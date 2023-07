La tournée de l’invasion à ATL

Les trois actes d’ouverture de « Escape From Wiscansin » ont engagé la foule avec des bars féroces et une présence sur scène alors que les ATLiens amplifiés anticipaient l’événement principal; T Pain lui-même.

Les artistes de Nappy Boy ENT ont été suivis par Tobi Lou, un parolier nigérian de Chicago dont le jeu de mots sans effort a gardé la foule accrochée alors qu’il frappait torse nu « Lingo Starr: Return of the Drago » prouvant qu’il avait effectivement « travaillé sur son corps ».

Il a été suivi par Nando STL, le nouveau membre de Nappy Boy ENT qui a apporté son flair Saint Louis à la scène. « Tout le monde dit, salut cousin! » Nando a encouragé la foule avant d’apporter une grande énergie via des performances de morceaux comme « On Errthang » et « Loud ».

Cash a fait de son passage sur scène au Roxy une affaire de famille, criant à un moment donné ses jumeaux alors qu’ils sautaient sur ses morceaux « Match My Vibe » et « Florida Heat ». Les participants ont dansé sur leurs pieds pendant que Cash les emmenait dans un voyage sonore à Duval.

T Pain traverse coup après coup lors de l’évasion du Wiscansin: The Invasion Tour

Au moment du tournage de T Pain, la scène était recouverte de noir avant qu’un montage vidéo ne montre une invasion extraterrestre. L’extraterrestre lui-même est ensuite apparu dans un ensemble en cuir vert citron aux côtés de la légende d’ATL, DJ Montay.

Montay a mélangé certains des meilleurs morceaux de Pain avec d’autres chansons, dont « Tap In » de Saweetie mélangé avec « Blow The Whistle » de Too Short et « Up Down » de Pain.

Le mélange magistral se poursuivrait tout au long de la nuit alors que les fans chantaient et suivaient les instructions de l’indéniable artiste.

« Si vous vous sentez bien à ma droite, laissez-moi vous entendre dire, enfer ouais », a encouragé Pain. « Si tu te sens chaud à mort sur ma gauche, laisse-moi t’entendre dire, enfer ouais. Si frère quand tu es payé et si tu tues, et que tu baises toujours avec T-Pain, laisse-moi t’entendre dire, enfer ouais.

Tout au long de la nuit, T-Pain a dansé, accepté une pléthore de culottes d’admirateurs qui les ont jetées sur scène et a rappelé à tout le monde pourquoi il a vendu plus de 50 millions de singles et accumulé des milliards de flux, y compris ceux de sa voix sur « Low » de Flo Rida. Le « rappeur ternt chanteur » a ramené la foule en 2007 en interprétant le single certifié Diamond ainsi que « Bartender » « I’m N Luv [With A Stripper]», et « Sprung » alors que les spectateurs dansaient joyeusement et scandaient les paroles.

Il a également parcouru une multitude de ses fonctionnalités, notamment « Shawty », « I’m So Hood », « Kiss Kiss » et « All I Do Is Win ».

Dans une tournure surprise, le lauréat a présenté son chant en reprenant plusieurs chansons, dont « Stay With Me » de Sam Smith et « Don’t Stop Believing » de Journey.

À l’insu de certains, l’incursion de Pain dans les ballades de genre intervient après la sortie de son dernier projet, Au dessus des couvertures. Le projet de sept titres met en vedette le crooner qui chante d’autres chansons comme « Tennessee Whiskey » de Chris Stapleton et « That’s Life » de Frank Sinatra.

Suscitant l’intérêt des fans pour le projet, Pain a choisi de clôturer son émission avec une reprise de « War Pigs » de Black Sabbath au lieu de l’un de ses tubes multiplatine. La conclusion était intelligente car elle servait de signe de ponctuation pour l’incroyable polyvalence et les prouesses vocales du multitrait d’union.

Plus qu’un simple créateur de chansons entraînantes et expert dans l’art du crochet, T-Pain a mis en valeur son intellect musical et sa présence séduisante qui a transporté les fans pendant près de deux décennies. C’est la raison pour laquelle son dernier spectacle a été rempli à pleine capacité par des gens se prélassant dans la nostalgie tout en réclamant de voir le désormais indépendant Nappy Boy.

Après avoir été témoin de T-Pain et l’avoir aidé à « s’échapper du Wiscansin », nous serions négligents de ne pas lui acheter un verre.

Acclamations!

—danielle canada