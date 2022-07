La touche Midas de Wiegman fait de l’Angleterre une force formidable à l’Euro 2022

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Un test de coronavirus négatif pour l’entraîneur Sarina Wiegman quelques heures avant le quart de finale de l’Angleterre avec l’Espagne pourrait s’avérer avoir été le plus grand positif jusqu’à présent de l’Euro 2022 pour les hôtes.

Wiegman avait été isolée de son équipe pendant cinq jours avant l’affrontement à Brighton, supervisant l’entraînement à distance et derrière un masque.

Menées 1-0 dans les huit derniers contre une équipe réputée pour sa capacité à garder le ballon, les Lionnes avaient besoin d’inspiration de leur entraîneur néerlandais.

La présence de Wiegman sur la ligne de touche a contribué à changer le jeu alors que les remplaçantes Alexia Russo et Ella Toone se sont combinées pour égaliser à six minutes de la fin, ce qui a permis à l’Angleterre de rester en vie.

La superbe frappe de Georgia Stanway en prolongation a ensuite envoyé les Lionnes à une quatrième demi-finale consécutive de tournoi majeur.

Ces trois voyages précédents dans les quatre derniers se sont soldés par une défaite.

Mais il y a une confiance croissante que Wiegman est la différence entre cette équipe anglaise et celles qui l’ont précédée.

L’ancienne professeure d’éducation physique de 52 ans a un bilan parfait à l’Euro, remportant 10 matchs sur 10 après avoir guidé ses Pays-Bas natals vers le titre il y a cinq ans.

L’Angleterre a dû attendre plus d’un an entre Wiegman acceptant le poste en août 2020 et sa prise en charge en septembre 2021 en raison de ses engagements avec les Néerlandais aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cependant, elle s’est avérée valoir la peine d’attendre.

L’Angleterre est invaincue en 18 matchs depuis son arrivée – après avoir perdu six des 10 précédents.

Les résultats ont donné à Wiegman le courage de ses convictions.

Les cinq buts de Beth Mead en phase de groupes n’ont pas empêché l’attaquant d’Arsenal d’être éliminé avec moins d’une heure de jeu face à l’Espagne.

La meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre, Ellen White, a également été sacrifiée, tout comme Fran Kirby, qui avait été l’étincelle créative la plus constante des Lionnes lors des phases de groupes.

“Nous parlons de tous les scénarios et nous sommes préparés pour tous”, a déclaré Wiegman.

« Cela commence par la qualité des joueurs. Nous avons tellement de qualité dans notre équipe qu’il est plus facile de faire des remplacements parce que vous savez que les nouveaux joueurs peuvent faire la différence.

– ‘La liberté de jouer –

Pourtant, il est de plus en plus évident que Wiegman fait la différence pour transformer pour la première fois les talents du football féminin anglais en vainqueurs de tournois.

“Nous avons toujours un plan de match, mais c’est de pouvoir s’exprimer en tant que joueur”, a déclaré Millie Bright à propos du changement de culture depuis l’arrivée de Wiegman.

“Sarina a un truc où le joueur sur le ballon est celui qui prend la décision.

« Vous avez le contrôle. C’est une chose que j’ai vraiment aimée à propos de son arrivée.

« Vous ne vous sentez pas obligé de jouer une certaine passe ; c’est votre décision et l’équipe va avec. Si c’est faux, vous apprenez à prendre une meilleure décision la prochaine fois. Pouvoir jouer comme ça me donne confiance. Je me sens vraiment libre.

Cette liberté a brillé lorsque Bright a remporté le titre de joueur du match contre l’Espagne.

La tâche de l’Angleterre n’est pas plus facile avec la Suède, la deuxième équipe classée au monde, qui se présentera en demi-finale devant une foule de 30 000 spectateurs à Sheffield mardi.

Mais ils apparaissent comme une force formidable avec la combinaison d’une grande richesse de talents, d’un manager de classe mondiale et du soutien d’une nation derrière eux.