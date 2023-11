La tournée de la Réunion ramène Grant McCasland à ses racines avant ses débuts au basket-ball de Texas Tech

DENTON — Un tissu vert arborant l’insigne du nord du Texas se trouve derrière Grant McCasland dans la salle des médias du Super Pit, une scène qui, un an plus tôt, n’aurait pas semblé si inhabituelle.

Un regard tourné vers les médias rassemblés, ou un rapide coup d’œil sur sa poitrine, aurait rappelé à McCasland à quel point la scène est vraiment différente. Arborant un pull rouge à quart de zip, le logo Texas Tech bien en vue, le retour de McCasland à l’UNT s’est accompagné d’émotions familières, mais étrangères à l’entraîneur de basket-ball de 47 ans.

McCasland est retourné à Denton pour le basket-ball, une exposition contre Texas A&M, classé au niveau national, qui se jouera devant une collision de deux mondes. Avant que son équipe de basket-ball Texas Tech ne prenne la parole, McCasland a regardé le Mean Green autant qu’il le pouvait. La plupart de son temps était consacré à rattraper les boosters et les fans de l’UNT qui soutenaient son équipe au cours de son séjour de six ans.

De nombreux fans venus encourager les Mean Green contre Sam Houston sont restés présents pour le deuxième match : les débuts officieux de McCasland en tant que leader des Red Raiders. Les fans de technologie présents avaient de nouvelles recrues contre les Aggies. Peu de fidèles de l’UNT ont quitté l’arène. Ils sont restés là, continuant à soutenir l’équipe de McCasland, même si ce n’est plus leur équipe qu’il entraîne.

“Quelqu’un m’a demandé comment c’était”, a déclaré McCasland. “J’ai dit que c’était bizarre… mais que c’était bien.”

L’univers peut sembler à la fois vaste et vide. L’univers du basket-ball peut souvent sembler aussi grand qu’un dé à coudre.

Depuis qu’il a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur-chef de Texas Tech en avril, McCasland a vécu un voyage nostalgique de sept mois. Une tournée de retrouvailles mêlée à un tour de victoire. Là où sa carrière d’entraîneur a débuté en 2000, McCasland a rendu visite à de nombreux amis et collègues au cours des deux dernières décennies, chacun étant un reflet différent de son retour chez les Red Raiders.

« Là où nous sommes censés être »

Deux de ses assistants UNT, Matt Braeuer et Achoki Mokobu, ont rejoint McCasland lors de la transition vers Texas Tech. Braeuer a passé cinq ans à travailler avec McMcCasland, dont Mokobu.

Ross Hodges n’a pas bougé. Après avoir passé les sept dernières années en tant qu’entraîneur-chef associé de McCasland – d’abord à Arkansas State, puis à l’UNT – Hodges est resté aux côtés de Denton pour succéder à McCasland pour la deuxième fois de sa carrière.

Remontant à leur passage dans les rangs des collèges, Hodges et McCasland sont dans l’orbite l’un de l’autre depuis plus d’une décennie, avant de devenir confidents.

Hodges, malgré tous ses efforts, ne parvenait même pas à trouver un moyen de résumer sa relation avec son ancien patron.

“C’est bien au-delà de tout ce que vous ne pouvez même pas décrire avec des mots”, a déclaré Hodges. “… Si vous êtes avec quelqu’un pendant sept ans, vous n’entraînez pas seulement du basket-ball avec lui, vous vivez votre vie avec lui. Nous avons vécu toutes les émotions que vous pourriez ressentir personnellement et professionnellement.

Il y a eu des victoires et des défaites, des naissances et des décès et tout le reste. Voir où chacun en est arrivé au cours de cette période, voir Denton assister au premier match de McCasland en tant qu’entraîneur de Tech, serait même trop incroyable pour la télévision, a déclaré Hodges.

“C’était comme si nous étions là où nous étions censés être”, a déclaré McCasland, “et il est là où il est censé être.”

« Moment surréaliste »

Les premières journées médiatiques du Big 12 de McCasland ont rappelé combien et combien peu les choses peuvent changer.

Il était joueur à Baylor lorsque la conférence a débuté en 1996. Le Big 12 est désormais un mastodonte de 14 équipes considéré par beaucoup comme la ligue la plus difficile du pays.

“Moment surréaliste”, a déclaré McCasland sur scène au T-Mobile Center de Kansas City, Missouri. Là pour parler des Red Raiders, McCasland a levé les yeux vers le jumbotron alors qu’il était parsemé de questions.

Les journées médiatiques étaient en quelque sorte un portail temporel vers le passé de McCasland. Là, il a rencontré l’entraîneur-chef de Baylor, Scott Drew, et Jerome Tang de Kansas State. Il a été entraîneur avec les deux à Baylor, son premier poste d’entraîneur dans les rangs de la Division I. McCasland considère toujours les deux amis, même si tous les paris sont ouverts lorsque leurs équipes s’affrontent en championnat.

“C’est quelqu’un qui a gagné partout où il est allé”, a déclaré Drew. “Quand il nous a quitté, il a fait un excellent travail à Arkansas State, puis à North Texas. Il ne faut pas longtemps pour gagner et c’est quelqu’un que ses équipes s’améliorent tout au long de l’année. Ils ne se sont jamais battus et c’est quelqu’un. ça va avoir beaucoup de succès.”

Kansas State est une double dose de déjà-vu pour McCasland. Tang entraîne également Tylor Perry, le joueur vedette de McCasland à l’UNT au cours des deux dernières saisons. Tang, quant à lui, remercie McCasland de l’avoir aidé à se mettre en forme grâce à la boxe.

“… Son investissement dans ma vie et son souci de moi en tant que personne vont me permettre de vivre plus longtemps”, a déclaré Tang. “Et donc je dis aux gens qu’il m’a sauvé la vie. Et je l’aime.”

McCasland pense qu’il obtient un peu plus de crédit qu’il ne le mérite, même si les séances d’entraînement l’ont aidé à se rapprocher de Tang.

“Je me souviens que nous n’avons pas quitté ce premier entraînement”, a déclaré McCasland. “Nous sommes restés allongés par terre ensemble pendant une heure et aucun de nous n’est immédiatement monté dans la voiture.

“Je pense que chaque fois que vous traversez des choses difficiles avec les gens, cela vous fait encore plus apprécier.”

‘Belle nuit’

Pendant l’intersaison, McCasland a montré à ses joueurs de Texas Tech le film “Shawshank Redemption” pour inculquer le message que le voyage est long. La fin est souvent invisible jusqu’à ce que l’on atteigne la destination. Mais s’ils continuent à creuser dans les égouts – le calendrier, la compétition – l’autre côté apparaît pleinement.

Au cours des 22 dernières années, McCasland a suivi son propre voyage à la manière d’Andy Dufresne, continuant de tracer son chemin qui l’a finalement ramené à Lubbock et à Texas Tech, où il a rencontré sa femme Cece, a fondé sa famille et sa carrière.

Depuis sa réintroduction dans Red Raider Nation, McCasland est, en un sens, redescendu dans le tunnel, revisitant les arrêts qu’il a effectués depuis qu’il était directeur des opérations sous James Dickey.

En mai, sa première tournée de conférences au Red Raider Club l’a emmené à Midland, où il a remporté un championnat national JUCO.

Juillet a vu son ancien et son nouveau monde converger avec le tournoi de basket-ball. McCasland a aimé voir plusieurs de ses anciens joueurs et entraîneurs de l’UNT à Lubbock, bien qu’il ait également mis un point d’honneur à nouer des relations avec les anciens Red Raiders qui composaient l’équipe des Air Raiders.

Le retour de la semaine dernière à Denton a rappelé où se trouvait McCasland et où il se trouve. Alors qu’il sortait du Super Pit, le logo Tech sur sa chemise, la tournée de retrouvailles prenait fin et un autre voyage commençait officiellement.

“C’est vraiment une belle soirée”, a déclaré McCasland, “et une bénédiction d’être entouré de gens aussi formidables, honnêtement.”

Arne Green du Topeka Capital-Journal a contribué à cette histoire.