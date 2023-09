La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé arrive dans les cinémas près de chez vous

L’attente pourrait bientôt être terminée pour les visuels de Beyoncé après l’annonce du projet de sortir un film Renaissance World Tour en salles cet automne.

Jusqu’à présent, la chanteuse emblématique a tout sorti, des albums vinyles et bracelets à un code vestimentaire chromé et une collection couture. Entre le déploiement et ses performances épiques, cette époque nous a tout donné ! Tout sauf le visuel.

Les fans d’autres artistes pourraient être plus que satisfaits des vidéos des singles et du visualiseur. Cependant, la suite de Beyoné est gâchée. The Hive prévoyait un album visuel pour Renaissance comme elle l’a fait pour Le noir est roi, Limonade, et l’album éponyme qui a changé la donne avec la baisse visuelle. Que vous ayez raté l’une des plus grandes tournées de l’année ou que vous souhaitiez la revivre, le Tournée mondiale de la Renaissance l’expérience n’est pas encore terminée.

La tournée mondiale Renaissance pourrait faire tourner le bloc sur grand écran avec un film de concert dans les cinémas AMC

Variété rapporte que Beyoncé est « en pourparlers avancés » pour publier un Renaissance film de concert avec les cinémas AMC. Une source a révélé que la chaîne obtenait les droits exclusifs pour distribuer directement un film de style documentaire sur le projet. En plus des performances, il y aurait l’enregistrement de l’album. Les fans peuvent également s’attendre à des images des coulisses de la planification de la tournée et à un aperçu du tournage de l’album visuel.

Selon Variety, une source proche du tournage de l’album visuel a déclaré que Beyoncé a terminé le tournage il y a près d’un an, en novembre 2022. pic.twitter.com/lka95O0RUE — BEY-Z🐝 est TOUT DANS VOTRE ESPRIT ⊚ Compte fan (@beyzhive) 30 septembre 2023

Il y a deux semaines, la CAA a contacté les principaux studios et streamers pour soumissionner sur le prochain film, selon une autre source. Ni les sociétés ni les représentants de Beyoncé n’ont commenté l’accord potentiel.

Quand quelqu’un gâche le défi muet du film de Beyoncé pic.twitter.com/xUdwaGsFF9 – Mises à jour de RENAISSANCE🪩 (@B7Album) 30 septembre 2023

Cependant, il semble qu’AMC soit sur le point de conclure l’accord. Vous ne pouvez pas aller grand-chose au-delà de la Ruche. Les fans ont remarqué que le PDG d’AMC Theatres, Adam Aron, avait récemment suivi Beyoncé sur X (anciennement Twitter). C’est toute la confirmation dont beaucoup avaient besoin pour commencer à planifier leurs costumes futuristes pour la sortie du film.

Moi arrivant au cinéma AMC pour voir le film RENAISSANCE de Beyoncé ! 🔥🪩 pic.twitter.com/AcWgWX8Ouf — 𝙱𝚎𝚌𝚌𝚊 ⚡️ (@MJFINESSELOVER) 30 septembre 2023

