La tournée estivale de Manchester United sera télévisée aux téléspectateurs américains

La tournée estivale de Manchester United approche à grands pas. Tout change pour le club d’Old Trafford avec un nouveau gardien de but en route, la signature de 70 millions de dollars de Mason Mount de Chelsea et des attentes accrues. Pour voir les Red Devils en action, des sources ont déclaré à World Soccer Talk que presque tous les matchs de pré-saison sont disponibles via les réseaux ESPN.

Quatre des matches amicaux de Manchester United cet été se déroulent aux États-Unis. L’équipe d’Erik ten Hag affronte le Real Madrid (Houston), le Borussia Dortmund (Las Vegas), le Wrexham (San Diego) et Arsenal (New Jersey). Des billets sont disponibles pour certains matchs, mais si vous ne pouvez pas voir les matchs en personne, consultez les détails ci-dessous pour savoir comment les regarder à la télévision et/ou en streaming.

Calendrier de la tournée estivale de Manchester United

Manchester United a prévu une variété d’adversaires pour préparer Erik ten Hag’s pour la nouvelle saison. Les détails de la télévision sont susceptibles de changer, mais voici à quoi ressemble le calendrier au moment de la presse :

mercredi 19 juillet

Manchester United contre Lyon, 9 h HE, ESPN2, ESPN Deportes et Fubo

samedi 22 juillet

Arsenal contre Man United, 17 h HE, ESPN +, ESPN Deportes et Fubo

mardi 25 juillet

Académie Wrexham vs Man Utd, 22 h 30 HE, ESPN2, ESPN Deportes et Fubo

mercredi 26 juillet

Real Madrid contre Man United, 20h30 HE, ESPN +

dimanche 30 juillet

Borussia Dortmund contre Man United, 21 h HE, ESPN +, ESPN Deportes et Fubo

dimanche 6 août

Athletic Club contre Man United, 11 h HE, ESPN Deportes et Fubo

Au moment de mettre sous presse, aucun détail n’est disponible pour l’autre match de pré-saison de Manchester United contre Lens, qui se jouera à Old Trafford.

Après la fin de la tournée estivale de Manchester United, Manchester United affrontera Wolverhampton Wanderers le lundi 14 août pour commencer la saison de Premier League 2023/24. Pour les téléspectateurs aux États-Unis, le match est sur USA Network.

Assurez-vous de ne pas manquer les détails de la télévision et du streaming de la saison 2023/24 de Manchester United.