La totalité envoûtante de l’amour de Kay Sage et Yves Tanguy

Il est déjà assez difficile de forger un mariage réussi lorsqu’un seul artiste est impliqué – et encore moins deux. Mais les artistes mariés constituent un phénomène qui, bien qu’inhabituel, n’est pas totalement anormal. Une monographie à venir, Kay Sage & Yves Tanguy : Anneau de Fer, Anneau de Laine (édité par Victoria Noel-Johnson et Marzina Marzetti et publié par Skira avec la Helly Nahmad Gallery) met en lumière l’une de ces relations, ainsi que les peintures surréalistes produites pendant et influencées par leur union.

Le couple s’est marié en 1940, alors qu’ils avaient tous deux la quarantaine, ce qui leur a laissé suffisamment de temps pour établir séparément leur propre vision artistique. La monographie se concentre sur la rencontre de leurs esprits, mettant l’accent sur leur chimie interpersonnelle et l’impact qu’elle a eu sur leurs paysages internes et artistiques.





Kay Sage, « Ring of Iron, Ring of Wool » (1947) (image fournie par le Mint Museum)



Yves Tanguy, d’origine française, s’est passionné pour le discours surréaliste à Paris dans les années 1920 et a passé sa vie à peaufiner des paysages imaginés peuplés de formes biomorphiques typiques de ce mouvement. Kay SageLe travail de est plus linéaire et architectural : ses compositions oniriques sont remplies de cadres de fenêtres, de murs et de statues fragmentés et de tissus drapés. Lorsqu’on les regarde ensemble, une vision complémentaire émerge, unie par des palettes boueuses, des fonds à ciel ouvert et une absence presque totale de figuration humaine.

Anneau de fer, anneau de laine met davantage l’accent sur Sage en tant qu’acte de correction historique. Bien que quelque peu reconnue à son époque, sa carrière de peintre a été, sans surprise, entravée par les normes de genre de son époque, ainsi qu’éclipsée par les la renommée de son partenaire au sein de la scène surréaliste. Le livre retrace l’histoire militante de Sage : elle s’est consacrée à la géopolitique tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale, qui menaçait particulièrement ses collègues français à mesure que l’occupation nazie progressait. Elle a cofondé la Société pour la préservation de la culture européenne en 1939, qui a facilité la fuite d’artistes, dont Tanguy, Gordon Onslow Ford et finalement André Breton, de la France vers New York.





Kay Sage, « Contraband » (1961) (image fournie par Karen Fuchs)



Lorsque son attention n’était pas absorbée par l’activisme, elle partageait ses énergies entre la peinture et l’écriture de pièces de théâtre, la publication de poèmes et l’écriture de mémoires, Oeufs de Chine (1955) – tout en défendant farouchement le travail de son mari, jusqu’à et après sa mort inattendue en 1955.

Le titre du livre et celui qui l’accompagne exposition à la galerie Helly Nahmad est empruntée à une peinture éponyme de Sage faisant référence au septième anniversaire de mariage du couple. Comme peuvent en témoigner ceux d’entre nous qui côtoient des artistes, les mêmes caractéristiques qui peuvent les rendre difficiles peuvent aussi les rendre convaincants : la passion, l’émotivité torride et l’expressivité déchirante. Parfois, cette profondeur de sentiment peut être trop forte – comme cela semble être le cas pour Sage, qui a fait au moins une tentative infructueuse de se suicider après la mort soudaine de Tanguy, et qui a finalement mis fin à ses jours en 1963.





Photographie de Tanguy et Sage dans Le magazine Time (1954) (photo d’Edward Saxe, image fournie avec l’aimable autorisation Le magazine Time)



«Après avoir connu Yves, tout ce qui n’était pas Yves a été effacé», écrit Sage dans une lettre à Heinz Henghes le 6 novembre 1959, citée dans la monographie. “Je ne peux rien dire de plus que de dire que je ne crois pas qu’il y ait jamais eu d’amour et de compréhension aussi total et dévastateur qu’il y en a eu entre nous. C’était simplement une fusion de deux êtres en une totalité aveuglante.

Qu’il s’agisse d’une romance éternelle ou d’un cas édifiant de double obsession, Anneau de fer, anneau de laine est un souvenir détaillé et fascinant de deux vies artistiques qui ont grandi ensemble, produisant une œuvre fantastique qui capture la surréalité qui accompagne toutes les tentatives humaines de se comprendre et de se connecter l’une avec l’autre.





Kay Sage, « Les licornes sont descendues vers la mer » (1948) (image fournie par le Philadelphia Museum of Art)



