La tour des graffitis de Los Angeles suscite des étincelles de la part de Rick Caruso alors que le bureau du maire se démène – The Hollywood Reporter

C’est l’éléphant de 30 étages sur l’horizon de Los Angeles – et apparemment personne, y compris la maire Karen Bass, n’a décidé quoi faire à ce sujet. Le développement de luxe Oceanwide Plaza se trouve à côté de Crypto.com Arena, vacant et à moitié terminé depuis 2019, lorsque son développeur chinois, ayant déjà dépensé 1,1 milliard de dollars, s’est retrouvé à court d’argent.

En décembre, trois tagueurs de Los Angeles – Akua, Sour et Castle – sont entrés par effraction dans la plus haute des trois tours d’Oceanwide et ont peint leurs noms à la bombe sur ses fenêtres allant du sol au plafond. Cette cascade audacieuse a servi de signal de batte au reste de la communauté des graffitis de Los Angeles, y compris au prolifique tagueur Endem, qui rêvait de voir son propre nom en lettres majuscules de 13 pieds de haut ornant le bâtiment.

«Beaucoup de gens m’ont contacté sur Instagram», explique Endem. « Du genre : « Qu’est-ce qui se passe avec ce bâtiment ? C’était le sujet de toutes les discussions au sein de la communauté, mais personne n’avait les couilles pour le faire. »

Cependant, tout cela a changé le 3 février, lorsque Endem et son équipe du NCT ont contourné le seul et âgé agent de sécurité du site, ont grimpé 28 étages en soufflant et ont ajouté leur propre signature sur Oceanwide Plaza. Des dizaines d’autres tagueurs ont suivi. En 24 heures, une tour entière avait été couverte ; le 6 février, tous les trois l’avaient fait.

Des images de drones montrant les tours désormais peintes à la bombe ont rapidement proliféré sur les réseaux sociaux. La communauté des graffitis de Los Angeles, quant à elle, était ravie de ce qu’elle avait accompli : la tour était visible à des kilomètres dans toutes les directions, y compris derrière Trevor Noah lors des Grammy Awards. “Nous sommes entrés en tant que Chevaliers de la Nuit – tous vêtus de noir foncé, avec de lourds sacs à dos remplis de bombes aérosols”, explique Street Graff, un vidéaste de graffitis qui a documenté l’opération. “Maintenant, il représente notre belle communauté de graff.”

Le nouveau monument de Los Angeles était né, que cela plaise ou non aux résidents. Le débat fait rage : certains le vantent comme un événement artistique spontané qui met en lumière la crise du logement dans la ville ; d’autres le dénoncent comme du vandalisme et de la criminalité déchaînée, sans parler d’une énorme horreur.

La question est maintenant de savoir ce qu’il adviendra des tours. Faut-il les démolir ? La ville doit-elle s’en emparer, les achever et les transformer en logements sociaux ? Ou resteront-ils pendant des décennies comme des « tours fantômes », du genre de celles qui surplombent les villes économiquement ravagées et rappellent constamment ce qui aurait pu se passer ?

Le 9 février, le conseil municipal de Los Angeles a voté une mesure visant à nettoyer et sécuriser les bâtiments et à desservir Oceanwide avec le projet de loi – qui pourrait être jusqu’à 4 millions de dollars. Si Oceanwide ne s’y conforme pas d’ici le 17 février, les contribuables de Los Angeles seront probablement obligés de payer. Un problème : Oceanwide est désormais en faillite, suite à un krach immobilier massif en Chine évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars américains qui a également fait tomber Evergrande, le plus grand promoteur immobilier du pays.

Rick Caruso, 65 ans, promoteur milliardaire de The Grove, de l’Americana et de Palisades Village et ancien candidat à la mairie de Los Angeles, se moque de la stratégie de la ville en matière de gestion des graffitis : « Cela va jusqu’à la profondeur, à mon avis, de la stupidité du leadership de la ville », dit Caruso. « Ils ne comprennent pas la situation actuelle. C’est peut-être parce qu’aucun d’entre eux n’a jamais été en affaires, mais à qui vont-ils envoyer la facture ?

Caruso attribue la situation d’Oceanwide à « un grand nombre de mauvaises politiques » en vigueur depuis des années : « Je l’ai exprimé à maintes reprises au maire Garcetti : Los Angeles est trop dépendante de l’argent venant de Chine. Les marchés immobiliers du centre-ville, en particulier autour de South Park, étaient principalement constitués de monnaie chinoise. C’est vraiment une mauvaise chose que l’une des plus grandes villes du monde dépende d’une seule source de financement pour le développement. Ce n’est pas ainsi que se construisent les grandes villes.

« L’autre problème est que nous sommes entrés dans l’idée selon laquelle l’activité criminelle peut d’une manière ou d’une autre être expliquée et acceptée », poursuit-il. « Et franchement, c’est une manifestation de politiques faibles, qui ne tiennent pas les criminels pour responsables d’actes criminels, ce qui donne aux gens la permission de faire des choses parce qu’il n’y a aucune responsabilité. »

Quant à l’ancien rival politique de Caruso, le maire Bass n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur cette histoire. Un assistant de Bass, Zach Seidl, maire adjoint des communications, a fourni cette déclaration à THRqui fait allusion à Des BASE Jumpers aperçus en train de sauter des tours: « Actuellement, la Ville s’efforce de prévenir les risques dangereux, potentiellement mortels. des cascades qui risquent également la vie des Angelenos sur les trottoirs. Angelenos pourrait tomber ou être repoussé et nous travaillons pour éviter cela tout en tenant le propriétaire du bâtiment responsable de ces dépenses.

