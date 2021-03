« Pouvez-vous croire cela? Sir Alex, après la saison triplée, est assis dans un avion pour un gamin de 16 ou 17 ans et vient dans son petit club [on the] à la périphérie de Stockholm, a une conversation pendant plus d’une heure avec les autres entraîneurs là-bas.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy