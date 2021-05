La tour de Gaza s’effondre en direct derrière un journaliste de la BBC alors que des bombes pleuvent du ciel

CECI est le moment où une tour de Gaza s’effondre en direct derrière un journaliste de la BBC, alors que des bombes tombent du ciel.

Le journaliste arabe de la BBC, Adnan Elbursh, a rendu compte de la scène mercredi, à propos de la poursuite des combats meurtriers entre Israël et les militants palestiniens.

8 Elbursh a continué à rapporter en direct alors que les bombes frappaient

8 Une troisième bombe frappe la ville derrière l’émission, cette fois, une explosion plus forte qui explose à la base d’une haute tour

L’émission a eu lieu au milieu d’une semaine au cours de laquelle Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes alors que 9 000 soldats de réserve ont été appelés au milieu de l’escalade de la violence avec le Hamas.

Au moins 119 Palestiniens sont morts dans les violences à ce jour, dont 31 enfants et neuf femmes.

Elbursh semble recevoir un signal de quelqu’un derrière la caméra, alors qu’il avance, s’écartant du champ de tir, juste avant qu’une bombe ne frappe le sol dans la ville derrière lui, faisant dériver des panaches de fumée dans le ciel.

La caméra effectue un zoom avant pour capturer l’action, et Elbursh continue sa diffusion.

Quelques secondes plus tard, une deuxième bombe peut être entendue exploser, et plus de fumée émerge à gauche de l’endroit où la première bombe a frappé.

Elbursh peut être entendu continuer à parler en arabe. Le présentateur Mohamed Seif le coupe alors, avec des légendes comme suit: «Adnan, ça va? Veuillez mettre fin au live si vous êtes en danger ».

« Je peux voir que les grèves sont juste en face de chez vous. »

La caméra passe à un autre plan, et une bombe frappe la ville derrière l’émission, cette fois, une explosion plus forte qui explose à la base d’une grande tour.

Le bloc commence instantanément à s’effondrer à la suite de l’explosion.

Un mélange de voix s’exprime sur la vidéo, avec des légendes qui défilent à nouveau sur l’écran.

«Adnan? Demanda Seif.

«Le bâtiment s’est effondré. Il a été abattu », fut sa réponse.

Seif a déclaré: «J’espère que vous allez bien. Il semble y avoir eu des coups de semonce et maintenant le bâtiment est totalement visé ».

8 L’attaque à la bombe touche la base d’un immeuble à Gaza

8 Le bâtiment s’effondre alors que la diffusion en direct se poursuit

8 Israël a lancé 600 frappes aériennes, appelant des avertissements aux dirigeants ennemis pour qu’ils évacuent des civils quelques minutes avant que des tours entières ne soient abattues

« Donc, une frappe israélienne sur le bâtiment Al-Shorooq à Gaza, comme notre journaliste l’a dit. »

Le Hamas a lancé plus de 1 800 roquettes depuis la bande côtière palestinienne bloquée cette semaine.

Les chars et les soldats israéliens continuent de se masser à la frontière et 9 000 soldats de réserve ont été recrutés pour soutenir une offensive terrestre planifiée.

Mais les combattants du Hamas enfouis dans des positions défensives sont certains d’opposer une résistance féroce si une telle mission est lancée – faisant craindre un bain de sang.

Les forces israéliennes seraient confrontées à des combats brutaux de porte à porte et à une course d’obstacles mortelle de bombes et de pièges.

Pendant ce temps, les militants palestiniens ont continué à tirer des salves de roquettes. Hier soir, 220 autres ont été déchaînés, le Hamas se vantant d’avoir suffisamment d’armes stockées pour continuer les barrages pendant deux mois.

Israël a lancé 600 frappes aériennes, appelant des avertissements aux dirigeants ennemis pour qu’ils évacuent des civils quelques minutes avant que des tours entières ne soient abattues. Plusieurs gros bonnets du Hamas sont morts.

Le nombre de morts confirmé s’élève à 119 Palestiniens tués – dont 31 enfants et 19 femmes, avec 830 blessés.

Neuf Israéliens ont été tués, dont un soldat et un garçon de six ans.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une offre de cessez-le-feu du Hamas faite via la Russie et a averti que les frappes contre l’ennemi arabe de l’Etat juif «augmenteraient en force».

Des affrontements de rue entre des foules juives et israélo-arabes, qui vivaient auparavant côte à côte, ont éclaté, augmentant les craintes d’une guerre civile totale.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a ordonné un «renforcement massif» de la sécurité pour réprimer certains des pires troubles internes observés depuis la création d’Israël il y a 73 ans.

Le président israélien Reuven Rivlin a même appelé une radio par téléphone pour lancer un appel émotionnel au calme.

Il a supplié: « Veuillez arrêter cette folie. »

8 Une image satellite illustrant la destruction à Gaza de la semaine du conflit Crédit: AP

8 Un manifestant palestinien lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans le camp de Shuafat pour réfugiés palestiniens hier soir Crédit: AFP