Les conséquences de la rébellion de Wagner en Russie sont une « affaire interne » qui n’affectera pas le soutien continu du Royaume-Uni à l’Ukraine, a déclaré un ministre du Cabinet.

Le secrétaire en chef du Trésor, John Glen, a fait ces commentaires alors que les retombées de la marche du groupe de mercenaires sur Moscou se poursuivent.

Les forces du groupe, dirigées par Yevgeny Prigozhin, n’étaient qu’à 120 miles de Moscou avant que la rébellion ne soit annulée pour éviter de verser le sang russe.

Il s’est exilé en Biélorussie après qu’un accord avec le gouvernement de Vladimir Poutine a été négocié à la dernière minute.

L’accord verra l’abandon des accusations portées contre lui pour avoir organisé une rébellion armée.

Le gouvernement russe a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont participé, tandis que ceux qui ne se sont pas joints devaient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense.

Yuriy Sak, qui conseille le ministre ukrainien de la Défense, a déclaré à la BBC que la rébellion était « la tentative de mutinerie la plus ridicule » de tous les temps.

M. Glen a déclaré dimanche à l’émission Sophy Ridge de Sky News que le Royaume-Uni n’interviendrait pas dans les affaires intérieures de la Russie.

Il a ajouté : « C’est évidemment une situation très instable en Russie, mais c’est fondamentalement une affaire interne.

« Et nous avons évidemment exhorté, aux côtés de nos alliés… à ce que les intérêts civils soient évidemment pris en compte.

« Ce n’est pas une question dans laquelle nous interviendrons, mais nous observons et surveillons évidemment la situation de manière très attentive.

« Rien n’a changé en ce qui concerne la position du gouvernement britannique sur le soutien à l’Ukraine. »

Cependant, la veuve d’Alexandre Litvinenko, Marina, a suggéré que cette attitude suggère que les dirigeants occidentaux restent réticents à l’idée que Vladimir Poutine se retire.

Elle a déclaré à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC : « Ils acceptent des Ukrainiens dans un autre pays qu’ils ont soutenu, mais ils veulent toujours garder Poutine, et au moins avoir une sorte de contrôle sur la Russie.

« (Après ce qui s’est passé samedi) nous pouvons le voir, Poutine ne contrôle rien. Si vous voulez empêcher la Russie de s’effondrer, vous devez faire sortir Poutine d’ici.

Dimanche, la secrétaire des communautés fantômes, Lisa Nandy, a déclaré à Sophy Ridge que le gouvernement devrait « faire à peu près ce qu’il fait » lorsqu’on l’interroge sur la situation.

Elle a déclaré que les événements suggèrent qu’il est « clair que l’Ukraine est en train de gagner la guerre ».

Le ministre fantôme a poursuivi : « Nous devons maintenant nous assurer que tous les alliés de l’OTAN ne se tiennent pas seulement aux côtés du président Zelensky et de l’Ukraine pour envoyer un message clair au président Poutine, que nous serons là et avec le peuple ukrainien jusqu’à ce que la guerre soit terminée. gagné. »

L’ancien chef d’état-major britannique Lord Dannatt a averti au programme qu’une nouvelle attaque contre Kiev pourrait avoir lieu si les troupes de M. Prigozhin le suivaient en Biélorussie, dont le gouvernement a soutenu l’invasion russe de l’Ukraine.

Pendant ce temps, l’ancien chef d’état-major de la défense, Lord Richards, a averti que le Royaume-Uni risquait de « sous-estimer terriblement » la Russie et ses forces armées.

Lord Dannatt a déclaré : « Apparemment, il a quitté la scène pour aller en Biélorussie, mais est-ce la fin de Prigozhin et du groupe Wagner ? Le fait qu’il soit parti en Biélorussie est, je pense, un sujet de préoccupation.

« Ce que nous ne savons pas, ce que nous découvrirons dans les prochaines heures et jours, c’est… combien de ses combattants sont réellement partis avec lui.

« S’il est allé en Biélorussie et a gardé une force de combat efficace autour de lui, il représente alors à nouveau une menace pour le flanc ukrainien le plus proche de Kiev, là où tout cela a commencé le 24 février de l’année dernière.

« Bien qu’il semblerait que cette affaire soit close, je pense qu’elle est loin d’être close et que les répliques se répercuteront pendant un certain temps.

« Ils (l’Ukraine) doivent surveiller ce flanc très attentivement et s’assurer qu’ils disposent d’unités de manœuvre telles qu’ils pourraient repousser une nouvelle attaque venant de la Biélorussie. »

Lord Richards a déclaré à Times Radio : « Il me semble que nous avons risqué de sous-estimer lamentablement la Russie et ses forces armées.

« Il ne semble pas que l’Ukraine ait été capable de l’exploiter pour réaliser ce qu’elle veut faire et ce qu’elle doit faire, c’est-à-dire… une grande pénétration des lignes russes.

« Et je soupçonne que même si cela peut encore arriver, dans lequel nous nous trouvons, malgré l’état d’affaiblissement, sans doute de (Vladimir) Poutine, nous sommes ici pour un long voyage.

« Et c’est en fait le pire des mondes pour l’Occident. »

L’ancien officier du MI6, Christopher Steele, a déclaré à l’émission : « Ce qui a changé, je pense, c’est que Vladimir Poutine a perdu son autorité et sa légitimité en Russie et a été contesté d’une certaine manière, oui, il a réussi à s’en sortir pour le moment.

« Voir les événements se dérouler en Russie hier et la vitesse à laquelle la situation a semblé devenir incontrôlable doit être très préoccupant pour Poutine et les gens qui l’entourent. »

Edward Lucas, conseiller principal au Centre d’analyse des politiques européennes, a déclaré à The World This Weekend de BBC Radio 4 que le Royaume-Uni devait se préparer à une Russie post-Poutine « profondément dangereuse et imprévisible ».

Il a déclaré: «Nous serons confrontés à toutes sortes de dilemmes et de difficultés et nous devons commencer à réfléchir dès maintenant à la manière dont nous les traitons.

« Et c’est tout, craignons-nous que la Russie ne tombe dans les bras de la Chine ? Va-t-il y avoir désintégration ? Deviendra-t-il complètement fasciste ? Aurons-nous une longue période de confusion et de chaos ? Vont-ils utiliser leurs armes nucléaires comme monnaie d’échange pour essayer d’obtenir des choses ?

« Et ce sont toutes les questions auxquelles nous devrions nous attaquer et je ne le vois tout simplement pas dans la plupart des capitales occidentales.

« Nous sommes peut-être confrontés à une décennie ou plus de relations avec une Russie profondément dangereuse et imprévisible sans même le genre de certitude superficielle que nous avons d’avoir Poutine au pouvoir. »