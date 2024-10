La tourmente de Phyllis, Audra et Faith

Pour l’épisode du lundi 7 octobre de Les jeunes et les agitésles photos spoilers montrent que Phyllis, Audra et Faith vivent des troubles extrêmes. Ces images présentent des scènes intenses et dramatiques que vous ne voudrez pas manquer.

Scènes de la ville de Gênes

Phyllis (Michelle Stafford) et Summer (Allison Lanier) sont sur la terrasse de Crimson Lights. Ils ont tous les deux l’air terriblement bouleversés. Sans aucun doute, ils sont encore sous le choc de la mort de Heather (Vail Bloom). Nick (Joshua Morrow) est également là avec eux pour leur apporter leur soutien.

À Society, Audra (Zuleyka Silver) a l’air frustrée alors qu’elle informe sans aucun doute Sally (Courtney Hope) du fait que Victor (Eric Braeden) l’a renvoyée de Glissade. Sally aura-t-elle de bons conseils à donner à son amie ?

Audra a l’air sérieusement furieuse quand Kyle (Michael Mealor) se présente pour jubiler. Il l’a battue pour l’instant, mais Audra n’est pas quelqu’un à prendre à la légère. Elle n’a rien à perdre à ce stade, donc Kyle devrait probablement surveiller ses arrières.

Au Jazz Club, Kyle et Claire (Hayley Erin) prennent un verre. Elle a de sérieuses questions à lui poser sur son passé avec Audra. Comment Kyle va-t-il lui répondre et pourra-t-il défendre son passé ?

Faith (Reylynn Caster) est chez elle sur le canapé. Elle regarde son téléphone avec inquiétude. Elle doit voir que Heather est morte et peut-être même que sa mort est suspecte. Faith regarde dehors et elle répond également à un appel téléphonique.

Sharon (Sharon Case) rentre à la maison et elle a l’air surprise par tout ce que Faith lui demande. Sharon parviendra-t-elle à la garder calme ? On dirait que tout ce dont ils parlent se termine avec Faith allongée sur le canapé, la tête sur les genoux de Sharon, et le partage est un moment proche. Découvrez tout cela dans le diaporama ci-dessous.