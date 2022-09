La tournée humoristique amène les talents de Seattle en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

De plus grands noms dans certaines grandes salles feront certainement rire plus fort avec la dernière tournée humoristique en Colombie-Britannique

OK, Dope amène le comédien de Seattle Bo Johnson dans la province. L’humoriste de Washington sera rejoint par Dan Duval et Nash Park de la Colombie-Britannique.

Johnson, qui est apparu sur Just for Laughs et Comedy Central, fait sa tournée en tête d’affiche en Colombie-Britannique avec 16 spectacles en 13 jours.

“L’une des meilleures choses à propos d’être un comédien de stand-up est de voyager dans tant d’endroits différents et de partager votre métier avec les gens qui y vivent”, a déclaré Johnson. “Il y a quelque chose de vraiment spécial à venir dans une ville où vous n’êtes jamais allé auparavant, à voir des gens que vous n’avez jamais rencontrés et, à travers la comédie, à vous connecter avec eux d’une manière vraiment puissante.”

Johnson a été une grande victoire pour le troisième OK, Dope Stand-up Tour et son fondateur et hôte Park est incroyablement excité de se produire à ses côtés.

« Dès le début, le but de cette tournée était d’apporter la meilleure comédie possible dans des régions de la province qui n’ont normalement pas l’occasion de la voir », a déclaré Park.

Le comédien Duvall, qui est un ancien élève de la tournée OK, Dope Stand-up Comedy, qui a fait la une de la tournée en avril, est également de retour sur la tournée.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Comédie et HumourActivitésVernon