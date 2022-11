La tournée LPGA annonce un prix en argent dépassant les 100 millions de dollars dans le cadre du calendrier record de 2023 | Nouvelles du golf

Atthaya Thitikul et Nelly Korda seront parmi les stars du circuit LPGA bénéficiant de prix en argent record en 2023

Les joueurs du circuit de la LPGA s’affronteront pour plus de 100 millions de dollars pour la première fois dans le cadre d’un calendrier 2023 record.

Le circuit LPGA a annoncé que son calendrier mondial comprendra 33 événements dans 12 pays, avec un prix total de 101,4 millions de dollars (85 millions de livres sterling) à gagner.

Les bourses combinées représentent plus du double de ce qui a été payé sur le circuit il y a à peine dix ans, les cinq majors de golf féminin représentant 37,9 millions de dollars du total des prix, tandis que chaque tournoi porte une bourse d’au moins 1,5 million de dollars.

La No 1 mondiale Nelly Korda figurera en bonne place sur le calendrier 2023 du LPGA Tour

“Grâce à nos athlètes, partenaires, bénévoles et fans incroyables, 2023 sera une année record pour le circuit de la LPGA”, a déclaré la commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan. “Le programme comprend de nouveaux événements, des bourses élevées, des formats uniques et des terrains de golf de classe mondiale.

“Nos athlètes jouent pour plus de prix au total que jamais dans l’histoire, et nous avons plus de 500 heures de diffusion télévisée. Toutes ces choses se combinent pour faire de la LPGA la principale propriété sportive professionnelle féminine au monde.

L’Anglais Charley Hull était parmi les vainqueurs du circuit LPGA en 2022

“Le circuit de la LPGA n’a jamais eu de partenaires meilleurs ou plus engagés qui voient la valeur commerciale de l’investissement dans le sport féminin et qui comprennent comment leurs partenariats élèvent les femmes et les filles sur et hors du terrain de golf.”

Le programme 2023 comprend le Hanwha LifePlus International Crown, une compétition par équipe mettant en vedette des golfeurs des huit meilleurs pays du monde, tandis que Team Europe poursuivra une troisième victoire consécutive contre Team USA lors de la Solheim Cup en septembre prochain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible À un an de la Solheim Cup 2023 à Finca Cortesin, en Espagne, Trish Johnson et Henni Koyack prédisent qui pourrait faire partie de l’équipe européenne en septembre prochain. À un an de la Solheim Cup 2023 à Finca Cortesin, en Espagne, Trish Johnson et Henni Koyack prédisent qui pourrait faire partie de l’équipe européenne en septembre prochain.

Le Hilton Grand Vacations Tournament of Champions lance la saison du 19 au 22 janvier, la saison se poursuivant jusqu’au CME Group Tour Championship en Floride du 16 au 19 novembre.

A quand les majors féminines en 2023 ?

20-23 avril – The Chevron Championship – The Club at Carlton Woods, The Woodlands, Texas

22-25 juin – KPMG Women’s PGA Championship – Baltusrol GC (Lower Course), Springfield, New Jersey

6-9 juillet – US Women’s Open présenté par ProMedica – Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Californie

27-30 juillet – Amundi Evian Championship – Evian Resort GC, Evian-les-Bains, France

10-13 août – Open féminin AIG – Walton Heath (Old Course), Surrey, Angleterre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième journée de l’AIG Women’s Open à Muirfield. Faits saillants de la quatrième journée de l’AIG Women’s Open à Muirfield.

Autres dates clés du calendrier 2023

4-7 mai – Hanwha LifePlus International Crown – TPC Harding Park, San Francisco, Californie

3-6 août – Trust Golf Women’s Scottish Open – Dundonald Links, Ayrshire, Écosse

22-24 septembre – Solheim Cup – Finca Cortesin, Andalousie, Espagne

16-19 novembre – CME Group Tour Championship – Tiburon GC, Naples, Floride