TOUR DE LA PGA

CLASSIQUE DE GOLF MAYAKOBA

Emplacement: Playa del Carmen, Mexique.

Parcours: El Camaleon GC. Métrage: 7,017. Par: 71.

Primes: 7,2 millions de dollars. Part du gagnant: 1,29 million de dollars.

Télévision: jeudi-samedi, 14h-17h (canal wave); Dimanche, 13h-16h (NBC).

Champion en titre: Brendon Todd.

Chef de la Coupe FedEx: Dustin Johnson.

Dernier tournoi: Robert Streb a remporté le RSM Classic.

Notes: Dustin Johnson s’est engagé à jouer avant de remporter le Masters. Il a décidé de se retirer la semaine dernière. … Justin Thomas joue cet événement pour la première fois depuis sa saison recrue il y a six ans. Thomas (n ° 3) est le seul top 10 mondial. … Le peloton comprend également le quadruple grand champion Brooks Koepka, Rickie Fowler et Harris English. … Le capitaine de la Ryder Cup, Steve Stricker, joue son premier événement régulier du circuit de la PGA depuis le Memorial en juillet. Stricker a joué pour la dernière fois à l’US Open en septembre. … Carlos Ortiz du Mexique joue pour la première fois en tant que vainqueur du PGA Tour. Il a remporté l’Open de Houston une semaine avant le Masters et n’a pas joué à Sea Island. Ortiz et Abraham Ancer donnent au Mexique deux joueurs du top 75 mondial. Lorsque le tournoi a commencé en 2007, il n’y avait pas de Mexicains dans le top 200 … Joaquin Niemann fait don de son prix complet et de 5000 $ pour chaque oiseau (10000 $ pour les aigles) pour payer les médicaments de son parent de 2 mois. au Chili. … L’ancien champion amateur américain Andy Ogletree, le bas amateur au Masters, fait ses débuts professionnels sur la base d’une exemption de parrainage.

La semaine prochaine: Shootout QBE.

En ligne: https://www.pgatour.com/

___

TOUR DE LA LPGA

BÉNÉVOLES CLASSIQUE AMÉRIQUE

Site: La colonie, Texas.

Cours: Old American GC. Chantier: 6475. Par: 71.

Primes: 1,75 million de dollars. Part du gagnant: 262500 $.

Télévision: jeudi-samedi, 17h30 – 20h30 (retard sur la chaîne wave); Dimanche, 13h-16h (canal du Golfe).

Champion en titre: Cheyenne Knight.

Course au CME Globe Leader: Danielle Kang.

Dernier tournoi: Sei Young Kim a remporté le championnat féminin Pelican.

Notes: Il s’agit de la première des épreuves consécutives au Texas, avec l’US Women’s Open au Champions Golf Club de Houston. … Jin Young Ko, la joueuse numéro 1 du golf féminin, joue pour la deuxième semaine consécutive. Elle a terminé à la 34e place il y a deux semaines dans son premier événement LPGA Tour de l’année. … Jeongeun Lee6, la championne en titre de l’Open féminin, est également sur le terrain. … Six des 10 premiers du classement mondial jouent cette semaine. Les disparus incluent Danielle Kang, Nelly Korda et Brooke Henderson. … Yeon Ryu joue donc son premier événement américain sur le circuit de la LPGA depuis le championnat CME Group Tour de fin de saison l’an dernier. Ryu est une ancienne championne de l’US Women’s Open. … Cheyenne Knight a remporté son premier événement LPGA Tour à Old American l’année dernière. Depuis, elle n’a réalisé que deux top-10. … Le tournoi remonte à 2013. Inbee Park est le seul joueur à avoir gagné plus d’une fois.

La semaine prochaine: US Women’s Open.

En ligne: https://www.lpga.com/

___

TOUR SOLEIL

OPEN AFRIQUE DU SUD

Site: Sun City, Afrique du Sud.

Cours: Gary Player CC. Métrage: 7.827. Par: 72.

Primes: 19,5 millions de rand (1,28 million de dollars). Part du gagnant: 3 090 750 rand (202 000 $).

Télévision: jeudi, 16h-18h, 8h11h (canal wave); Vendredi, 6-11h (Wave Channel); Samedi, de 18 h à 10 h 30 (Wave Channel); Dimanche, 17h-21h30 (Gulf Channel).

Champion en titre: Branden Grace.

La semaine dernière: Christiaan Bezuidenhuit a remporté le championnat Alfred Dunhill.

Notes: Le tournoi est co-sanctionné par l’European Tour, qui a créé un nouvel événement à Dubaï pour cette semaine. … L’Open d’Afrique du Sud date de 1903, ce qui en fait le troisième plus ancien open national après le British Open (1860) et l’US Open (1895). … Gary Player détient le record avec 13 victoires en 25 ans. … Dylan Frittelli joue son open national pour la première fois depuis 2018. Il a eu lieu en janvier 2020 la saison dernière et Frittelli était éligible pour le Tournoi des Champions Sentry à Kapalua. … C’est la dernière épreuve avant que les 60 premiers ne se qualifient pour le championnat DP World Tour à Dubaï. Parmi ceux sur la bulle se trouve Dean Burmester au 62e rang.… En gagnant la semaine dernière, Bezuidenhout est passé au 41e rang, donnant à chaque épreuve sanctionnée européenne cette semaine un joueur du top 50. Bezuidenhout a également pratiquement fermé une place au Masters en avril.

En ligne: https://sunshinetour.com/

___

TOUR EUROPÉEN

GOLF AU CHAMPIONNAT DE DUBAÏ

Emplacement: Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Parcours: Jumeirah Golf Estates. Cour: 7480. Par: 72.

Primes: 1,2 million d’euros. Part du vainqueur: 200 000 euros.

Télévision: aucune.

Champion en titre: nouvel événement.

La semaine dernière: Christiaan Bezuidenhout a remporté le championnat Alfred Dunhill.

Notes: Le tournoi a été ajouté au calendrier pour créer des semaines consécutives à Dubaï avant le championnat DP World Tour, qui se termine également à Jumeirah Golf Estates. … C’est l’un des 15 tournois qui n’étaient pas au programme de l’European Tour en début de saison. … Bernd Wiesberger, d’Autriche, est le seul top 50 sur le terrain. … Joue également l’Ecosse Robert MacIntyre, qui tentera de briser le top 50 au cours des deux prochaines semaines dans l’espoir de se qualifier pour le Masters l’année prochaine. … Les anciens grands champions Danny Willett et Martin Kaymer jouent.

La semaine prochaine: DP World Tour Championship.

En ligne: https://www.europeantour.com/european-tour/