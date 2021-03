La tournée de tennis des femmes pèse en changeant le classement COVID «  gelé  »

ST. PETERSBURG, Floride: La tournée de tennis professionnelle des femmes envisage de modifier son système de classement gelé adopté en raison de la pandémie de coronavirus.

Le PDG de la WTA, Steve Simon, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l’Associated Press que la tournée examinait actuellement si d’autres ajustements au processus de classement seraient apportés.

Dans l’état actuel des choses, la WTA permet aux joueurs de compter les points de leurs 16 meilleurs résultats de tournoi depuis mars 2019. Cela permet à quelqu’un comme le n ° 1 Ash Barty d’éviter d’être pénalisé pour s’être absenté la majeure partie de 2020 après l’épidémie de COVID-19. tenir.

Barty, par exemple, n’a pas défendu son titre 2019 à Roland-Garros en octobre, mais obtient toujours le crédit du championnat des années précédentes.

L’ATP a annoncé mercredi qu’il peaufinait ses règles de classement dans le but de restaurer complètement le système régulier de 52 semaines d’ici août 2022. La tournée masculine a également annoncé qu’elle ajouterait environ 5 millions de dollars aux prix offerts d’ici juin à un plus petit. tournois en augmentant les paiements qui avaient été réduits à 50% en raison de la pandémie.

En ce qui concerne les prix en argent WTA, Simon a déclaré dans son communiqué: «En plus des 3 millions de dollars de secours que nous avons fournis aux joueurs en 2020, la WTA a aidé les joueurs et les tournois en subventionnant 100% des prix sur place en 2021 via l’utilisation des revenus de diffusion, des réaffectations de la réserve de bonus et du financement central de l’organisation, car nous sommes très attachés à soutenir nos deux membres en ces temps difficiles.

