indiqué que le spectacle était annulé.

Seuls trois concerts restent inscrits au palmarès du groupe rock Page LiveNation: la course NASCAR, le show de Cleveland et un concert le 21 septembre à Houston. Les listes de Cleveland et de Houston redirigent vers des pages Web indiquant « Page introuvable ».

Les e-mails envoyés par 3News à Ticketmaster et au label The Black Keys n’ont pas reçu de réponse au moment de la publication.

Les Black Keys ont annoncé leur tournée phare, l' »International Players Tour », en avril. La tournée a été annoncée pour soutenir leur récent album, « Joueurs de l’Ohio« , sorti le 5 avril.

Formé pour la première fois à Akron en 2001, The Black Keys est composé d’anciens élèves de Firestone High School, Dan Auerbach (chanteur/guitariste) et Patrick Carney (batteur). Le groupe de rock est considéré comme l’un des plus grands succès du 21e siècle, ayant remporté six Grammy Awards, dont celui du « Meilleur album rock » en 2013 pour « El Camino ».

« Ohio Players » marque le 12e album studio des Black Keys et le premier du duo depuis « Dropout Boogie » de 2022. L’album a reçu de très bonnes critiques, notamment un de MojoTim Doyle, qui lui a attribué quatre étoiles et a proclamé le projet « le son d’un groupe rajeuni », tandis que Chris Deville de Stereogum a noté« Les Black Keys entrent dans une autre phase de crossover pop. »

Anna Meyer, productrice numérique de 3News, a contribué à ce rapport.