La tournée Eras de Taylor Swift sera projetée dans les cinémas canadiens

Le concert The Eras Tour de Taylor Swift aura lieu dans les cinémas Cineplex du Canada.

Le film-concert sera projeté dans plus de 150 cinémas Cineplex à partir du 13 octobre.

Le film sera projeté quatre fois par semaine, du jeudi au dimanche. Les billets commencent à 19,89 $ pour les adultes et à 13,13 $ pour les enfants de 13 ans et moins et les personnes âgées de 65 ans et plus.

« Le Eras Tour a été jusqu’à présent l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie et je suis ravi de vous annoncer qu’il arrivera bientôt sur grand écran », a déclaré Swift. dit le Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Aux États-Unis, la chaîne de cinéma AMC a également annoncé que toutes ses salles diffuseraient le film.

Les billets sont disponibles sur Cineplex.com.



Avec des fichiers de l’Associated Press