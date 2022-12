La tourmente des conservateurs a fait de la `` risée '' au Royaume-Uni, déclare Sir Lindsay Hoyle

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La tourmente “bizarre” qui a vu trois Premiers ministres conservateurs en quelques mois a fait de la démocratie britannique une risée internationale, a déclaré le président de la Chambre des communes.

Sir Lindsay Hoyle a déclaré que le pays “luttait toujours pour se remettre” des dommages causés par l’effondrement de deux gouvernements en 2022.

Le conférencier des Communes a déclaré à BBC Radio 4 PM programme que la «porte tournante» des changements de ministres lui donnait l’impression d’être le seul point de «continuité» au parlement.

Lorsqu’on lui a demandé si le bouleversement avait fait du Royaume-Uni une risée, Sir Lindsay a répondu: “C’est vrai”, avant d’ajouter que cela a laissé les gens se demander “ce qui arrivait à notre démocratie”.

L’orateur des Communes a ajouté: “Je pense que nous avons encore du mal à récupérer.”

Faisant référence à l’arrivée de Liz Truss au n ° 10 en septembre, Sir Lindsay a déclaré: “Un nouveau Premier ministre arrive avec ce qui était censé être un nouvel espoir, une nouvelle vision, tout s’est effondré … Quand ça a mal tourné, ça a certainement mal tourné.”

Il ajouta; «C’était comme une porte tournante de ministres, vous savez. Certains ont accepté un emploi, puis ils ont démissionné. Je n’ai jamais rien vu de tel – c’était bizarre. Nous ne savions jamais qui allait être à la boîte d’expédition.

« La seule chose qui était la continuité du parlement, c’était moi-même. Vous savez, nous manquions de ministres », a déclaré l’orateur, ajoutant:« Personne n’a jamais rien vu de tel auparavant.

Le président de la Chambre des communes a refusé d’être tiré sur le temps de Boris Johnson en tant que Premier ministre, mais a insisté sur le fait qu’il serait toujours confronté à un vote sur la question de savoir s’il avait induit le Parlement en erreur sur Partygate à la fin de l’enquête du comité des privilèges qui devrait commencer au début de l’année prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un vote, il a répondu: « Absolument. Et je ne veux pas prédire ce vote. Et je ne m’opposerais certainement pas à ce que la Chambre a décidé de faire. Ce n’est pas ce que je décide. C’est ce que veut la Chambre.

Sir Lindsay a admis que les Lords étaient “beaucoup trop gros”, mais a critiqué le plan de Sir Keir Starmer de remplacer la ferraille de la chambre non élue. “Réformez la Chambre des lords par tous les moyens, mais pas par le biais d’une deuxième chambre élue”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que le Brexit avait joué un rôle majeur dans la “division des familles” en réitérant son appel à une plus grande tolérance. Affirmant vouloir « amener les gens à respecter la démocratie », il a appelé à un comportement moins agressif de la part des députés au parlement.

“Traitons-nous les uns les autres, non seulement avec tolérance mais avec respect”, a déclaré l’orateur. “Si vous entrez et que vous braillez et que vous vous criez dessus, ne soyez pas choqué lorsque le public voudra peut-être vous faire la même chose.”

Sir Lindsay a également dit au PM programme qu’il pensait que le Parlement était toujours un environnement de travail sûr pour les jeunes hommes et femmes – malgré une série d’allégations d’agressions et d’abus sexuels contre des députés.

“Je le crois vraiment et si ce n’est pas le cas, nous poursuivrons [MPs] et assurez-vous que les personnes qui ne jouent pas respectent les règles », a-t-il déclaré.

L’orateur s’est tenu aux côtés de l’Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS), mis en place en 2018 pour traiter les plaintes d’intimidation, de harcèlement et d’inconduite sexuelle, malgré les critiques selon lesquelles le processus est trop lent.

“Je dirais toujours quelque chose de sérieux s’il vous plaît allez à la police – ne pensez même pas à autre chose serait toujours mon conseil”, a-t-il déclaré. « Et je dis toujours aux détenteurs de laissez-passer de la Maison, ma porte est ouverte. Si vous avez des problèmes… venez me voir.

Sir Lindsay a également réfléchi à la popularité de sa ménagerie d’animaux, qui ont tous reçu des cadeaux de Noël, et a révélé que son perroquet de compagnie Boris n’avait pas reçu beaucoup de courrier de fans.

“Attlee [his cat] porte son écharpe de Noël en ce moment. Bien sûr, ils ont reçu un cadeau… Nous avons envoyé pas mal de cartes de Noël et Attlee est très populaire.

“Boris [his parrot] est un peu jaloux. Le perroquet devient très jaloux. Il ne reçoit aucun courrier de fans et il se sent certainement un peu à l’écart. Mais il va recevoir un cadeau spécial juste pour lui remonter le moral.