La tournée Eras de Taylor Swift devrait rapporter 1 milliard de dollars de ventes

Taylor Swift est déjà l’une des artistes les mieux payées au monde, mais il semble maintenant que sa tournée Eras pourrait être la tournée la plus rentable de tous les temps, avec un chiffre d’affaires record d’un milliard de dollars.

La tournée de concerts du stade de Swift – qui comprend de vastes sets de 40 chansons avec une mise en scène élaborée, une chorégraphie et plus d’une douzaine de changements de costumes – devrait éclipser la tournée d’adieu d’Elton John en termes de revenus bruts pour les billets, les marchandises et les parrainages, tel que rapporté par le Wall Street Journal.

On ne sait pas exactement combien la tournée de Swift a gagné, car il n’a pas rapporté de recettes nocturnes à Billboard Boxscore, qui suit les données des tournées de concerts.

En décembre dernier, Billboard estimait que la tournée de Swift rapporterait 590 millions de dollars sur la base de 52 dates de tournée. Mais avec des concerts récemment ajoutés en Amérique latine, en Asie, en Australie et en Europe jusqu’en 2024, la tournée compte pour l’instant au moins 106 dates.

Cela suggère que plus d’un milliard de dollars de revenus bruts totaux sont probables. Avec les dates ajoutées, une autre estimation a Swift encaissant un total de 1,4 milliard de dollars de revenus bruts, selon le traqueur de données de concert Pollstar.

D’autres artistes se sont-ils approchés de ce montant? Voici un aperçu des 10 tournées de concerts les plus rentables, basées sur Billboard Boxscore données les plus récentes au 20 avril 2023.

Elton John – Adieu Yellow Brick Road Tour (2018-20, 22-présent): 853 millions de dollars Ed Sheeran – La tournée ÷ (Diviser) (2017-19): 776 millions de dollars U2 — U2 Tournée 360° (2009-11): 736 millions de dollars Guns N ‘Roses – Pas dans cette vie … Tournée (2016-19): 584 millions de dollars Les Rolling Stones – Une tournée Bigger Bang (2005-07): 558 millions de dollars The Rolling Stones – Tournée sans filtre (2017-19, 21): 547 millions de dollars Coldplay – Une tournée pleine de rêves (2016-17): 524 millions de dollars Roger Waters – Le mur en direct (2010-13): 459 millions de dollars AC/DC — Tournée mondiale de Black Ice (2008-10): 442 millions de dollars Harry Styles – Amour en tournée (2021-présent): 418 millions de dollars

Le succès de la tournée de Swift n’est pas surprenant. Lorsque les billets ont été mis en vente pour la première fois en novembre 2022, le site Web de Ticketmaster s’est écrasé à cause de tout le trafic. Lors de la première journée de vente des billets, le Eras Tour a vendu plus de 2,4 millions de billets, le plus vendu par un artiste en une seule journée, selon Ticketmaster.

Les billets pour la tournée Eras vont de 50 $ à 899 $ pour le forfait VIP le plus cher. Cependant, sur le marché de la revente, les billets sont beaucoup plus chers, car même les sièges les moins chers coûtent 1 000 $, selon Axios.

En incluant d’autres dépenses comme les vêtements, l’hébergement à l’hôtel et les préparatifs de voyage, les spectateurs dépensent en moyenne 1 300 $ pour assister à la tournée, selon un récent sondage par QuestionPro, une société de recherche.

Sur la base des résultats de l’enquête, les dépenses totales pour la tournée de Taylor Swift en 2023 devraient être d’environ 5 milliards de dollars. C’est plus que le produit intérieur brut de 50 pays, selon Billboard.

