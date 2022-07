La tournée de Haaland met en lumière les abus des pensionnats autochtones

OKLAHOMA CITY (AP) – La secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland se rendra en Oklahoma samedi pour la première étape d’une tournée nationale d’un an pour entendre parler des expériences douloureuses des Amérindiens qui ont été envoyés dans des internats soutenus par le gouvernement conçus pour les dépouiller de leurs identités culturelles.

Haaland, de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, est la première secrétaire du Cabinet amérindien de l’histoire des États-Unis, et l’agence qu’elle supervise a récemment publié un rapport qui a identifié plus de 400 des écoles, qui cherchaient à assimiler les enfants autochtones à la société blanche pendant une période qui s’étend de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin des années 1960.

Bien que la plupart aient fermé leurs portes il y a longtemps et qu’aucun n’existe encore pour dépouiller les élèves de leur identité, certains fonctionnent toujours comme des écoles, bien qu’avec des missions radicalement différentes qui célèbrent les origines culturelles de leurs élèves autochtones. Parmi eux se trouve l’école indienne Riverside à Anadarko, à environ 129 kilomètres au sud-ouest d’Oklahoma City, qui est l’une des plus anciennes et où Haaland rencontrera d’anciens élèves et leurs descendants samedi.

Riverside, qui a ouvert ses portes en 1871, accueille actuellement les élèves de la quatrième à la douzième année, leur offrant des programmes universitaires spécialisés ainsi que des cours sur des sujets culturels tels que le travail des perles, la fabrication de châles et une introduction à l’art tribal, aux aliments et aux jeux. Actuellement géré par le Bureau of Indian Education, il compte près de 800 étudiants de plus de 75 tribus à travers le pays, et l’administration, le personnel et les professeurs de l’école sont principalement amérindiens.

C’est l’une des 183 écoles élémentaires et secondaires à travers le pays financées par le Bureau de l’éducation indienne qui cherchent à fournir une éducation alignée sur les besoins d’une tribu en matière de bien-être culturel et économique, selon le site Web du bureau.

Jusqu’à récemment, le gouvernement fédéral n’avait pas été ouvert à l’examen de son rôle dans l’histoire troublée des internats amérindiens, où les enfants étaient retirés de leur famille, interdits de parler leur langue et souvent maltraités. Cela a changé parce que les gens qui connaissent le traumatisme qui a été infligé occupent des postes importants au sein du gouvernement.

Au moins 500 enfants sont morts dans ces écoles, mais ce nombre devrait atteindre des milliers ou des dizaines de milliers à mesure que des recherches supplémentaires sont menées.

Le rapport du ministère de l’Intérieur comprend une liste des internats dans les États ou territoires qui ont fonctionné entre 1819 et 1969 qui avaient une composante de logement et ont reçu le soutien du gouvernement fédéral.

L’Oklahoma en avait le plus, 76, suivi de l’Arizona, qui en avait 47, et du Nouveau-Mexique, qui en avait 43. Les trois États ont encore d’importantes populations amérindiennes.

Les anciens étudiants pourraient hésiter à raconter le passé douloureux et faire confiance à un gouvernement dont la politique était d’éradiquer les tribus et, plus tard, de les assimiler sous le voile de l’éducation. Mais certains se réjouissent de pouvoir partager leurs histoires pour la première fois.

Lahoma Schultz, une citoyenne de la nation Muscogee qui vit à Bixby, dans l’Oklahoma, a déclaré avoir découvert des documents montrant que son grand-père avait été forcé de porter des vêtements militaires, d’apprendre l’anglais et d’effectuer un travail non rémunéré alors qu’il fréquentait des internats dans l’Oklahoma et la Carlisle Indian Industrial School à Pennsylvanie.

Schultz a déclaré qu’elle s’était fâchée en reconstituant comment de telles écoles affectaient des générations de sa famille. Sa mère, Mollie Hicks, a fréquenté un pensionnat pendant un semestre en 1938 et a été punie pour avoir parlé la langue Creek.

“Elle a dit que si jamais elle se mariait et avait des enfants, elle ne leur apprendrait pas la langue”, a déclaré Schultz. “Me voici dans mes 70 ans essayant d’apprendre ma langue, et c’est vraiment décourageant.”

L’expérience de sa mère a conduit Schultz à faire des recherches sur les internats et l’histoire de sa famille au début des années 2000 après avoir obtenu un doctorat en psychologie. Elle a appris les noms de parents qu’elle n’a jamais connus et comprend mieux pourquoi ses parents tenaient catégoriquement à ce que leurs enfants ne fréquentent pas les internats.

“Cela a été une guérison, même pour moi, parce que je rassemble plus d’informations sur ma propre famille”, a-t-elle déclaré.

