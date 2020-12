Les archéologues ont révélé une nouvelle découverte horrible dans une « tour de crânes » aztèque à Mexico qui contient les restes de 119 personnes, y compris des femmes et des enfants « sacrifiés aux dieux » et des guerriers capturés aux rivaux de l’empire.

La nouvelle découverte a été annoncée après la découverte d’une section est du Huei Tzompantli avec la façade extérieure, cinq ans après la découverte du côté nord-est.

Selon l’Institut national d’anthropologie et d’histoire, les restes sont des personnes soupçonnées d’avoir été capturé des guerriers ennemis tandis que d’autres auraient pu être tués lors de sacrifices rituels pour apaiser les dieux.

L’archéologue Barrera Rodriguez a déclaré: «Bien que nous ne puissions pas déterminer combien de ces individus étaient des guerriers, certains étaient peut-être des captifs mis de côté pour des cérémonies sacrificielles.

La tour de 4,7 mètres de diamètre est située dans la zone du Templo Mayor, l’un des principaux temples de la capitale aztèque Tenochtitlan, devenue plus tard Mexico et remonte au 15ème siècle.

On pense que la tour fait partie du Huey Tzompantli, un ensemble massif de crânes qui ont fait peur aux conquistadores espagnols lorsqu’ils ont capturé la ville sous Hernan Cortes et ont mentionné la structure dans des récits contemporains.

Plus de 600 crânes ont maintenant été trouvés, les autorités mexicaines le décrivant comme «l’une des découvertes archéologiques les plus importantes du pays depuis des années».

«À chaque étape, le Templo Mayor continue de nous surprendre», a déclaré la ministre de la Culture, Alejandra Frausto, dans un communiqué.

«Le Huei Tzompantli est, sans aucun doute, l’une des découvertes archéologiques les plus impressionnantes de notre pays ces dernières années.

En Méso-Amérique, le sacrifice humain était considéré comme un moyen d’assurer la pérennité de l’univers et pour cette raison les experts considèrent la tour comme «un bâtiment de vie plutôt que de mort».

La tour a été découverte pour la première fois en 2017, lorsque les archéologues ont trouvé plus de 650 crânes recouverts de chaux et des milliers de fragments dans l’édifice cylindrique près du site du Templo Mayor, l’un des principaux temples de la capitale aztèque Tenochtitlan, devenue plus tard le Mexique. Ville.

L’anthropologue biologique Rodrigo Bolanos et l’archéologue Ingrid Trejo travaillent à la découverte de plus de 650 crânes dans le Templo Mayor

Les historiens racontent comment les têtes coupées des guerriers capturés ornaient le tzompantli, ou casiers à crânes, trouvés dans un certain nombre de cultures mésoaméricaines avant la conquête espagnole.

Rodrigo Bolanos, un anthropologue biologique avait déclaré à l’époque: « Nous n’attendions que des hommes, évidemment des jeunes hommes, comme le seraient les guerriers, et le problème avec les femmes et les enfants, c’est que vous penseriez qu’ils n’iraient pas à la guerre. , ‘

La tour se trouvait au coin de la chapelle de Huitzilopochtli, dieu aztèque du soleil, de la guerre et des sacrifices humains.

Dans un rituel typique, les victimes sacrificielles étaient emmenées au sommet du temple où quatre prêtres les déposaient sur une dalle de pierre.

L’abdomen de la victime était ouvert par un cinquième prêtre à l’aide d’un couteau de cérémonie en silex pour couper à travers le diaphragme et ouvrir la poitrine.

Le prêtre attrapait le cœur et le déchirait, battant toujours.

Il serait ensuite placé dans un bol tenu par une statue du dieu honoré, et le corps jeté dans les escaliers du temple en atterrissant sur une terrasse à la base de la pyramide.

Pour la reconsécration de la Grande Pyramide de Tenochtitlan en 1487, les Aztèques ont rapporté avoir sacrifié environ 80 400 prisonniers en quatre jours.

Les historiens pensent que ce chiffre est peut-être une exagération.