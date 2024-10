La tournée dans le sud continue : aperçu des Brooklyn Nets contre Orlando Magic

La façon dont les Nets ont perdu quelques nuits était en fait…. satisfaisant.

Oui, Ben Simmons aurait pu être meilleur. Et nous aurions pu faire un meilleur travail sur Trae Young. Et Nic Claxton n’a pas eu besoin de faire une corde à linge de la WWE sur Dyson Daniels pour mettre fin à ses débuts déjà limités avec l’équipe.

Mais du bon côté des choses, Cam Thomas en avait 36 ​​avec une sélection de tirs décente, Jalen Wilson a donné des minutes de qualité et a montré qu’il pouvait être une bonne pièce en rotation, et nous n’avons pas perdu autant… et oh ouais, Cooper Flagg , Ace Bailey ou encore Dylan Harper sont toujours dans notre viseur. C’est une victoire dans mes livres.

Mais ce soir, la défaite pourrait être d’un autre genre.

Ce soir, les Nets affronteront une équipe jeune et excitante (et affamée) d’Orlando Magic, dont le potentiel est aussi grand que, espérons-le, l’été 2025 le sera pour Brooklyn.

Où voir le jeu

Assistez à l’action à 19 h HE sur le réseau YES.

Blessures

Bojan Bogdanovic, Trenton Watford et Day’ron Sharpe restent absents pour les Nets. Aucun mot sur une éventuelle suspension pour Claxton.

Jonathan Isaac est absent en raison d’une blessure à la hanche gauche.

Le jeu

Je ne veux pas être une Debbie Downer, mais j’ai peur que ce match ait la chance d’être une perte pire que la soirée d’ouverture. Les Magic sont juste dans un grand espace mentalement et physiquement par rapport aux Nets qui se concentrent uniquement sur leur développement. De plus, des acteurs clés comme Jalen Suggs viennent de bénéficier d’une énorme prolongation de contrat (5 ans et plus de 150 millions de dollars), vous savez donc qu’il se sent comme The Man. De plus, le Magic a un jeune phénomène établi en la personne de Paolo Banchero. Dans une victoire convaincante de 19 points contre le Heat, Banchero a décroché un double-double de 33 points et 11 rebonds. Il s’est constamment frayé un chemin jusqu’au seau et s’est levé pour les sauts que les vétérans maîtrisent encore. Et puis quand on ajoute Franz Wagner et un banc solide, les Magic ont l’air effrayants.

Pour Brooklyn, j’espère que nous pourrons obtenir une solide performance de Ben Simmons des deux côtés sur le terrain. Du côté défensif, s’il peut affronter Banchero, le contraindre à effectuer des tirs difficiles et le forcer à utiliser ses coéquipiers, ce sera une victoire. Et du côté offensif, j’aimerais voir la même agressivité dont il a eu un aperçu lors de la pré-saison. Même après quelques minutes contre les Hawks, Simmons a attaqué le bord avec une certaine urgence. Si nous pouvons voir cela, cela peut changer la donne pour le mieux pour les Nets.

Joueurs à surveiller

Banchero se démarquera certainement dans le match d’aujourd’hui, mais le joueur de deuxième année Anthony Black a également la chance de faire sa marque. Mesurant 6’7 et possédant des capacités de meneur de jeu, Black peut presque tout faire sur le terrain. Contre le Heat, Black a montré qu’il pouvait faire les bonnes lectures tout en faisant preuve d’un athlétisme suprême, et je pense qu’il sera capable de faire de même ce soir. Et bien sûr, il est suffisamment tôt pour voir émerger d’autres magies.

Du coffre-fort

Chaque fois que Magic et Nets se réuniront cette année, ce sera une sorte de réunion de famille allemande. Dennis Schroder, Franz Wagner et Moritz Wagner sont tous membres de l’équipe nationale allemande, ayant remporté le Coupe du monde FIBA en 2023, avec le gardien des Nets comme MVP. Ils ont également joué ensemble aux Jeux olympiques de Paris mais n’ont pas remporté de médaille.

Voici la cérémonie de remise des médailles d’or à Manille en 2023…

D’ailleurs, ce ne sera pas la seule réunion de famille ce soir. Le fils de l’entraîneur adjoint des Nets, Juwan Howard, Jett, joue pour le Magic. Juwan a entraîné Jett au Michigan.