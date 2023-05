La tournée diplomatique de l’Ukrainien Volodymyr Zelensky met en lumière l’isolement de Valdimir Poutine

TALLINN, Estonie – Alors que le monde attend l’offensive printanière de l’Ukraine sur le champ de bataille, son chef, Volodymyr Zelenskyy, a lancé une offensive diplomatique. En l’espace d’une semaine, il s’est rendu en Italie, au Vatican, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne pour renforcer son soutien à la défense de son pays.

Vendredi, il était en Arabie saoudite pour rencontrer des dirigeants arabes, dont certains sont des alliés de Moscou.

Le président Vladimir Poutine, quant à lui, était dans la ville de Piatigorsk, dans le sud de la Russie, présidant une réunion avec des responsables locaux, assis à une grande table à distance des autres participants.

Le président russe a été confronté à un isolement international sans précédent, avec un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale suspendu au-dessus de sa tête et assombrissant les perspectives de voyager vers de nombreuses destinations, y compris celles considérées comme les alliées de Moscou.

Avec son invasion de l’Ukraine, « Poutine a pris un pari et a perdu vraiment, vraiment beaucoup de temps », a déclaré Theresa Fallon, directrice du Centre d’études Russie Europe Asie basé à Bruxelles. « C’est un paria international, vraiment. »

Il y a seulement 10 ans, Poutine se tenait fièrement parmi ses pairs de l’époque – Barack Obama, Angela Merkel et Shinzo Abe – lors d’un sommet du Groupe des Huit en Irlande du Nord. La Russie a depuis été expulsée du groupe, qui comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour avoir illégalement annexé la Crimée en 2014.

Il semble maintenant que ce soit au tour de l’Ukraine d’être sous les projecteurs.

Il y avait des messages contradictoires de Kiev si Zelenskyy assisterait au G7 au Japon dimanche. Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine a déclaré à la télévision nationale que le président serait là, mais le conseil est ensuite revenu sur ces propos, affirmant que Zelenskyy se joindrait par liaison vidéo. Le bureau du président ne confirmerait ni l’un ni l’autre pour des raisons de sécurité.

Mais que ce soit en personne ou par vidéo, ce serait d’une grande portée symbolique et géopolitique.

« Cela traduit le fait que le G7 continue de soutenir fortement l’Ukraine », a déclaré Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’Institut international d’études stratégiques. « C’est un marqueur visible de l’engagement continu des pays les plus industrialisés et les plus développés du monde. »

Cela arrive également à un moment où l’optique n’est tout simplement pas en faveur du Kremlin.

Il y a une incertitude quant à savoir si Poutine peut se rendre au Cap en août pour un sommet des nations BRICS du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

Moscou a longtemps présenté l’alliance comme une alternative à la domination mondiale de l’Occident, mais cette année, elle s’avère déjà gênante pour le Kremlin. L’Afrique du Sud, hôte du sommet, est signataire de la CPI et est obligée de se conformer au mandat d’arrêt pour crimes de guerre.

L’Afrique du Sud n’a pas annoncé que Poutine viendrait définitivement au sommet mais a prévu son arrivée éventuelle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé un comité interministériel, dirigé par le vice-président Paul Mashatile, pour examiner les options de l’Afrique du Sud concernant son engagement à la CPI face à un éventuel voyage de Poutine.

S’il est hautement improbable que le président russe y soit arrêté s’il décide de s’y rendre, le débat public sur sa capacité est en soi « un développement indésirable dont l’impact ne doit pas être sous-estimé », selon Gould-Davies.

Ensuite, il y a les relations compliquées de Moscou avec ses propres voisins. Il y a dix jours, Poutine a projeté l’image de la solidarité, les dirigeants d’Arménie, de Biélorussie et d’États d’Asie centrale se tenant à ses côtés lors d’un défilé militaire organisé le jour de la Victoire sur la Place Rouge.

Cette semaine, cependant, les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan se sont rendus en Chine et ont rencontré le dirigeant Xi Jinping lors d’un sommet qui a souligné l’érosion de l’influence de la Russie dans la région alors que Pékin cherche à faire des incursions économiques en Asie centrale.

Xi utilise l’opportunité « d’une Russie affaiblie, d’une Russie distraite, presque d’un État paria pour accroître l’influence (de la Chine) dans la région », a déclaré Fallon.

Les efforts de Poutine ce mois-ci pour consolider davantage d’amis dans le Caucase du Sud en supprimant les exigences de visa pour les ressortissants géorgiens et en levant une interdiction de quatre ans sur les vols directs vers le pays ne semblent pas non plus se dérouler aussi bien que le Kremlin aurait pu l’espérer.

Le premier vol qui a atterri vendredi en Géorgie a suscité des protestations et le président pro-occidental du pays a qualifié cette décision de provocation.

La tournée mondiale en cours de Zelenskyy peut être considérée comme un succès à plusieurs niveaux.

Les invitations d’autres dirigeants mondiaux sont un signe qu’ils pensent que l’Ukraine « sortira de la guerre en bonne forme », a déclaré Phillips P. O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St. Andrews en Écosse.

Sinon, « cela ne se produirait tout simplement pas », a-t-il déclaré. « Personne ne voudrait être entouré d’un dirigeant qui, selon lui, va être vaincu et d’un pays qui va s’effondrer. »

En revanche, le mandat de la CPI pourrait rendre plus difficile pour les dirigeants même de rendre visite à Poutine à Moscou parce que « ce n’est pas beau de rendre visite à un criminel de guerre inculpé », a déclaré Gould-Davies.

Les dirigeants européens lui ont promis un arsenal de missiles, de chars et de drones, et même si aucun engagement n’a été pris sur les avions de combat – ce que Kiev souhaite depuis des mois – une conversation sur la recherche de moyens de le faire a commencé.

Son apparition vendredi au sommet de la Ligue arabe à Djeddah, un port saoudien sur la mer Rouge, a mis en évidence les efforts de Kiev pour étendre son sort de soutien au loin, y compris dans certains pays dont la sympathie va à la Russie.

En plus de Zelenskyy, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a également accueilli le président syrien Bachar el-Assad au sommet après une suspension de 12 ans, ce qui, selon les analystes, correspond aux intérêts de Moscou.

Anna Borshchevskaya, chercheuse principale à l’Institut de Washington qui se concentre sur la politique de la Russie au Moyen-Orient, l’a qualifiée de « nouveau témoignage du fait que la Russie n’est pas isolée à l’échelle mondiale pour son invasion de l’Ukraine, que le Moyen-Orient est une partie du monde ». où la Russie est capable de trouver des moyens d’éviter l’isolement mondial – à la fois idéologique mais aussi économique.

Elle a ajouté que Zelenskyy et son gouvernement méritent d’être félicités pour « avoir reconnu qu’ils doivent tendre la main davantage pour améliorer leurs efforts diplomatiques dans cette partie du monde et dans d’autres parties du monde où le récit russe résonne ».

Kiev pourrait s’attendre à ce que « ce soit le début d’un changement de perception plus important qui pourrait éventuellement se traduire par un soutien potentiel », a déclaré Borshchevskaya.

De même, la participation du président ukrainien au sommet du G7 est « un message au reste du monde, à la Russie et au-delà, et au soi-disant Sud global », estime Gould-Davies.

L’Occident s’inquiète de la mesure dans laquelle certaines grandes économies en développement – le Brésil, l’Afrique du Sud et, dans une certaine mesure, l’Inde – « ne critiquent pas, ne condamnent pas la Russie et, en fait, contribuent de diverses manières à atténuer l’impact des sanctions ». sur la Russie », a-t-il déclaré.

« Collectivement, économiquement, ils comptent. Il y a donc, je pense, ce besoin ressenti d’une campagne diplomatique renouvelée pour amener certains de ces États les plus importants dans le genre de façon occidentale de voir ces choses », a déclaré Gould-Davies.