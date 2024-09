La tournée en bus « Fighting For Reproductive Freedom » de Harris-Walz arrive en Virginie cette semaine

Le deuxième gentleman Doug Emhoff, la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente américaine Kamala Harris, la candidate démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz et la première dame du Minnesota Gwen Walz célèbrent après que Harris ait accepté la nomination démocrate à la présidence lors du dernier jour de la Convention nationale démocrate au United Center le 22 août 2024 à Chicago. (Photo de Chip Somodevilla/Getty Images)

Une tournée nationale en bus fera des arrêts en Virginie cette semaine pour souligner l’engagement de la vice-présidente Kamala Harris et du gouverneur du Minnesota Tim Walz en faveur de la politique des droits reproductifs.

La tournée mettra en avant les promesses de campagne faites aux électeurs, comme le projet de Harris de signer une loi visant à rétablir la protection fédérale contre l’avortement, si le Congrès lui en envoie une si elle devient présidente, tandis que Walz se tiendra prête à voter pour départager les candidats au Sénat américain si nécessaire. Avec des arrêts prévus à Richmond, Virginia Beach et dans le nord de la Virginie, la tournée de la tournée à travers le Commonwealth intervient alors que le vote anticipé commence en Virginie la semaine prochaine et à moins de deux mois du jour de l’élection.

Plus tôt cette année, alors que le président Joe Biden cherchait encore à être réélu, lui et Harris avaient lancé leur campagne en Virginie sur la plateforme de « rétablissement de Roe ».

La nouvelle tournée en bus fera escale dans les 50 États, y compris dans les trois États de Virginie. Un porte-parole de la campagne Harris-Walz en Virginie a déclaré que davantage de détails sur les horaires et les lieux exacts seront bientôt annoncés.

Les étapes en Virginie comprendront des rassemblements menés par des dirigeants élus, dont les élues du Congrès de Virginie Jennifer McClellan, D-Richmond et Abigail Spanberger, D-Henrico. La whip démocrate de la Chambre des représentants, Katherine Clark, les rejoindra.

Parmi les conférenciers invités figurent Amanda Zurawski, qui est dans le cadre d’un procès contre l’État du Texas pour s’être vu refuser un avortement en raison de complications liées à sa grossesse, et résident de la Louisiane Kaitlyn Joshua a raconté l’histoire du refus de soins suite à une fausse couche à la Convention nationale démocrate le mois dernier.

La tournée vise à mettre en lumière les différences entre la campagne Harris-Walz et celle de l’ancien président Donald Trump et du sénateur républicain de l’Ohio JD Vance. Le paysage national autour de l’accès à l’avortement a considérablement changé ces dernières années après la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler l’arrêt Roe v. Wade, qui protégeait l’avortement au niveau fédéral depuis des décennies. Les personnes nommées par Trump à la Cour avaient confirmé l’arrêt Roe comme loi fédérale lors de leurs audiences de confirmation avant de décider finalement de l’annuler. Alors que les États établissent désormais leurs propres lois sur l’accès ou les restrictions – quelque chose dont Trump a vanté et revendiqué le mérite – les démocrates soulignent l’incertitude croissante autour de l’accès au contrôle des naissances ou aux mesures de planification familiale comme la fécondation in vitro.

Plusieurs États ont depuis voté pour inscrire la protection de l’avortement dans leur constitution – un processus que les démocrates de Virginie j’espère démarrer l’année prochaine — ou rédigé des lois pour protéger les autres droits reproductifs.

Les campagnes démocrates du Congrès ainsi que la campagne Harris-Walz pointent également vers les grandes lignes d’un guide de la Heritage Foundation appelé Projet 2025 qui implique en utilisant une loi fédérale depuis longtemps en sommeil pour restreindre davantage les médicaments abortifs et l’envoi de produits abortifs. Les critiques et les défenseurs des droits reproductifs ont déclaré que cela pourrait ouvrir la voie à une interdiction nationale.

« Alors que nous sillonnons le pays, nous faisons comprendre ce contraste aux électeurs rouges et bleus et aux indépendants », a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Harris-Walz, dans un communiqué. [tour] fera comprendre aux électeurs que cette menace pour nos libertés fondamentales touche chaque Américain.

