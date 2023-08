La tournée Eras de Taylor Swift quitte les États-Unis après des mois passés à écrire l’histoire et à semer le chaos

La tournée Eras de Taylor Swift aux États-Unis prendra fin mercredi alors que Swift clôt son odyssée de 20 villes à Los Angeles au SoFi Stadium.

Taylor se prépare à se lancer dans l’étape internationale de sa tournée dans quelques semaines, mais elle reviendra en Amérique du Nord à l’automne 2024, après avoir annoncé la semaine dernière qu’elle reviendrait à Miami, La Nouvelle-Orléans, Indianapolis et Toronto.

Dans l’ensemble, l’été n’a pas été cruel pour Swift ou son équipe.

The Eras Tour a généré des millions de dollars de revenus et a été crédité de relancer l’économie du pays. Par exemple, selon le bureau de la Réserve fédérale de Philadelphie, Swift est personnellement responsable de la flambée du tourisme, qui a fait grimper les revenus des hôtels pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Avant de diffuser l’émission dans le monde entier, Swift a donné à tout son personnel des millions de dollars en bonus, a confirmé Fox News Digital.

Des sources ont confirmé au magazine People que les cadeaux de Swift s’élevaient à 55 millions de dollars et avaient été étendus à tous les membres de son équipage, y compris les techniciens, les gréeurs, les traiteurs et les danseurs.

Voici un aperçu de quelques moments marquants de Swift’s Eras Tour.

Ticketmaster snafu

Avant même le début de la tournée, Ticketmaster, qui a lancé la prévente des billets de la tournée The Eras, n’a pas pu répondre à la demande sans précédent. Des millions de fans fidèles ont attendu pendant des heures pendant deux jours pour être exclus.

Ticketmaster s’est excusé et a admis que les attaques de robots avaient également contribué au fiasco.

Malgré le résultat désastreux et l’examen du public, Ticketmaster a révélé « un nouveau record de ventes a été établi » par The Eras Tour.

Swift a exprimé sa déception pour la perturbation.

« Il va sans dire que je suis extrêmement protectrice envers mes fans », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Nous faisons cela depuis des décennies ensemble et au fil des ans, j’ai apporté tant d’éléments de ma carrière en interne. Je l’ai fait SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe. qui se soucient autant de mes fans que moi.

« C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et c’est atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à essayer d’obtenir des billets et je’ J’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir.

« Je ne vais chercher d’excuses pour personne parce que nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais c’est vraiment p– -es me off que beaucoup d’entre eux ont l’impression d’avoir traversé plusieurs attaques d’ours pour les obtenir. Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous offrir plus d’occasions de nous réunir tous et chanter ces chansons », a-t-elle ajouté. « Merci de vouloir être là. Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie. »

Explosion de l’agent de sécurité

Le mauvais sang coulait lors de l’un des spectacles de Swift plus tôt ce printemps.

Présentant son deuxième de trois spectacles au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le concert animé de Swift a été interrompu par une perturbation hors scène. En interprétant sa chanson à succès « Mauvais sang « , On pouvait entendre Swift crier: » Elle va bien. Elle ne faisait rien ! »

Au fur et à mesure que la chanson monte jusqu’au refrain, Swift devient de plus en plus agité, criant: « Hey! Stop! »

Il s’avère que Swift criait après un agent de sécurité.

Fox News Digital a parlé à un fan lors du concert, qui a détaillé la confusion sur la situation.

« En tant que Swifties, nous étions confus quant à savoir si cela faisait partie de la chanson ou non à cause de la nature de la chanson », a-t-elle expliqué à propos du tube à succès de l’album de 1989 de Swift. « Mais nous savions que quelque chose n’allait pas, surtout parce que Taylor ne parle pas à ses fans de cette façon. »

Dans une vidéo partagée sur le compte TikTok de son amie, la résidente du Maryland, Kelly Kelly, a révélé qu’elle était la fan que Swift protégeait.

« En gros, le garde avait harcelé notre groupe toute la nuit. … Il n’arrêtait pas de nous dire de ne pas toucher la rampe, et comme à chaque fois que nous faisions quoi que ce soit, il était comme au-dessus de nous », a-t-elle commencé.

« Nous dansons, nous nous amusons et il n’aimait pas ça. Taylor a remarqué que je m’amusais et qu’il n’aimait pas ça, et elle n’aimait pas ça. Et puis il a fondamentalement aimé être escorté dehors, puis ils nous ont offert des billets gratuits pour ce soir. »

Kelly a également parlé à « Good Morning America » ​​de l’incident, expliquant qu’elle et ses amis étaient aux premières loges du concert.

« Il n’arrêtait pas de me dire d’arrêter. Il n’arrêtait pas de me dire d’aimer me calmer et de ne pas danser », se souvient-elle. « Et je suppose qu’elle [Swift] remarqué, et elle lui a crié dessus et lui a dit de me laisser tranquille et que je ne faisais rien de mal. »

Des surprises sur scène

Swift est célèbre pour avoir écrit sur ses relations précédentes, mais elle a choqué les fans en juillet lorsqu’elle a fait sortir son ex-petit ami Taylor Lautner lors d’une de ses performances à Kansas City. Leur relation, qui a inspiré la chanson « Back to December » de l’album de Swift, « Speak Now », a été réédité cet été.

Swift a choisi de lancer un clip vidéo pour l’un de ses « pistes de coffre-fort » de « Speak Now (Taylor’s Version) », qui partage la vedette avec Lautner. Il est apparu sur scène et a partagé un moment avec Swift.

Certaines surprises sur scène ont été un choc non seulement pour le public, mais aussi pour Swift.

Alors qu’il se produisait à Chicago, Swift a avalé un insecte de manière inattendue, au grand amusement du public.

Se détournant de la foule pour tousser, Swift a déclaré: « J’ai avalé un insecte, je suis vraiment désolé.

« C’est très bien », a-t-elle rassuré tout le monde, « C’est juste stupide.

« Oh délicieux. Oh mon Dieu. Y a-t-il une chance qu’aucun d’entre vous n’ait vu ça? » plaisanta-t-elle.

En mai, lors d’un spectacle à Foxborough, Massachusetts , alors qu’elle s’asseyait à son piano pour interpréter l’une de ses chansons surprises, le piano de Swift a commencé à faire du bruit et elle a nié avoir touché les touches.

« Je n’ai pas joué ça, donc ça veut dire ça », a déclaré Swift, avant que le piano apparemment possédé ne frappe à nouveau. Swift avait joué sous des averses torrentielles la veille au Massachusetts, alors elle a suggéré que c’était peut-être la raison pour laquelle cela avait recommencé.

« Cela a clairement cassé mon clavier », a-t-elle déclaré. « Parce que c’était littéralement sous l’eau. Je ne savais pas comment les instruments fonctionnaient la nuit dernière. Donc c’est cassé. Je vais juste chercher la guitare, ça va aller. »

Temps sauvage

Au cours du deuxième spectacle de son séjour de trois nuits dans le Massachusetts, Swift et ses fans ont été soumis à une averse.

« C’est le spectacle de pluie le plus pluvieux jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Oh mon dieu », a déclaré Swift au public.

Lors de son escale de deux nuits à Seattle, les fans de Swift ont en fait provoqué une activité sismique, similaire à un tremblement de terre de magnitude 2,3, a expliqué Jackie Caplan-Auerbach, sismologue et professeur de géologie à la Western Washington University.

D’autres sismologues ont déclaré au New York Times que, en conjonction avec toutes les danses et les sauts des fans, le son du concert a probablement contribué à l’activité.

Fans de célébrités

Le concert de Swift était si populaire qu’il semblait que presque tout Hollywood avait fait une apparition à l’un de ses 53 spectacles.

Alors qu’ils jouaient au MetLife Stadium dans le New Jersey fin mai, des musiciens, dont Camila Cabello et Shawn Mendes, les acteurs Paul Rudd et Miles Teller et même la star de la NFL Aaron Rodgers sont tous devenus viraux pour leurs apparitions à l’émission, envoyant les fans en émoi.

Dans le New Jersey, Swift a également fait venir le rappeur Ice Spice pour interpréter le remix de « Karma ».

Les amis proches de Swift, Selena Gomez et le mannequin Gigi Hadid, ont également été aperçus dans des lieux plus petits tout au long de la tournée, aux côtés de stars comme Jennifer Garner, Flavor Flav, Reese Witherspoon et Laura Dern.

Swift a choisi de terminer cette étape de la tournée en dehors de Los Angeles à Inglewood.

Le premier soir, tout en sautant sur scène et en chantant sa chanson « 22 », Swift a accompli un rituel qu’elle fait à tous ses spectacles en présentant une jeune fan avec son haut-de-forme noir au bout de la plate-forme avant de conclure le numéro.

La jeune fille de feu Kobe Bryant, Bianka, 6 ans, a pu vivre quelque chose d’elle-même rêves les plus fous quand Swift l’a choisie comme récipiendaire.

Swift a enlevé son chapeau noir signature et s’est agenouillé pour serrer la petite fille dans ses bras. Elle et Bianka ont échangé quelques mots avant que Swift ne lui mette le chapeau sur la tête.

La prochaine étape de Swift est au Mexique le 24 août.