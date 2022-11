La tour controversée de Kelowna aura des logements accessibles

Le conseil de Kelowna est sur le point de signer une entente de logement réalisable pour un gratte-ciel controversé en cours de construction sur le site de l’ancien détachement de la GRC.

La ville conclura un accord avec 350 Doyle Avenue Holdings Inc. pour considérer 10% des 259 unités résidentielles (26 studios) à un «taux de location réalisable».

Un rapport du personnel au conseil utilise les données du recensement de 2020 pour déterminer le loyer annuel maximum actuel à 2 050 $ par mois.

Si le conseil approuve, l’accord sera enregistré sur le titre et les permis de développement délivrés.

Le projet a été au centre de la controverse depuis sa création, y compris un doublement des étages, de 13 à 25, et le Kelowna Legacy Group réclamant des «accords en coulisses» pour le faire approuver.

En juillet 2022, le conseil a voté 6 contre 2 en faveur du rezonage de la propriété pour permettre la construction de la tour avec les conseillers Charlie Hodge et Mohini Singh contre.

Le Conseil examinera l’entente sur le logement réalisable lors de sa réunion du 21 novembre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalDéveloppement de la ville de Kelowna