La tour UBCO du centre-ville de taille réduite dévoilée au conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

Le bâtiment qui sera bientôt le plus haut de Kelowna aura trois étages de moins que prévu initialement.

Le Conseil a approuvé les permis d’aménagement pour la tour du campus du centre-ville d’UBC Okanagan à 43 étages. Le bâtiment, proposé pour le 550, avenue Doyle, a d’abord été présenté au conseil à 46 étages.

“Bien que cela représente un écart par rapport à la carte des hauteurs du centre-ville du Plan communautaire officiel (OCP) de 2040, qui suggère une hauteur de 26 étages, l’OCP a également une politique qui soutient l’augmentation de la hauteur”, a déclaré Trisa Atwood, urbaniste. “La politique 4.4.3 stipule que si une proposition contient des avantages significatifs pour les citoyens de Kelowna, elle doit être prise en compte pour une hauteur supplémentaire qui s’applique dans ce cas.”

Atwood a noté que ces avantages comprennent des logements locatifs, un établissement postsecondaire dans un centre urbain socialement connecté et une conception architecturale exceptionnelle. Le conseiller Luke Stack a déclaré que le projet est une amélioration substantielle et un gain pour le centre-ville.

« Je tiens également à remercier le demandeur de l’avoir réduit de quelques étages et d’avoir écouté les préoccupations du conseil et les préoccupations du public. »

Le bâtiment abritera des espaces universitaires aux niveaux un à huit et 473 appartements locatifs aux niveaux 12 à 43.

«Cela répond à plusieurs de nos objectifs, 473 logements locatifs, c’est incroyable», a déclaré le conseiller Loyal Wooldridge. « Normalement, nous en approuvons environ 955 par an, c’est-à-dire la moitié en un après-midi.

Atwood a déclaré au conseil qu’il y avait actuellement une liste d’attente de 1 300 personnes pour un logement étudiant sur le campus principal d’UBCO. La tour du centre-ville abritera des programmes de soins infirmiers et de travail social avec 500 étudiants éligibles au logement. La hauteur du bâtiment était encore une préoccupation pour certains membres du conseil.

« Mais je suis impressionné par le projet dans son ensemble, a déclaré le conseiller. Mohini Singh. “Je pense que c’est un coup d’État pour nous d’avoir une université de classe mondiale en plein cœur de notre centre-ville.”

Bien qu’il ait qualifié de «changeur de jeu» le fait d’avoir UBCO au centre-ville, le comté. Charlie Hodge était le seul à voter contre le développement.

“Je n’arrive toujours pas à dépasser la hauteur, je pense que c’est exagéré”, a ajouté Hodge. «Je pense aussi que cela crée une concurrence pour d’autres logements étudiants potentiels au centre-ville. Je pense que l’accent devrait être mis sur l’éducation d’abord et le logement ensuite lorsqu’il s’agit de ce projet particulier.

Hodge a également déclaré qu’il estimait que le développement était contraire à l’OCP.

“J’ai quelques inquiétudes concernant la sécurité, et bonne chance avec le parking, j’espère que cela fonctionnera.”

