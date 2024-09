La tournée de Mary J. Blige est une lettre d’amour adressée aux fans. Ils ont des questions

Mary J. Blige vient d’annoncer sa prochaine tournée, qui semble être une lettre d’amour à ses fans. Mais l’annonce elle-même a donné lieu à une discussion sur le règlement de comptes qui secoue l’industrie de la musique après l’inculpation fédérale de Sean « Diddy » Combs la semaine dernière.

« Quand tout est dit et fait, ce n’est jamais tout dit et fait, je dois à mes fans une gratitude que je ne peux pas exprimer avec des mots, alors je l’ai mise dans un spectacle », a déclaré lundi l’interprète de « Family Affair » sur Instagramannonçant la sortie prochaine et la prévente qui démarre jeudi.

La tournée est prévue pour 2025 et mettra en vedette les superstars du R&B Ne-Yo et Mario. Aucune date confirmée n’a encore été annoncée.

Lors d’une apparition lundi lors de la première de la saison de « Sherri, » Blige a déclaré à l’animatrice Sherri Shepherd qu’elle partirait en tournée en janvier et qu’elle préparait un nouvel album, « Gratitude », qui sortira le 15 novembre.

« Si vous êtes fan de Mary J. Blige, ceci est pour vous », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard : « Je veux dire, regardez ma vie en ce moment. Je suis dans un état constant de gratitude. Je me sens bien. J’ai un travail et des opportunités. Je suis en bonne santé. Ma famille est en bonne santé. J’ai des gens autour de moi qui se soucient de moi et m’aiment et j’ai des fans incroyables. Je suis donc très reconnaissante envers mes fans pour toutes les années d’amour et de soutien qu’ils m’ont donnés. »

L’interprète de « No More Drama » et « Real Love » devrait se produire le 26 octobre au AZ Jazz Fest à Glendale, en Arizona, selon son site Web, qui propose désormais un teaser pour sa tournée For My Fans. L’actrice et chanteuse, qui s’est produite avec les légendes du hip-hop Dr. Dre et Snoop Dogg au Super Bowl 2022, s’est lancée pour la dernière fois dans une tournée solo fin 2022. Cette tournée, intitulée Good Morning Gorgeous, était programmée pour son album du même nom, son premier depuis qu’elle a finalisé son divorce prolongé avec le producteur de disques Kendu Isaacs. Le couple était marié depuis 15 ans.

Les représentants de Blige n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires du Times.

En l’absence de détails sur l’annonce de sa tournée, les abonnés de la chanteuse, neuf fois lauréate d’un Grammy Award, se sont tournés vers la section commentaires de son post pour faire leurs propres suppositions. Et la plupart de leurs spéculations se référaient de manière pas si subtile au silence apparent de la star de « Mudbound » sur les allégations qui pèsent sur le cofondateur de Bad Boy Entertainment, Combs, et sur certaines rumeurs problématiques qui circulent cette année autour de Ne-Yo.

« Tante, j’espère et je prie pour que tu n’aies rien à voir avec ces conneries de Diddy ! » a écrit un utilisateur d’Instagram à l’annonce de la tournée de Blige.

« J’essaie d’obtenir cet argent avant qu’elle ne dise ‘DOOOWWNNNNNN’ », a déclaré un autre dit.

« Ce n’est pas le moment de traîner avec Neyo Auntie », a déclaré un autre a écrit.

« Enlève Neyo. Il n’est pas beau en ce moment », a déclaré un adepte exigé.

« Tante, tu aurais pu faire cette tournée toute seule, pas besoin des deux autres », a déclaré un utilisateur. a répondu.

« J’espère que cela ne se transformera pas en une tournée « pour des honoraires d’avocat » », a déclaré un autre. réfléchi.

Blige, 53 ans, qui a travaillé avec Combs lorsqu’il était producteur chez Uptown Records au début de sa carrière, est amie avec lui depuis des années. Elle est restée muette après l’arrestation du magnat du hip-hop la semaine dernière et son inculpation fédérale ultérieure pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Mais en mars dernier, après que deux des maisons de Diddy ont été perquisitionnées, Blige a publié un communiqué de presse. une note cryptique qui semblait faire allusion aux allégations croissantes contre Combs et tentait de se distancier de ses ennuis judiciaires.

« Malheureusement, beaucoup d’entre vous m’ont rencontrée à une époque où je manquais de limites et où j’étais une personne qui cherchait à plaire aux autres », a-t-elle écrit. « Laissez-moi me présenter à nouveau, je brûle les ponts si nécessaire. »

L’acte d’accusation, rendu public la semaine dernière, allègue que Combs et ses associés ont attiré des victimes féminines, souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force, la coercition et des substances contrôlées pour les amener à se livrer à des actes sexuels avec des prostitués masculins lors de séances que Combs qualifie de « freak offs ». Combs est accusé d’avoir donné aux femmes de la kétamine, de l’ecstasy et du GHB pour « les garder obéissantes et conformes » pendant les performances. Combs a plaidé non coupable des accusations et son avocat a affirmé qu’il était innocent.

Comme de nombreuses célébrités qui ont été associées à Combs ou assisté à ses célèbres soiréesNe-Yo, 44 ​​ans, a été ramené dans le cycle de l’actualité de Diddy la semaine dernière lorsque une vidéo d’avril refait surface dans lequel ex Sadé Bagnerisela mère de ses deux enfants, l’a surnommé « Diddy Jr » et l’a accusé de participer à des « freak offs ». Bagnerise, qui a deux enfants avec le chanteur de « So Sick », a également accusé Ne-Yo de l’avoir « claquée au corps », négliger leurs enfants et imitant la prétendue mauvaise conduite de Combs, selon le Étoile noire d’Atlanta. Cependant, après que Bagnerise ait critiqué son ex en avril, elle a retiré ses déclarations plus tard dans la journée et s’est excusé pour « vous avoir mis dans notre entreprise », Chambre d’ombre rapporté à l’époque.

Les représentants de Ne-Yo ont refusé de commenter ces allégations lorsque le Times les a contactés lundi.

Ne-Yo, de son vrai nom Shaffer Chimere Smith, a également été mentionné dans une plainte civile contre Diddy déposée par l’ancienne chanteuse de Danity Kane Dawn Richard au début du mois. Dans sa plainte, Richard a allégué que fin 2009 ou début 2010, Ne-Yo, le chanteur Usher et Jimmy Iovine, qui était à l’époque le directeur général d’Interscope Records, étaient présents à un dîner organisé par Combs à West Hollywood. Elle a déclaré qu’elle avait vu Combs frapper sa petite amie de l’époque, Casandra « Cassie » Ventura, dans le ventre. Elle a soutenu que cela rendait les musiciens et la maison de disques « complices du comportement de M. Combs ».

Pendant ce temps, certains fans de Blige sont restés fidèles à son camp, célébrant l’annonce de la tournée, voire son timing inattendu.

« Comme toujours. Quand avez-vous vu Mary répondre aux ragots et aux rumeurs sur Internet ? Jamais ! C’est pourquoi elle continue à réussir », a déclaré un utilisateur a écrit.

« Mary a dit qu’elle avait réservé et qu’elle était occupée, ne la dérangez pas avec cet autre désordre », a déclaré un autre dit.

« Si vous n’aimez pas la programmation, continuez. Laissez Mary tranquille. Nous ne l’annulerons pour aucune raison. Les vrais fans de Mary la soutiendront toujours », a déclaré un autre. a écrit.