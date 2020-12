BARCELONE: En temps normal, un entraîneur responsable de la pire campagne de Barcelone à ce jour en 33 ans et d’une terrible défaite à domicile contre un rival européen serait sur la planche à découper et ferait ses valises.

Mais même après la défaite molle 3-0 de mardi contre la Juventus, le travail de Ronald Koeman reste en sécurité pour les deux prochains mois en raison de l’incertitude institutionnelle causée par la récente démission du président Josep Maria Bartomeu.

Depuis que Bartomeu a démissionné en octobre, le club est dirigé par le président par intérim Carles Tusquets et un comité de direction, qui, selon les statuts du club, ne peut mener que «les actions nécessaires et essentielles pour maintenir les activités normales du club et protéger ses intérêts».

L’embauche et le licenciement des entraîneurs ne font pas partie du mandat de la commission, dont le rôle principal est d’organiser la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu le 24 janvier.

En effet, des experts des médias influents ont critiqué Tusquets pour avoir outrepassé son rôle et avoir discuté des affaires du club en public, comme en disant dans une récente interview que Lionel Messi aurait dû être vendu cet été.

Koeman a également critiqué Tusquets pour avoir discuté de l’avenir de Messi dans les médias, mais en privé, le Néerlandais doit être reconnaissant pour la situation délicate du club, qui lui évite le limogeage.

Après tout, Barcelone a limogé Ernesto Valverde en janvier dernier lorsque l’équipe était en tête du classement et avait récemment remporté des titres consécutifs en Liga.

Quique Setien a ensuite été limogé pour n’avoir pas remporté le titre et après l’humiliante défaite 8-2 de l’équipe en Ligue des champions par le Bayern Munich.

Koeman a une bien meilleure réputation parmi les fans en raison de sa carrière réussie en tant que joueur du Barca et pour être l’homme qui a marqué le but qui a livré sa toute première Coupe d’Europe en 1992.

Mais son bilan d’entraîneur semble bien pire que celui de ses deux prédécesseurs.

Ils ont perdu quatre matchs sur 10 de la Liga et traînent le leader de l’Atletico Madrid de 12 points, tandis que la défaite de la Juve a empêché le Barça de terminer en tête de son groupe de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2006-07.

Il a maintenant un peu moins de deux mois pour changer les choses et convaincre celui qui remportera les élections de janvier qu’il vaut la peine de rester.