La tournée à vélo Cops for Kids fait un arrêt à Grand Forks

Un groupe de cyclistes circulant pour la santé physique et mentale des enfants et des familles s’est arrêté à Grand Forks dans le cadre de l’événement annuel Cops for Kids.

Le groupe de 24 cyclistes, composé de responsables de l’application de la loi du sud-est de la Colombie-Britannique, s’est rendu au détachement de la GRC de Grand Forks samedi soir dans le cadre de leur campagne et pour prendre une pause avant de continuer vers le Sommet Paulson.

Sur place, ils ont été accueillis par des collègues policiers et des fonctionnaires de la ville, ainsi que par des enfants et des familles ayant bénéficié du programme Cops for Kids.

« Ce qu’ils font est tout simplement incroyable », a déclaré le sergent commandant du détachement de Grand Forks. Darryl Peppler. « En plus de leur travail habituel pendant l’été, qui est amplifié par les incendies de forêt, ils collectent des fonds et s’entraînent et ils ont tous une famille. »

L’arrêt de Grand Forks était le deuxième jour de leur voyage de 10 jours, qui emmènera l’équipe dans les Kootenays jusqu’à Cranbrook, avant de revenir par Kamloops, jusqu’à Vernon, pour se terminer à Kelowna dimanche.

Les quatre premiers jours sont souvent les plus difficiles et constituent le test le plus important pour les capacités des motocyclistes, a déclaré le cap. Ryan Danilowich. C’est sa troisième année qu’il participe à cette épreuve.

Ils affrontent des cols de montagne difficiles et parcourent environ 120 kilomètres par jour. Ils avaient déjà enduré le col de la Montagne Anarchiste et affrontaient dimanche le col de Paulson.

« C’était une journée difficile, mais c’était génial d’arriver ici et nous avons beaucoup de bonnes personnes dans la communauté tout au long du chemin qui veillent sur nous et nous donnent d’excellents repas », a-t-il déclaré. «C’est formidable de voir la communauté nous apporter son soutien.»

Sa motivation pour monter à cheval est l’aide que Cops for Kids a apportée à sa famille après que lui et sa femme aient eu des triplés. La fondation a offert son soutien à leur famille, alors participer à cet événement est sa façon de redonner.

« C’est également une façon pour les communautés de voir les agents dans la communauté au-delà de leurs rôles et de leur rappeler qu’ils ont de la famille et des voisins dans leurs communautés », a déclaré le cap. Tania Finn, agente des communications du détachement de la GRC de Vernon. Cops for Kids a été créé en 2001 pour permettre aux agents de redonner aux communautés qu’ils servent.

Ils ont organisé une collecte de fonds pour faire un tour à vélo de 1 000 kilomètres et ont formé une équipe composée d’agents de tout le sud-est de la province.

« Ce qu’il y a de beau dans cette randonnée, c’est qu’en traversant ces communautés, ils peuvent voir les enfants que nous avons aidés, car tout l’argent que nous avons collecté dans le district sud-est reste dans le district sud-est », a-t-elle déclaré.

La randonnée est le point culminant des efforts d’un an de chaque coureur en faisant du bénévolat lors d’événements communautaires, en s’entraînant pendant son temps libre et en collectant des fonds d’un minimum de 2 500 $ chacun pour faire partie de l’équipe de conduite.

Depuis 2001, Cops for Kids a collecté plus de 6,1 millions de dollars pour soutenir les enfants locaux en situation de crise médicale, physique ou traumatique, indique un communiqué de presse. Le public peut suivre leurs progrès et faire des dons en visitant le site Web www.copsforkids.org ou en les suivant sur Facebook et Instagram.

GRC