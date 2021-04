Les autorités jordaniennes ont fait preuve d’une énorme sensibilité lors des discussions publiques sur ce qu’elles ont dit être un effort, soutenu par des entités étrangères anonymes, pour perturber la sécurité et la stabilité du royaume. Décrivant parfois cela comme une tentative de coup d’État contre le roi Abdallah II, ils ont déclaré avoir arrêté environ 18 personnes et restreint Hamzah, le demi-frère du roi, à son domicile.

Kuttab a déclaré qu’il avait souligné à la liaison des services de renseignement que la station, Al-Balad Radio, avait également publié des informations sur des déclarations de soutien au roi d’autres pays.

«Il m’a dit:« Oui, mais c’est illégal »», se souvient Kuttab. Lorsque Kuttab s’est opposé à cette affirmation, la liaison des services de renseignement a répondu: «Non, ce n’est pas illégal, mais nous ne le voulons pas.

Kuttab a expliqué plus tard dans une interview que ce type d’appels nécessite une danse délicate et qu’il répond toujours aux appels des services de sécurité à la station pour protéger ses journalistes, qui, contrairement à lui, ne bénéficient pas de la protection d’un passeport américain.

Mardi, alors que de plus amples détails sur les troubles au sein de la famille royale continuaient de fuir ou de faire surface sur les réseaux sociaux, le gouvernement a imposé un bâillon sur la publication de tout détail sur l’enquête sur le cas de Hamzah.

Cela a encore intimidé les Jordaniens, qui se sont déjà habitués à ce que le gouvernement utilise des mesures officielles, telles qu’une loi sur la cybercriminalité, et craignent de calmer l’opinion publique et d’étouffer la dissidence sur les problèmes économiques et politiques du royaume. Hamzah lui-même a critiqué ce qu’il a appelé «l’effondrement de la gouvernance, la corruption et. . . l’incompétence qui prévaut dans notre structure de gouvernance. »

Mais dans les rues de la capitale, Amman, les Jordaniens étaient toujours prêts ces derniers jours à chuchoter leurs opinions sur la prétendue tentative de coup d’État. Certaines personnes étaient impatientes de croire que le différend avait été résolu, après que Hamzah ait signé une lettre affirmant sa loyauté envers Abdullah, qui a ensuite publié une déclaration disant que la discorde avait pris fin.

«C’était un nuage noir qui est mort», a déclaré un propriétaire de magasin d’électronique, qualifiant le problème de «résolu».

Un épicier a accusé Facebook et Twitter d’avoir répandu des conflits et des rumeurs. «Tout est médiatique. Les réseaux sociaux ruinent tout », a-t-il déclaré, affirmant que des étrangers avaient tenté de semer la discorde au sein de la famille royale.

Un livreur de nourriture a déclaré qu’il était facile de critiquer le roi et la famille royale, mais prendre les rênes est plus difficile qu’on ne le pense. Il a dit que c’est comme quelqu’un qui crie des obscénités aux joueurs de football sur leur performance, «mais si vous lui donnez deux minutes dans le match, il ne saurait pas comment courir du début à la fin du terrain. Si vous le mettez dans la même situation, il ne saurait pas faire un quart de [that of] la personne qu’il remplace. »

Ces Jordaniens ont parlé sous couvert d’anonymat par souci de sécurité.

D’autres Jordaniens ont continué de s’inquiéter pour Hamzah, qui est populaire dans certains quartiers du royaume, y compris parmi les tribus influentes. Vendredi, le hashtag le plus populaire sur Twitter était « Où est le prince Hamzah? »

Le week-end dernier, Hamzah a déclaré dans une vidéo que le chef de l’armée, le général Youssef al-Huneiti, lui avait demandé de s’abstenir de parler ou de rencontrer des membres n’appartenant pas à la famille et de cesser de tweeter.

Dans l’audio de cette conversation, qui a fait surface plus tard, Huneiti a dit au prince que s’il n’avait pas critiqué le roi lui-même, ses commentaires étaient utilisés par des détracteurs et que «les gens commencent à parler plus que d’habitude».

«N’avez-vous pas vu Facebook?» demanda-t-il au prince, qui s’était mis à crier après le général.

La Jordanie a longtemps suscité des critiques pour avoir freiné la dissidence du public. Freedom House a rétrogradé la Jordanie plus tôt cette année de «Partiellement libre» à «Non libre», après une année de répression gouvernementale contre les rassemblements et les manifestations. Facebook est surveillé et des personnes ont été détenues en vertu de la loi sur la cybercriminalité.

Les ordres de bâillon ne sont pas rares en Jordanie. Après que des manifestations ont éclaté l’année dernière à la suite de la fermeture par le gouvernement du siège du syndicat des enseignants, les autorités ont imposé un bâillon et arrêté au moins deux journalistes couvrant les manifestations, a rapporté Human Rights Watch. Au moins trois journalistes chevronnés ont été arrêtés depuis octobre pour des informations sur la réponse du gouvernement à l’épidémie de coronavirus et les efforts de vaccination.

Environ un jour après avoir émis le bâillon sur la discussion de la tourmente royale, le gouvernement a assoupli la restriction à la suite d’une interview accordée par le vice-Premier ministre Ayman al-Safadi au Wall Street Journal à propos de l’épisode. Les critiques ont déclaré que les médias jordaniens avaient été injustement ciblés par l’ordre.

Un média local indépendant, 7iber, a publié un éditorial intitulé: «Le journalisme en Jordanie est-il encore possible?» Il a noté que les médias locaux sont souvent contraints de s’appuyer sur des fuites vers la presse étrangère au lieu de rapports de première main, car les responsables refusent souvent d’accorder des interviews à des organes de presse locaux indépendants.

Kuttab a parlé avec passion d’essayer de naviguer dans l’environnement médiatique difficile de Jordan et de la façon dont sa station de radio s’en tire avec certains reportages, alors qu’elle est obligée de supprimer d’autres reportages.

«J’essaye de repousser les limites», dit-il. «Mais je ne peux pas pousser trop fort.»

Bien qu’il n’ait pas supprimé l’élément en deux paragraphes sur la vidéo de Hamzah après l’appel de la liaison des services de renseignement, Kuttab a déclaré qu’il publierait plusieurs autres articles pour repousser l’élément incriminé de la page principale du site Web.