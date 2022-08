La toundra fait l’objet d’une refonte indispensable et réussit l’atterrissage – Shaw Local

Les fans de Toyota attendent depuis longtemps d’avoir un nouvel «amour? pour le pick-up pleine grandeur Tundra et l’année modèle 2022 offre une refonte complète qui comprend de nouvelles options dans le département du groupe motopropulseur.

J’ai récemment testé la toute nouvelle édition 1794 du Toyota Tundra, qui est la variante de finition haut de gamme qui rend l’attrait robuste du Tundra de base un peu moins bourru et beaucoup plus sophistiqué. Il est difficile de dire au revoir à ce V8 costaud qui était dans les générations précédentes, mais le nouveau groupe motopropulseur ne laissera personne le souhaiter.

Bien que le raffinement ne soit pas nécessairement ce que recherchent les propriétaires de camionnettes pleine grandeur, du moins au début, peu de gens peuvent crier au scandale lorsqu’ils se glissent dans l’une des versions haut de gamme de toutes les offres de la concurrence. Qu’il s’agisse de sièges en cuir souple, de commandes électriques pour les sièges et les stores (et juste tout), ou même de quelques touches de chrome raffinées à l’extérieur, les micros de luxe sont vraiment une chose.

Superbes looks

Le Tundra a la posture dynamique que chaque camionnette pleine grandeur semble posséder. À l’avant, on ne peut ignorer la présence de l’énorme calandre chromée et des accents qui donnent le ton à l’appétit d’aventure de ce Tundra.

Ce que j’aime le plus dans le nouveau look du Tundra, ce sont les lignes de style à l’avant et à l’arrière qui adoptent une approche ciselée vers l’intérieur pour créer un caractère distinct pour le Tundra. Il est un peu plus arrondi que certaines des lignes de toit des concurrents les plus bloquants et les angles des montants A et C créent beaucoup d’aérodynamisme.

Mon testeur 1794 comportait de magnifiques jantes en aluminium usiné de 20 pouces qui allaient de pair avec les autres accents chromés à l’extérieur. Les rétroviseurs latéraux sont grands mais pas trop étendus pour créer un problème avec l’entrée et les espaces restreints.

Style intérieur

La première chose que vous reconnaissez lorsque vous vous glissez dans l’habitacle spacieux du Tundra est le cuir ultra-souple qui orne les sièges avant et arrière. Les sièges dans les deux rangées sont chauffés et c’est vraiment un plus les matins froids du Midwest. La ventilation garde également les choses au frais dans les deux rangées. Le volant est chauffant et l’habitacle comporte plusieurs prises de courant.

J’adore les touches de garniture en noyer américain. C’est une sensation tellement élégante pour le Tundra et moins c’est définitivement plus quand il s’agit de l’impact de ce grain de bois délicat et percutant dans tout l’habitacle.

Le nouveau tableau de bord est parfaitement agencé avec tous les interrupteurs, boutons et boutons nécessaires à portée de main du conducteur. Attendez-vous à voir des compartiments de rangement dans tout l’intérieur, en plus d’un chargeur de téléphone sans fil dans la console.

L’édition 1794 est livrée avec un énorme système d’infodivertissement à écran tactile de 14 pouces et un système audio JBL à 12 haut-parleurs qui tire pleinement parti des capacités sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Mon testeur comportait un moniteur de vue panoramique et une sélection de mode de conduite pour différents types de terrain. Il comprenait également un énorme compteur numérique de 12,3 pouces avec un affichage de jauge sélectionnable. Un système de guidage de secours de remorque avec Toyota Straight Path Assist pour faciliter les manœuvres avec une remorque est une excellente fonctionnalité si vous remorquez.

Performance

Le nouveau Tundra offre trois options de groupe motopropulseur ainsi qu’une propulsion arrière et 4 roues motrices :

• Moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant 348 chevaux et 405 livres-pieds de couple

• V6 biturbo offrant 389 chevaux et 479 livres-pied de couple

• L’hybride i-Force Max combine le V6 biturbo avec un moteur électrique pour délivrer une puissance de 437 chevaux et 583 livres-pied de couple.

Les trois groupes motopropulseurs sont jumelés à une transmission automatique à 10 vitesses qui est partagée sur toute la gamme Tundra. Mon testeur comportait la variante du moteur central et ses 4 roues motrices 17/22/19 mpg. L’hybride obtient une ville impressionnante de 20 mpg, une autoroute de 24 mpg et une combinaison de 22 mpg avec une propulsion arrière.

À 58 390 $, l’édition 2022 du Tundra 1794 est le pick-up chic et haut de gamme que les autres concurrents nationaux proposent depuis une décennie. Cela a autant sa place au country club que sur le chantier. Le pick-up Tundra a toujours manqué du confort supplémentaire et des avantages technologiques offerts par les autres fabricants nationaux, mais cette édition 1794 est une carte de visite pour un nouvel engagement de Toyota envers son pick-up pleine grandeur.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction d’articles sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.