La tour chinoise Dance Of Light est l’un des bâtiments les plus tordus au monde

Écrit par Toyin Owoseje, CNN

L’une des tours les plus tordues au monde a été dévoilée à Chongqing, en Chine.

La tour Dance Of Light, conçue par le cabinet d’architecture Aedas et achevée cette année, mesure 180 mètres (590 pieds) de haut et présente une façade torsadée qui imite la forme des aurores boréales, selon un communiqué de presse.

Situé sur Xingfu Plaza dans le quartier Jiangbei de Chongqing, le bâtiment utilise la forme simple et élégante des façades à double courbure pour donner l’impression que le bâtiment est tordu, a déclaré la société.

Selon Ken Wai, directeur du design global d’Aedas, la façade “n’est pas seulement une expression de perspective, mais aussi un moyen de protection qui sculpte les espaces intérieurs”.

La tour Dance Of Light a été conçue par le cabinet d’architecture Aedas. Le crédit: Arch-Exist

Les concepteurs se sont inspirés des aurores dansantes – les rayons et les spirales des aurores polaires souvent observées dans l’Arctique et l’Antarctique – la lumière joue donc un rôle clé dans l’accentuation de la forme tordue de la structure. La vue de la tour varie sous différents angles lorsque la lumière se reflète et se penche sur les façades en verre.

“Quand la nuit tombe, la façade incurvée présente des reflets qui font allusion à la silhouette dansante d’une ballerine”, a déclaré Aedas dans le communiqué de presse.

“Le toit du podium prolonge une déclaration cohérente de torsion coulissante de haut en bas, faisant écho à la géométrie de la tour et conservant un style architectural cohérent.”

Aedas dit que la tour a un “angle de torsion” allant jusqu’à 8,8 degrés par étage. Le crédit: Arch-Exist

Les gratte-ciel tordus ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie grâce aux progrès des programmes informatiques de construction, d’ingénierie et d’architecture.

Le Turning Torso, de l’architecte espagnol Santiago Calatrava et construit en 2005 à Malmo, en Suède, a été le premier gratte-ciel tordu qui a présenté le style innovant de l’architecture.

D’autres bâtiments tordus populaires incluent les tours Absolute World de MAD Architects, situées au Canada et achevées en 2012, ainsi que la tour Cayan de 306 mètres de haut (1 004 pieds de haut) à Dubaï, conçue par Skidmore, Owings & Merrill et achevée. en 2013.

La tour mesure 180 mètres (590 pieds) de haut. Le crédit: Arch-Exist

Selon Aedas, la tour Dance Of Light a un “angle de torsion” allant jusqu’à 8,8 degrés par étage, ce qui, selon le studio, est près de 1,5 fois plus que toute autre tour de très grande hauteur.

“En tant qu’espace public ouvert, la tour a tous les mérites pour être une icône de la ville, en particulier la torsion importante de la façade est remarquable”, a ajouté Wai.