La tour s’agrandit face à l’opposition sur Telegraph Hill, à San Francisco

Certains résidents n’ont jamais été satisfaits des projets du 955 Sansome Street, à commencer par la demande préliminaire de sept étages en 2021 pour le terrain d’angle près de Telegraph Hill à San Francisco. Depuis lors, trois itérations sont passées par le service de planification, augmentant régulièrement à chaque fois pour atteindre dix étages, puis seize et maintenant 24 étages. La demande de projet indique que la proposition « vise à restaurer et à revitaliser un site sous-utilisé tout en fournissant des logements à plus forte densité indispensables à la ville ».

Aralon Properties est le développeur du projet.

Dans une lettre publique partagée en août 2021, Telegraph Hill Dwellers, une organisation de quartier, a déclaré au promoteur dans une lettre publique : « nous craignons que votre bâtiment, tel que proposé sur 8 étages, soit excessivement haut et massif ». En octobre 2021, le Waterfront Action Committee s’est opposé à la proposition révisée de 120 pieds, affirmant qu’« un bâtiment de 40 pieds aurait toujours de l’espace pour un nombre similaire d’unités ». En 2022, le service de planification a rejeté un appel déposé par WAC. Une troisième itération a vu le jour pour 102 unités réparties sur 16 étages en septembre de l’année dernière.

Handel Architects est responsable de la conception. Les rendus du projet révèlent une tour intercalaire équilibrée avec une façade de mur-rideau grillagée au-dessus d’un podium revêtu de métal en bronze et de granit. Haendel a partagé les deux passages suivants décrivant la conception proposée :

Les aspects formels du projet sont pensés pour entrer en résonance et en dialogue avec le tissu industriel dans lequel il s’inscrit. Des métaux robustes et de la pierre moulée sont combinés avec des panneaux extérieurs en béton préfabriqué de forme unique pour créer une façade hautement travaillée qui fait écho à la nature manufacturière et industrielle du passé du quartier. Le long de la rue Sansome, la base du bâtiment est articulée pour créer un mur de rue adapté à l’échelle de la rue Sansome. La volumétrie proposée s’inspire du développement successif du quartier riverain au fil du temps. Aux niveaux inférieurs, le projet présente du métal et de la maçonnerie dans des cadres allongés, en harmonie avec les entrepôts typiques observés le long de la rue Sansome. La volumétrie aux niveaux supérieurs conserve les cadres industriels allongés, mais dans une orientation verticale plutôt qu’horizontale pour offrir une échelle plus résidentielle, répondant à la nature résidentielle de Telegraph Hill au-delà tout en conservant le caractère du quartier riverain.

La structure devrait produire environ 278 900 pieds carrés, dont 230 500 pieds carrés pour les logements, 14 000 pieds carrés pour les commerces de détail, 34 500 pieds carrés pour les voitures et 1 340 pieds carrés pour les vélos. Un stationnement sera inclus pour 140 voitures utilisant des gerbeurs au sous-sol et au rez-de-chaussée. Un parking pour 130 vélos sera inclus au deuxième étage qui, en raison de la pente spectaculaire de la propriété, est relié au hall résidentiel au niveau de la rue le long de la rue Vallejo.

La proposition pourrait créer environ 132 appartements disponibles à la propriété. Les unités varieront, avec 113 deux chambres et 19 trois chambres.

La proposition utilise le programme State Density Bonus de concert avec le projet de loi 1287 de l’Assemblée, c’est-à-dire AB1287, pour augmenter la capacité résidentielle de 100 % par rapport au projet de zonage de base de 66 unités. Environ 26 unités, soit 40 % de toutes les unités de base, seront désignées comme abordables. Les nouveaux plans comprendront 16 unités pour les ménages gagnant jusqu’à 80 % du revenu médian de la région et 10 pour les ménages gagnant jusqu’à 120 % de l’AMI.

La structure de 24 étages s’élèvera à 266 pieds au-dessus de la rue, soit environ 300 pieds au-dessus du niveau de la mer. La hauteur totale sera à peu près aussi haute que le sommet de Telegraph Hill, qui mesure environ 285 à 300 pieds. La propriété de 0,4 acre se trouve à proximité de l’Embarcadero et à moins d’un demi-mile de la pyramide Transamerica, autrefois le plus haut bâtiment de la ville.

La demande de projet prévoit que la construction coûtera environ 65 millions de dollars, un chiffre qui n’inclut pas tous les coûts de développement. Le calendrier estimé pour l’inauguration des travaux n’a pas encore été établi.

