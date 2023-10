La tourmente des Bears a un bon côté : un repêchage monstre potentiel en 2024

Les Bears de Chicago ont été une équipe en pleine tourmente cette saison, mais le revers de toute cette misère pourrait être un repêchage monstre en 2024.

Ajoutez à leur dysfonctionnement l’exil de Chase Claypool et la plus grosse avance ratée des Bears à Soldier Field. À ce rythme, les Bears détiendront les deux premiers choix lors du repêchage de la NFL en avril prochain, afin que leurs fans puissent au moins rêver que le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, et le receveur de l’Ohio State, Marvin Harrison Jr., viennent à la rescousse.

Il est apparu dimanche que nous assistions non seulement à la fin de la plus longue séquence de défaites des Bears en 104 ans d’histoire, mais aussi à une performance exceptionnelle du quart-arrière de troisième année Justin Fields, qui ressemblait soudainement à Josh Allen effectuant des passes vers le bas du terrain, Patrick Mahomes mettant juste la bonne touche lors de ses touchés et Jalen Hurts confond les défenses avec son bras et ses jambes.

Au moins pendant les trois quarts.

Fields, qui a complété ses 16 premières passes et en a terminé 28 sur 35, a dépassé les 300 verges par la passe pour la première fois en tant que professionnel, et lorsqu’il s’est arrêté et a lancé une passe au porteur de ballon Khalil Herbert dans la zone des buts à 2 mètres tard dans Au troisième quart, les Bears menaient 28-7 et Fields a disputé son premier match de quatre touchés en carrière.

En baisse de 21 points à moins de 20 minutes de la fin, les Broncos semblaient sur le point de perdre le Basement Brawl avec Sean Payton, égalant le pire départ de la franchise 0-4 de Vic Fangio lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef en 2019.

Aucune équipe des Bears n’avait jamais perdu une avance aussi importante à Soldier Field, bien que Chicago ait déjà cédé deux avances de 21 points, une fois contre les 49ers en 1953 à Wrigley Field et de nouveau contre les Patriots en 2002 au Memorial Stadium de Champaign. , Illinois.

À ce moment-là, les défenseurs débraillés des Broncos étaient coincés dans une ornière dans laquelle ils avaient accordé 18 touchés lors des 24 possessions précédentes de leurs adversaires, sans compter deux mises à genoux lors de leur humiliante défaite 70-20 à Miami la semaine. avant.

Justin Fields, Chicago Bears peuvent-ils régler le dysfonctionnement ?

La première victoire des Bears depuis le 24 octobre dernier était à leur portée.

Mais l’équipe s’est embourbée dans un mois de dysfonctionnement, qui a été ébranlé depuis qu’il a fait ressembler Jordan Love à Aaron Rodgers (qui avait 25-5 contre eux) dans un Défaite 38-20 contre les Packers lors du premier match, a trouvé de nouvelles profondeurs au quatrième quart.

Les quatre derniers entraînements des Bears étaient un trois-et-out, un strip-sack-scoop-and-score pour Denver, un turnover sur les downs et une interception de dernière minute par la sécurité Kareem Jackson.

L’entraîneur Matt Eberflus se fait rôtir à Chicago pour s’être imposé quatrième et un au Denver 18 avec 2:57 à jouer et le match était à égalité – et à cause du fusil de chasse et après un temps mort, rien de moins – plutôt que d’envoyer son botteur. pour un panier de tir en puce.

« C’était un demi-mètre », a expliqué Eberflus. « Donc, je me sentais très confiant pour y arriver. »

Pourquoi, alors, la formation de fusils de chasse si seulement 18 pouces étaient nécessaires ?

« Oui, il y a beaucoup de jeux que vous pouvez jouer là-bas », a déclaré Eberflus. « Vous pouvez présenter un tas de pièces différentes. C’est la pièce que nous avons choisie. C’est la pièce que nous pensions être la meilleure à l’époque. »

Le secondeur Alex Singleton a tiré à travers l’écart et a fourré Herbert sans gain, et un jeu plus tard, Russell Wilson a lui-même mis les Broncos à portée de panier avec une frappe de 48 verges à Marvin Mims Jr.

Les Bears ont fini par perdre pour la 14e fois consécutive – et ils ont accordé 25 points ou plus dans toutes ces défaites.

Les Bears ont-ils préparé Justin Fields à l’échec ?

Les Broncos ont quitté Chicago avec la première victoire de leur fils Payton avec Denver. Les Bears se sont retrouvés l’une des deux équipes à 0-4. L’autre est la Caroline, qui a échangé son choix de première ronde en 2024 contre Chicago.

Si les choses continuent sur cette trajectoire pour les deux équipes, les Bears seraient en bonne position avec les deux premiers choix au repêchage dans six mois, une doublure d’argent, sinon d’or, pour une équipe embourbée dans la tourmente, y compris la démission du coordinateur défensif Alan Williams pour quoi il a dit que c’était pour des raisons de santé et familiales le même jour que Fields avait suggéré qu’il était surcoaché.

Claypool a déclaré aux journalistes vendredi qu’il n’aimait pas la façon dont il était utilisé, mais Eberflus a déclaré que ce n’était pas pour cela qu’il était un scratch en bonne santé pour le match. Lundi, Eberflus a déclaré que Claypool ne s’entraînerait pas avec l’équipe cette semaine, un renversement par rapport à la veille lorsqu’il avait déclaré qu’il l’attendait de retour dans le bâtiment cette semaine.

Eberflus a également suggéré après le match que Claypool avait décidé de rester à l’écart dimanche plutôt que d’assister au match avec les autres inactifs : « Nous lui avons dit que c’était un choix, et il est à la maison en ce moment. »

Un employé des relations publiques des Bears a déclaré plus tard aux journalistes que l’équipe avait demandé à Claypool de rester à l’écart.

À ce stade, même leur message n’est pas pertinent.

Reportage de l’Associated Press.