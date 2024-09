La tour résidentielle de Vincent Callebaut inspirée de l’ADN forme une forêt verticale à Taipei

Tao Zhu Yin Yuan, certifié LEED Platinum, est situé dans la ville de Taipei

Situé dans un quartier privilégié de TaipeiTao Zhu Yin Yuan est un Résidentiel tour conçue par Vincent Callebaut Architectures. La forme distincte en double hélice du bâtiment, inspirée de la structure de l’ADN et rappelant un papillon déployant ses ailes, intègre une technologie verte avancée et des systèmes passifs, avec un accent principal sur l’absorption du carbone et la résilience climatique.

D’une superficie de plus de 8 000 m², ce projet certifié LEED Platinum favorise la coexistence entre nature et architecture, avec 21 étages qui pivotent de 4,5 degrés, transformant les terrasses en jardins privés luxuriants. Devenu une forêt verticale dans la ville, le projet abrite plus de 10 000 plantes tout en absorbant jusqu’à 130 tonnes de dioxyde de carbone par an, faisant du bâtiment un purificateur d’air urbain.



Vincent Callebaut Architectures empile des terrasses vertes en rotation

Tao Zhu Yin Yuan s’inspire de Tao Zhu Gong, personnage chinois ancien connu pour sa sagesse et son altruisme. Le nom du projet évoque ces idéaux, en reliant le passé à une vision d’un avenir plus durable. Basé à Paris Vincent Callebaut Architectures dispose sur 21 étages, chacun tourné de 4,5 degrés, d’unités réparties dont deux appartements où les terrasses se transforment en jardins privés de 167 mètres carrés.

Conformément aux normes LEED, l’équipe maximise la connexion entre les espaces humains et naturels, à l’intérieur comme à l’extérieur. La flore soigneusement choisie du bâtiment, gérée par l’arboriculteur « docteur des arbres », le Dr Feng-Chun Jan, reflète l’engagement de l’équipe en faveur de la biodiversité. En sélectionnant des espèces d’arbres indigènes à forte absorption de carbone adaptées au climat de Taipei, la conception assure à la fois un équilibre écologique et un attrait visuel distinct dans la ville, attirant même diverses espèces comme les pies bleues et les écureuils, favorisant un écosystème urbain. Pour soutenir cette verdure, un système de récupération des eaux de pluie stocke jusqu’à 500 tonnes d’eau, réduisant ainsi la consommation d’eau extérieure de 100 %. Il contribue également de manière significative à la réduction du carbone, absorbant jusqu’à 130 tonnes de CO2 par an.



Étant donné la fréquence des typhons à Taïwan, l’équipe a effectué des tests de vent et de pluie sur la végétation, simulant des conditions météorologiques extrêmes pour sélectionner des espèces résistantes au vent et à la sécheresse. En outre, ils ont optimisé les méthodes d’ancrage pour assurer la stabilité des arbres, protéger le bâtiment et minimiser les pertes liées aux catastrophes. Avec 68 pieux de fondation profonds et 48 plots d’isolation sismique incurvés en EPS, le Tao Zhu Yin Yuan est construit pour résister à des tremblements de terre de magnitude 7. Sa conception résistante au vent comprend des fenêtres hautes performances et des barrières anti-inondation, assurant une protection contre les événements météorologiques extrêmes.

À l’intérieur, les résidences sont équipées de systèmes de filtration d’air avancés, d’ascenseurs à commande vocale et de fenêtres offrant une vue à 270 degrés, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur tout en renforçant la connexion entre les résidents et la nature environnante. La conception sans colonnes offre des espaces intérieurs flexibles, avec des unités disposées de manière à maximiser la surface utile.



la tour résidentielle présente une forme distincte en double hélice

L’efficacité énergétique joue également un rôle essentiel dans les activités de Tao Zhu Yin Yuan. Le verre feuilleté creux et les matériaux de rupture de pont thermique en aluminium réduisent la consommation d’énergie de la climatisation, tandis que les systèmes d’éclairage LED et les pompes à chaleur à double effet contribuent à des économies d’énergie globales de 30 à 40 %. Les panneaux solaires et les éoliennes sur le toit du bâtiment génèrent de l’énergie renouvelable, soutenant les installations publiques du bâtiment.

Conçue pour durer des siècles, la structure de Tao Zhu Yin Yuan minimise son empreinte carbone à long terme en réduisant le besoin de reconstruction future. Le projet fait également largement appel à des matériaux de construction écologiques, favorisant ainsi ses objectifs de durabilité. Grâce à sa fusion de conception écologique, de résilience et d’efficacité énergétique, Tao Zhu Yin Yuan représente un modèle pour les futurs développements urbains qui recherchent l’harmonie entre les humains et la nature.



