La tournée de Gareth Bale sur les meilleurs parcours en tant qu’adversaires de la MLS

Gareth Bale a rejoint la MLS pour jouer pour LAFC, et le déménagement aux États-Unis donne au célèbre fan de golf l’accès à environ 15 000 parcours à travers le pays. Getty

Gareth Bale est un joueur de la Major League Soccer. Aussi bizarre que ces mots semblent couler des lèvres des annonceurs MLS essoufflés partout, c’est une question de fait à ce stade. Il est là! LAFC a signé le gars qui a frappé ce coup de vélo lors de la finale de la Ligue des champions il y a quatre ans. Il a fait la révélation du chapeau LAFC et tout.

Bien sûr, le Bale de 2022 et celui de 2018 sont loin d’être le même joueur. Il conserve le visage d’un elfe Keebler et un engagement total envers le chignon d’homme stratégiquement attaché au sommet de sa tête, mais son nom n’a plus tout à fait le même poids qu’autrefois. Les blessures et la chute et la disgrâce au Real Madrid ont gravement entravé son temps de jeu au cours des dernières saisons.

Il y a aussi le golf. Bale aime bien jouer au golf, à tel point que ses coéquipiers gallois ont déployé un drapeau obtenu de la foule en 2019 énumérant ses priorités : le Pays de Galles en premier, le golf en second, le Real Madrid en troisième. Los Blancos les fans ont critiqué Bale pendant son séjour à Madrid, et certains d’entre eux lui ont même dit “d’aller jouer au golf” lorsque le Gallois est arrivé pour s’entraîner plus tôt cette année.

Alors que Bale devrait théoriquement être à la hauteur de la tâche de produire de la verve et de la vigueur offensives pour LAFC contre une opposition qui, charitablement, ne sera pas aussi stricte que les meilleures défenses de LaLiga, on se demande à quel point il sera réellement bon. De nombreuses superstars du jeu – Steven Gerrard, Frank Lampard, Jermain Defoe – sont venues en MLS et ont rapidement découvert que le football aux États-Unis ne se contente pas d’accepter la célébrité. Il y a aussi les voyages, les conditions météorologiques extrêmes, le fait de jouer parfois sur un terrain de baseball de la ligue. Ce n’est pas l’endroit le plus facile pour réussir.

Ainsi, en tant que service à Bale et LAFC, nous avons décidé de fournir une petite introduction sur certaines des compétitions auxquelles il sera confronté dans la ligue, à la fois ses rivaux de la Conférence Ouest et certains poids lourds de l’Est. Et nous avons décidé de le présenter dans un format qu’il est absolument sûr de comprendre : le circuit de football de la ligue de l’Association des golfeurs professionnels majeurs, ou circuit PMGALS en abrégé.

LA Galaxy : Riviera Country Club (Pacific Palisades, Californie)

Bien sûr, techniquement dans le comté de Los Angeles, mais est-ce vraiment LA ? Les Galaxy sont les principaux rivaux de LAFC, et la moitié de la bataille arrive en fait à Carson.

Bien que LAFC affiche souvent de “meilleures” saisons que le Galaxy, leurs rivaux sont en quelque sorte une énigme pour eux. Le Galaxy a six victoires dans l’histoire de la rivalité contre les trois de LAFC, et ce qui semble être un jeu simple pour LAFC est tout sauf cela. Il s’avère que cela ressemble beaucoup au Riviera Country Club, que Jordan Spieth a qualifié de parcours étonnamment délicat pour Golf Digest en 2021. pas entrer dans les épingles », a déclaré Spieth. “Donc, si vous essayez d’être mignon avec, souvent, lorsque vous manquez les greens, il est plus difficile de l’endroit où vous les avez manqués, plus difficile de le rapprocher que de l’endroit où vous auriez pu frapper votre coup d’approche.”

Ne sois pas mignon avec ça, Gareth. Restez discipliné et placez le ballon aux bons endroits.

Nous avons commencé la liste près de la nouvelle maison de Bale. Voici les autres terrains de golf que nous avons analysés et comparés aux compétitions de ligue auxquelles il sera confronté à travers les États-Unis

Seattle Sounders : Chambers Bay (University Place, Washington)

Ne laissez pas leur record de ligue vous tromper, Gareth : les Sounders sont le toast de la MLS après avoir remporté la Ligue des champions de la CONCACAF, et si LAFC doit jouer à Seattle pendant les séries éliminatoires, vous aurez un avant-goût de l’une des bases de fans les plus bruyantes. dans la ligue, et du gazon artificiel de qualité NFL.

Faites-nous confiance, Lumen Field est un endroit qui donne l’impression que les éléments eux-mêmes sont contre vous. Un peu similaire à Chambers Bay, domicile de l’US Open 2015 et d’un parcours que Gary Player a un jour qualifié de “pire parcours que j’ai jamais vu”. Cet Open de 2015 a été gâché par des surfaces de jeu douteuses, quelque chose que Bale pourrait penser à lui-même lorsqu’il retire des morceaux de caoutchouc noir de ses dents à Lumen. Chambers Bay est également un peu tristement célèbre pour les 10 miles que les joueurs doivent parcourir pour y jouer, sans voiturettes de golf sans exemption médicale autorisée. Bonne chance en quittant Washington avec les résultats que vous recherchez.

New York City FC : Bethpage Black (Farmingdale, New York)

“C’était évidemment le plus long, mais c’est aussi l’US Open le plus étroit auquel j’ai jamais joué”, a déclaré Tiger Woods à PGATour.com en 2019. Étonnamment, il ne faisait pas référence au terrain du NYCFC dans le champ extérieur du Yankee Stadium mais à Bethpage. Le noir. Le parallèle ici est assez clair : le NYCFC joue sur un timbre-poste, et ils sont très bons pour jouer sur ce timbre-poste, remportant 66 % de leurs matchs à domicile au cours des cinq dernières années.

Bethpage Black peut également postuler aux Red Bulls de New York dans la mesure où le référencer comme parcours pour une équipe de New York est généreux, géographiquement.

Tremblements de terre de San Jose : Cypress Point (Pebble Beach, Californie)

Le parcours de golf de Cypress Point est connu pour ses vues pittoresques sur l’océan Pacifique. Il est également connu pour sa difficulté particulière, et je vais égaliser Gareth et tout le monde en espérant le voir réussir : les Quakes ne seront probablement pas aussi durs que Cypress Point. Ils ont un sacré beau stade, cependant. Emplacement très joli. Un peu comme le terrain de golf.

Union de Philadelphie : Pine Valley Golf Club (Pine Valley, New Jersey)

Pine Valley est un parcours délicat et – comme la ville natale du talent local le plus célèbre de l’Union, Brenden Aaronson – c’est en fait dans le New Jersey.

Bien qu’il ait été nommé parmi les 100 meilleurs parcours en 2021 par Golf Digest, Pine Valley n’a jamais accueilli de championnat majeur. L’Union de Philadelphie se situe de la même manière dans les limites de la MLS : une bonne équipe, même une grande équipe ces derniers temps, mais une sans son moment de signature. Obtenir un résultat au parc Subaru est difficile, presque aussi difficile que de réserver une heure de départ à Pine Valley, qui n’est ouverte qu’aux membres et à leurs invités. Un conseil, Gareth ? Au départ, essayez de frapper la balle aussi fort et aussi précisément que Jakob Glesnes le fait avec son tir à longue distance déroutant. Sérieusement, ce gars est un défenseur central.

Atlanta United : Augusta National (Augusta, Géorgie)

Bien sûr, qu’est-ce qu’un PMGALS Tour sans un arrêt à Augusta National ? Ses pentes et ses greens suffisent à inspirer un sentiment de révérence et d’admiration à presque tous les fans de golf.

Atlanta United et Mercedes-Benz Stadium n’ont pas la même histoire qu’Augusta, mais ils compensent cela avec une échelle de force contondante. Se tenir à l’extérieur de Mercedes-Benz, c’est comme se tenir à côté de l’étoile de la mort, et être à l’intérieur quand Atlanta United marque un but ressemble à ce que nous imaginons que l’étoile de la mort ressemblait quand elle a explosé, puis quand elle a explosé à nouveau, puis quand ça a explosé à nouveau.

Atlanta United n’a peut-être pas retrouvé l’assortiment aveuglant de talents qui leur a valu la Coupe MLS en 2018 et souffre d’un certain niveau de blessures que Dante a probablement écrit dans un brouillon. Mais peu d’équipes de la ligue choquent et émerveillent comme Atlanta United peut le faire, et l’arrêt de Bale dans la ligue n’est pas complet tant qu’il n’a pas joué dans MBS. Autrement dit, si LAFC peut le trouver. Augusta est extrêmement proche d’Atlanta selon les normes américaines – à seulement deux heures de route, en attendant le trafic.