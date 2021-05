La touche Midas de Tuchel à Chelsea donne une justification totale à Abramovich et la décision d’abandonner Lampard

La victoire de samedi à Manchester City, championne de Premier League, était la dernière d’une liste croissante de réalisations impressionnantes de Tuchel depuis que l’Allemand a succédé à Frank Lampard fin janvier.

Jusqu’à la troisième place du classement, avec une finale de la FA Cup contre Leicester City le week-end prochain et une pièce maîtresse de la Ligue des champions contre City à la fin du mois, la vie est à nouveau belle à Stamford Bridge.

Même si Tuchel est arrivé avec la réputation d’être l’un des opérateurs les plus astucieux du football mondial, peu auraient imaginé l’effet qu’il a eu sur les rangs de Chelsea.

Le club londonien est devenu l’une des équipes les plus difficiles à battre du continent, Tuchel tirant le meilleur parti des signatures estivales coûteuses, faisant confiance aux diplômés de l’académie au sang bleu tels que Mason Mount et réintégrant les vétérans mis à l’écart sous Lampard.

Mettant de côté l’aberration d’un martèlement à domicile par West Brom le mois dernier, Tuchel est invaincu lors de ses 15 autres matches de Premier League en charge. La défaite en milieu de semaine du Real Madrid a réservé à Chelsea une première finale de Ligue des champions en neuf ans, et la victoire sur Guardiola’s City samedi a répété un exploit qu’ils avaient réalisé en demi-finale de la FA Cup en avril.

Les statistiques largement partagées sur les réseaux sociaux ont mis en évidence le bilan de Tuchel lorsqu’il a affronté certains des plus grands noms d’Europe dans l’abri de l’opposition. En moins de quatre mois à Chelsea, les hommes de Tuchel ont battu leurs rivaux menés par Zinedine Zidane, Pep Guardiola (deux fois), Jurgen Klopp, Diego Simeone (deux fois), Jose Mourinho et Carlo Ancelotti. Le bilan défensif des Blues est tout aussi accrocheur, avec 11 draps propres en 16 matchs de Premier League sous l’Allemand.

C’est loin des derniers jours fatidiques du mandat de Lampard. La défaite 3-1 à domicile de Chelsea contre City le 3 janvier était parmi les plus bas lors d’une descente glissante le 3 janvier. Cette performance – et le gouffre en classe ce jour-là à Londres – a martelé à quel point Chelsea était loin de l’équipe d’élite de la Premier League. .

Avance rapide jusqu’à samedi, et même avec deux équipes largement remaniées par rapport à leurs héroïques en milieu de semaine de la Ligue des champions, il était évident que Chelsea pouvait à nouveau le mélanger avec City comme quelque chose se rapprochant de leurs égaux.

Tuchel s’en félicite à juste titre, mais il devrait également être réservé à l’homme qui a pris la décision de le mettre en pirogue. Chaque semaine qui passe, la décision du propriétaire des Blues, Roman Abramovich, de faire ses adieux à Lampard semble de plus en plus justifiée.

« Impitoyable » est devenu un cliché lorsqu’il est jumelé à Abramovich, mais d’autres propriétaires ont peut-être hésité à appuyer sur la gâchette, espérant que, en tant que légende du club avec du crédit dans la banque d’une première saison respectable en tant que manager, Lampard pourrait changer les choses.

En réalité, cela n’a jamais semblé probable. Au lieu de cela, la dépense de 220 millions de livres sterling sur les nouveaux talents sanctionnée par Abramovich cet été semblait de plus en plus menacée d’être gaspillée car Chelsea semblait peu probable même d’obtenir une place dans le top quatre. C’était une décision douloureuse, mais Lampard devait partir et l’oligarque russe le savait.

Il est encore tôt sous Tuchel, et Chelsea pourrait encore terminer la saison les mains vides, mais les signes sont que l’Allemand semble être la personne idéale dans l’ouest de Londres.

De plus en plus fatigué des querelles politiques dans les coulisses de l’ancien club du PSG, Tuchel aurait reçu le simple mandat d’apporter des titres au Bridge, et tout le monde le laissera simplement. Pour un homme qui veut juste entraîner, cela devrait convenir à Tuchel jusqu’au terrain d’entraînement.

En effet, Tuchel a récemment admis qu’il n’avait aucun contact avec son patron russe milliardaire – mais ce fait est peu problématique pour le joueur de 47 ans.

« Je suis presque sûr qu’il aime ce qu’il voit et qu’il aime les résultats, et c’est ce qu’il mérite ». Tuhchel a déclaré avant que son équipe ne se prépare à jouer à City ce week-end.

Pour les fans de Chelsea à la recherche de bons présages, de nombreux signes indiquent que cela pourrait être leur année en Europe. La dernière fois qu’ils ont remporté la Ligue des champions en 2012, un entraîneur est venu à mi-chemin de la saison (Roberto Di Matteo remplaçant Andre Villas-Boas) avant de voir les géants espagnols en demi-finale (à cette occasion à Barcelone).

Dites ce que vous voulez de la culture de recrutement et de licenciement d’Abramovich, mais cela a déjà porté ses fruits pour son club et les a maintenant à portée d’un deuxième titre en Ligue des champions.

🔵 Chelsea a atteint son 3e #UCL finale – toutes les saisons où ils ont changé de manager2007-08 Mourinho ➡️ Grant2011-12 Villas-Boas ➡️ Di Matteo2020-21 Lampard ➡️ Tuchel pic.twitter.com/nxXJY2ZBbJ – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 5 mai 2021

Après avoir retardé le couronnement de City en Premier League, l’attention s’est inévitablement tournée vers ce que cette cravate pourrait nous dire à propos de la pièce maîtresse imminente entre les deux hommes le 29 mai, prévue pour Istanbul mais qui pourrait être déplacée vers les côtes britanniques.

«La victoire nous donne confiance mais, comme je l’ai déjà dit, ce résultat ne changera rien au [Champions League] final, » Dit Tuchel après. «La finale est un jeu tout à fait unique et vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer.

«Vous devez être bien préparé, nous aurons à nouveau des changements, ils auront à nouveau des changements, mais nous arriverons avec la connaissance que nous sommes capables de battre City.»

Les deux entraîneurs ont sonné les changements, Guardiola effectuant neuf échanges dans son onze de départ de l’équipe qui a vaincu le Paris Saint-Germain et Tuchel changeant cinq visages dans son alignement. Des départs rares ont été attribués à Nathan Ake pour City et au jeune Billy Gilmour pour Chelsea.

Le résultat aurait pu se dérouler très différemment si Sergio Aguero n’avait pas fait un hachage embarrassant de sa tentative de pénalité de Panenka, mais Chelsea a montré du courage et de l’endurance – caractéristiques sous Tuchel – pour se remettre dans le jeu après avoir marqué un but, puis le gagner avec une grève éraflée tardive de Marcos Alonso.

L’Espagnol est révélateur de la touche magique de Tuchel, ayant été écarté sous Lampard mais ramené dans le giron sous l’Allemand. Ailleurs, l’arrivée d’été coûteuse Kai Havertz – un remplaçant inutilisé contre City – a commencé à montrer des aperçus plus cohérents de son potentiel stellaire. L’arrivée de son compatriote allemand Werner reste exaspérante devant le but, mais sa volonté d’aider le vainqueur de Chelsea samedi montre sa valeur à l’équipe même lorsqu’elle ne marque pas.

Poursuivant une tendance initiée par Lampard, Tuchel a continué à s’appuyer fortement sur le maestro du milieu de terrain Mount – et a également montré un amour acharné, mais une touche tendre en cas de besoin, comme en témoignent ses protestations et son étreinte avec Callum Hudson-Odoi au coup de sifflet final.

Le retour à la pleine forme de N’Golo Kante a sans aucun doute aidé la cause de Tuchel, le Français étant immense ces dernières semaines et détenant probablement la clé d’une conclusion réussie de la saison.

Tuchel a marché directement sur le terrain pour donner à Hudson-Odoi quelques conseils amicaux après avoir battu Man City. pic.twitter.com/HdkJK4vsbq – ESPN FC (@ESPNFC) 8 mai 2021

Mais qu’il s’agisse de faire tourner les joueurs pour des matchs comme celui de samedi ou de faire des appels au onze de départ pour des réunions de la Ligue des champions, Tuchel a toujours mis le personnel et le plan de match à la bonne place de son équipe. Il les prépare au succès d’une manière que Lampard échoue de plus en plus à faire.

Pour sa part, le patron de City, Guardiola, a promis de tirer des leçons après la dernière défaite contre Tuchel and Co, et son équipe aura eu beaucoup à mâcher avant de rencontrer à nouveau Chelsea.

🗣 « Il m’a donné la tactique pour la finale de la Ligue des champions, maintenant je le sais » 🤣Pep Guardiola révèle de quoi il parlait à Thomas Tuchel avant le coup d’envoi pic.twitter.com/M6HAMzQgQl – Football Quotidien (@footballdaily) 8 mai 2021

Guardiola i Tuchel. Així han estat uns à 10 minutes. pic.twitter.com/R5PgUXtnV5 – Pol Ballús (@polballus) 8 mai 2021

Vous soutiendriez le Catalan pour faire exactement cela, et il convient de rappeler que City était sans l’homme clé De Bruyne, absent de l’équipe de la journée, tandis que la cavalerie de Phil Foden et d’Ilkay Gundogan – si impressionnante cette saison – n’est arrivée que tard dans le match. . Riyad Mahrez ne s’est pas du tout levé du banc.

Les deux équipes apporteront de grands changements pour le 29 mai, et il reste encore beaucoup de football à jouer avant cette date. Samedi n’a pas fourni de réponses à de nombreuses questions que les fans et les experts réclamaient avant la finale de la Ligue des champions.

Ce qu’il a fait, cependant, était d’offrir encore plus de preuves – si nécessaire – de la revitalisation de Chelsea sous Tuchel et de la grande menace qu’ils représentent pour sombrer le rêve de City d’un tout premier titre en Ligue des champions.

Pour cela, Abramovich mérite une part équitable du crédit pour la démarche qu’il a faite pour se passer de Lampard et installer l’Allemand dans la pirogue.