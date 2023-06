« La tournée espagnole est cruciale pour la préparation des Jeux asiatiques » : Savita Punia, capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin

L’équipe indienne de hockey féminin transpire actuellement au camp national des entraîneurs féminins seniors, qui se tient au SAI à Bengaluru du 11 juin au 11 juillet. Notamment, le groupe de base de 33 membres probables a été nommé pour le camp préparatoire avant les Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine, qui sont prévus en septembre-octobre de cette année.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou seront cruciaux pour l’équipe indienne de hockey féminin, car remporter la médaille d’or lors de l’épreuve continentale quadriennale assurera leur qualification directe pour les Jeux olympiques de Paris 2024. De plus, avant le tournoi crucial, l’équipe indienne de hockey féminin aura l’occasion de mettre ses compétences et ses combinaisons d’équipes à l’épreuve lorsqu’elle se rendra en Espagne pour participer au 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey-Tournoi international, qui est prévu pour aura lieu du 25 au 30 juillet.

Le tournoi de quatre nations verra l’Inde jouer contre l’Afrique du Sud, l’Angleterre et l’Espagne.

Parlant du tournoi en Espagne, la capitaine Savita de l’équipe indienne de hockey féminin a déclaré : « Ce sera un tournoi crucial pour nous car il nous permettra d’identifier les domaines qui nécessitent une attention immédiate et nécessitent un effort collectif pour s’améliorer en équipe. Nous jouerons contre certaines des meilleures équipes du tournoi, donc, d’une certaine manière, ce sera un test décisif pour nous avant les Jeux asiatiques.

Pendant ce temps, parlant du camp national en cours, Savita a déclaré: « Nous nous concentrons actuellement sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque session du camp national, ce qui est très crucial pour nous car cela nous donne l’occasion d’affiner la structure et les tactiques de l’équipe. avant les Jeux asiatiques. Nous sommes conscients de ce que notre entraîneur attend de nous en tant qu’équipe et cela facilite définitivement notre tâche. Cependant, nous devons continuer à travailler dur tous les jours à l’entraînement, car nous savons pertinemment que plus nous transpirons pendant les séances d’entraînement, moins nous avons de difficultés dans la compétition proprement dite.

« De plus, chaque joueuse devra désormais prouver son courage à chaque séance d’entraînement et match pour faire partie de l’équipe pour les Jeux asiatiques. Il y a de nombreuses joueuses talentueuses dans l’équipe indienne junior de hockey féminin, qui a récemment remporté la Coupe d’Asie junior, et elles viseront à se qualifier pour l’équipe senior. Par conséquent, aucune joueuse ne peut prendre sa place dans l’équipe pour acquise. Tout le monde a une chance de faire ou de percer dans l’équipe des Jeux asiatiques. Je crois que ce genre de compétition saine pour une place dans l’équipe ne fera qu’aider l’équipe à devenir plus intimidante.

Réfléchissant davantage sur la performance de l’équipe indienne lors de sa récente tournée en Australie, où elle a disputé cinq matches contre les hôtes, Savita a déclaré: « En Australie, notre performance lors du premier match n’était pas à la hauteur, mais c’était compréhensible étant donné que nous jouaient au hockey international après un intervalle de quatre mois. Par conséquent, l’équipe a rencontré quelques difficultés à établir sa synergie. Néanmoins, nous avons réussi à tenir bon tout au long de la tournée. Cette résilience devient de plus en plus caractéristique de notre équipe. Nous excellons à jouer collectivement et à nous battre ensemble, ce qui en fait un formidable défi pour n’importe quel adversaire de nous vaincre et ce sera notre plus grande force aux Jeux asiatiques.