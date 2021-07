La tournée des Lions britanniques et irlandais fait face à plus de bouleversements avec d’autres changements de match probables | Nouvelles du rugby à XV

Warren Gatland espère avoir la confirmation des matches des Lions de la semaine prochaine d’ici samedi

La tournée britannique et irlandaise des Lions fait face à plus de bouleversements après que Warren Gatland a révélé que les adversaires de la semaine prochaine pourraient échanger leurs places pour donner à l’Afrique du Sud plus de temps pour surmonter leur épidémie de Covid-19.

Après avoir vu les Bulls remplacés par les Sharks pour le match de samedi à Loftus Versfeld, les plans doivent être révisés pour les matchs cinq et six de la tournée.

Au lieu d’affronter l’Afrique du Sud ‘A’ mercredi et les Stormers trois jours plus tard, ils devraient échanger des créneaux alors que les Springboks cherchent à arrêter la propagation du coronavirus dans leur camp.

Les Lions partent pour Cape Town dimanche et Gatland a également indiqué que les deux derniers tests seraient très probablement déplacés de Johannesburg vers la ville côtière qui accueille le premier match de la série le 24 juillet.

« Nous ne savons pas à 100% qui sera l’opposition la semaine prochaine, il est donc un peu difficile de planifier trop loin », a déclaré Gatland.

« Ce sera soit les Springboks ‘A’, soit les Stormers. Ils pourraient changer ces jeux. Cela n’a pas été confirmé. Espérons que dans les prochaines 24 heures, nous saurons dans quel sens vont ces jeux.

« Je suis presque sûr que les deuxième et troisième Tests se joueront au Cap. C’est ce que je comprends pour le moment.

« Jusqu’à ce qu’ils nous donnent une confirmation à 100%, nous devons juste attendre et voir. Je pense qu’ils seront définitivement au Cap. »

Les Lions ont été autorisés à affronter les Sharks pour la deuxième fois en quatre jours après que le joueur testé positif mercredi ait renvoyé deux négatifs successifs, lui permettant ainsi qu’à ses contacts proches de sortir de l’isolement.

Cependant, le groupe de tournée risque d’être divisé car le membre anonyme de l’équipe de direction qui a été infecté reste en quarantaine avec ses contacts étroits, comprenant un joueur et trois membres du personnel.

Lorsque les Lions partiront pour Cape Town, les cinq seront laissés pour compte à Johannesburg jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de suivre le groupe principal hors de Gauteng.

Jamie George skippe les Lions à Pretoria samedi

Jamie George a été nommé capitaine de l’équipe qui affrontera les Sharks, dont 14 doivent revenir après la victoire 54-7 de mercredi à Emirates Airline Park.

George devient le premier Anglais à diriger les Lions depuis Phil Vickery en 2009 et le premier talonneur de Red Rose à remporter cet honneur. Le Sarrasin de 30 ans insiste sur le fait que les difficultés rencontrées par les touristes ont eu un effet galvanisant.

« La dernière semaine a été relativement différente, mais j’ai été tellement impressionné par les garçons », a déclaré George.

« J’ai juste l’impression que quelle que soit l’hostilité qui se présente à nous, cela parvient à rapprocher le groupe et vous l’avez vu dans la façon dont les gars se sont présentés mercredi soir.

« Les préparatifs n’ont pas été parfaits pour samedi, mais en même temps, si vous étiez à notre course d’équipe aujourd’hui (vendredi), vous seriez plutôt excité par ce qui va se passer. »

Gareth Davies et Dan Biggar étaient les demi-arrières prévus pour la première rencontre jusqu’à ce qu’ils soient forcés de se mettre en quarantaine, mais ils commencent à Loftus Versfeld, le demi de mêlée Davies et l’ailier Anthony Watson faisant leurs premiers départs de la tournée.

Seuls Elliot Daly et Duhan van der Merwe sont retenus du XV brouillé ensemble mercredi.