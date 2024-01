La tour Nagoya Mirai est comme la tour Eiffel à Paris – mais vous pouvez dormir à l’intérieur

Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si vous aviez la chance de passer la nuit à l’intérieur de la Tour Eiffel à Paris ? Même si ce n’est pas possible, vous pouvez désormais au moins vous rapprocher d’une telle expérience au Japon.

Ressemblant beaucoup à la Tour Eiffel, la tour Mirai de Nagoya, haute de 180 mètres (construite en 1954), et le parc Hisaya Odori qui l’entoure ont été entièrement rénovés en 2020, créant ainsi un magnifique site touristique. Le Tour Mirai et The Tower Hotel présente désormais de superbes illuminations animées et est accompagné d’un grand étang de réflexion entouré d’innombrables boutiques et restaurants chics.

Le joyau de la rénovation a été de transformer un étage de la structure en un hôtel appelé L’Hôtel de la Tour. Nagoya n’est pas une destination touristique bien connue. Cependant, la ville a considérablement changé ces dernières années et des attractions telles que cet hôtel unique et les vastes rénovations de la tour et de ses environs font de la ville une étape digne d’intérêt lors d’un passage de Tokyo à Kyoto.

La tour Nagoya Mirai est désormais un bien culturel matériel du Japon

La tour Chubu Electric Power Mirai de Nagoya — vue ici dans son étang réfléchissant — a été construite en 1954 et a été la première tour radio consolidée construite au Japon. Photo : Annie/iStock

La tour Mirai était officiellement connue sous le nom de tour de télévision de Nagoya jusqu’à ce qu’elle soit achetée par Chubu Electric et rebaptisée Chubu Electric Mirai Tower en 2021. Elle a été construite en 1954 et a été conçue par le célèbre architecte japonais Tachu Naito. C’est la plus ancienne tour de télévision du Japon. Quatre des cinq tours de radiodiffusion qu’il a conçues (la tour de Tokyo, la tour Tsutenkaku, la tour de télévision de Sapporo et la tour Mirai) sont désormais chacune un Yukei Bunazai (biens culturels matériels) du Japon. Un bien culturel matériel est protégé par la loi japonaise sur la protection des biens culturels. Il existe pour protéger les structures, les peintures, les sculptures, l’artisanat, la calligraphie, les livres, les documents, les objets archéologiques et autres objets similaires ayant une valeur culturelle historique ou artistique importante.

“… de nombreuses chambres présentent quelque chose de tout à fait unique : les poutres structurelles de la tour dépassent des murs et disparaissent dans les sols des chambres d’hôtel.”

Comme si passer la nuit dans une tour emblématique n’était pas assez intéressant, de nombreuses chambres présentent quelque chose de tout à fait unique : les poutres structurelles en fer de la tour dépassent des murs et disparaissent dans les sols des chambres d’hôtel. Si vous êtes amateur d’architecture, cette caractéristique de l’hôtel suscitera sûrement votre intérêt.

Artistes Tokai présentés à l’hôtel

Dans l’une des chambres du Tower Hotel. Photo de : Tower Hotel

Les intérieurs de l’hôtel et des chambres sont décorés d’œuvres d’art fantastiques réalisées par des artistes de la région de Tokai.

Vous pouvez voir des œuvres originales par Asuka Miyata, Masao Shirasawa, Fumi Imamura, Washio Tomoyuki, Hiraki Sawa et Hiroshi Sugito (un élève du célèbre artiste Yoshitomo Nara).

Il existe une grande variété d’art, depuis les œuvres éclectiques jusqu’aux œuvres d’une beauté discrète. Mon préféré du groupe est le travail d’Asuka Miyata, une artiste du tricot et du textile, qui produit une partie de son art à l’aide de machines à tricoter industrielles.

Que faire dans et autour de l’hôtel

Une vue à couper le souffle : en regardant le Tower Hotel à Nagoya. Photo : James Rogers

Une fois installé à l’hôtel, vous aurez probablement envie de sortir et d’explorer la ville.

La zone entourant la gare de Sakae est connue comme le centre-ville de Nagoya et regorge d’une infinité de restaurants, de bars et de boutiques à explorer. Cependant, vous n’avez pas besoin de vous éloigner de la tour pour vous amuser. En dessous se trouve la célèbre chaîne de restaurants-bar Hub. La plupart des hubs des grandes villes peuvent devenir très fréquentés le week-end, mais cette succursale dispose également d’un espace extérieur pour prendre l’air frais et avoir de l’espace pendant que vous prenez quelques verres.

En ce qui concerne les autres restaurants, en plus d’avoir de nombreuses options dans le parc Hisaya Odori entourant la tour, vous pouvez également profiter de la nourriture et des boissons à l’intérieur de la tour elle-même.

Les premier, deuxième et quatrième étages font tous partie du Tower Hotel. Le premier étage abrite un café et un restaurant décontractés. Au deuxième, se trouve une salle de banquet qui peut être louée pour des événements et des mariages. Au troisième étage se trouve un espace de travail sympa avec un café et des salles de conférence qui peuvent être utilisées pour des événements professionnels, de loisirs ou pour socialiser. Cet étage abrite également un autre restaurant doté d’un système audio développé par le célèbre Kazuyuki Ishii. Enfin, le quatrième étage accueille l’hôtel lui-même, une galerie d’art et son restaurant, Glycine, où vous pourrez déguster une fine cuisine française.

À l’extérieur, la tour est entourée de grands espaces verts permettant à chacun de s’asseoir et de se détendre. Ces zones sont toujours pleines de gens qui se prélassent avec des amis ou même s’allongent et profitent simplement du soleil.

Bien sûr, vous pouvez également monter au sommet de la tour et avoir une vue spectaculaire sur la ville depuis l’observatoire de la tour. De plus, une fois le soleil couché, vous pourrez profiter de la nouvelle illumination animée de la tour.

Le Tower Hotel offre une expérience unique en passant la nuit dans un monument japonais qui propose des chambres aux caractéristiques intérieures inimitablement intéressantes.

Alors, avant de descendre du train à grande vitesse pour votre trajet Tokyo-Kyoto, pensez peut-être à un arrêt à Nagoya pour y séjourner.

Hôtel Tower, Nagoya

La toile: https://thetowerhotel.jp/en/

Téléphone : 052-953-4450

Adresse : 1-3-6 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, préfecture d’Aichi ( Google Map )

Transports en commun : depuis la gare de Nagoya, prenez le métro Higashiyama jusqu’à la station Sakae (5 minutes, 210 ¥) et marchez quatre minutes jusqu’à l’hôtel.

Prix ​​des chambres : les prix varient considérablement selon la date, le jour de la semaine et le style de la chambre. Cependant, en dehors des heures de pointe, une chambre standard pour deux personnes commence à 36 818 ¥ par nuit, tandis qu’une chambre comportant la poutre structurelle de la tour à l’intérieur coûte 43 364 ¥.

Le Dr James Rogers est un professeur d’université qui a publié des livres et plus de 50 articles sur la linguistique et les études japonaises.

