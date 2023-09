La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé en pourparlers avec AMC pour un film-concert

La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé aura peut-être lieu dans un théâtre près de chez vous.

Les réalisateurs d’un film de concert basé sur ce concert à succès seraient en pourparlers avancés pour distribuer directement le film via Théâtres AMC selon un Variété rapport. La grande société de talents CAA a entamé des discussions préliminaires avec de grands studios de cinéma et streamers il y a deux semaines, selon le rapport.

Le film, qui est apparemment en préparation depuis des années, présenterait des images des concerts live de Beyoncé, ainsi que des informations sur la création du spectacle.

AMC et CAA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La nouvelle arrive alors que le film de concert de Taylor Swift approche de sa date de sortie, le 13 octobre. Le film, basé sur sa tournée Eras, sera distribué mondialement via AMC et devrait être un blockbuster. Les ventes de billets le premier jour pour le film de Swift ont atteint 26 millions de dollars et certains estiment que le film atteindra 100 millions de dollars le week-end de sa sortie.

Selon Variety, la structure de l’accord de Beyoncé pourrait suivre une structure similaire à celle de Swift, qui empochera plus de la moitié des recettes du film. Des sources ont déclaré à Variety que les conditions de l’accord de Beyoncé étaient susceptibles de changer.

Beyoncé et Swift ont été en partie responsables de la hausse des dépenses de consommation cet été malgré la pression de l’inflation sur les portefeuilles des consommateurs. Les artistes lauréats d’un Grammy Award ont également été reconnus pour avoir stimulé les économies locales dans le monde entier lors de leurs tournées à travers le monde.

Certains analystes du secteur comptent sur la présence des icônes de la musique pour avoir un effet similaire sur l’industrie cinématographique où les salles de cinéma et la vente de billets connaissent des difficultés, exacerbées par une grève historique des écrivains et des acteurs d’Hollywood qui a mis une pause dans certaines productions.

