La tournée nationale de la comédie musicale de Tina Turner à Broadway prend un nouveau sens après la mort de l’icône du rock en mai

La tournée nationale de « Tina – The Tina Turner Musical » de Broadway fait ses débuts en Californie cette semaine, arrivant comme une célébration poignante et posthume après la mort de l’icône de la musique rock le mois dernier.

« Tina » ouvre mercredi à Los Angeles au Hollywood Pantages Theatre, à quelques pas de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et où elle a enregistré pour Capitol Records. Il y joue jusqu’au 9 juillet, suivi de deux semaines au Segerstrom Center the Arts à Costa Mesa et s’arrête à San Diego, San Francisco et San Jose plus tard cet été.

« Nous avons toujours voulu mettre le public dans la pièce avec elle et cela va évidemment avoir encore plus de sens maintenant qu’elle nous a quittés physiquement », a déclaré Katori Hall, co-auteur de la comédie musicale.

TINA TURNER MORT À 83 ANS

« Mais son énergie, son esprit, ont évidemment été imbriqués dans nos processus créatifs. Et je prie pour que nous soyons toujours en mesure de donner à chaque membre du public un petit morceau de Tina lorsqu’il vient au spectacle. »

Turner, qui a survécu à un horrible mariage pour triompher à l’âge mûr avec des succès tels que « What’s Love Got to Do With It » et « Better Be Good To Me », est décédé le mois dernier à Küsnacht près de Zurich. Elle avait 83 ans.

Après la Californie, la tournée poursuit son voyage national pluriannuel, visitant 37 autres villes d’Amérique du Nord la saison prochaine. Il tourne régulièrement depuis l’automne 2022. Des productions sont également en cours dans le West End de Londres, ainsi qu’à Sydney, en Australie, et à Stuttgart, en Allemagne.

La comédie musicale retrace les hauts et les bas de la double intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, y compris son mariage infernal marqué par la violence domestique et l’ascension en tant qu’artiste solo bien-aimée avec des chansons comme « Private Dancer », « River Deep, Mountain High ». « , « Le meilleur » et « Proud Mary ».

« Tina » a remporté 12 nominations aux Tony, dont un éventuel trophée de la meilleure actrice pour Adrienne Warren dans le rôle-titre. Hall a écrit le livre avec Frank Ketelaar et Kees Prins.

TINA TURNER PLEURE PAR HOLLYWOOD APRÈS LA MORT D’ICÔNE À 83 ANS : « SIMPLEMENT LE MEILLEUR »

Deux acteurs partagent le rôle de Turner sur la route – Naomi Rodgers et Zurin Villanueva, chacun jouant quatre des huit représentations par semaine. Sont également co-vedettes Roderick Lawrence, Roz White, Carla R. Stewart et Lael Van Keuren.

Les organisateurs de la tournée ont réalisé en voyant Warren dans le rôle de Turner à Broadway que pas un seul acteur ne pouvait jouer le rôle exigeant sur la route, dit Hall.

« Nous avons vu à quel point c’est dur pour le corps – c’est la physique, c’est le chant, mais c’est aussi juste le poids émotionnel que chaque nuit on doit mettre sur les épaules et traverser, plus de deux heures de la vie de Tina Turner. »

Hall se souvient avoir découvert que Turner était décédée lorsqu’elle s’est réveillée avec des messages inondant son téléphone. Son esprit est revenu à l’époque où Turner assistait à « Tina » à Broadway.

« Quand elle a franchi la porte, pour voir les gens se lever et lui faire une ovation debout, j’étais tellement reconnaissante qu’elle ait pu ressentir cette énergie et ressentir cet amour du côté américain de l’étang avant son décès », dit Hall.

« Je pense que c’était juste un beau cadeau que nous avons pu lui offrir à ce moment-là et d’être dans la pièce à respirer avec elle et à voir cet amour tomber du balcon. »