La tortue rend le chien en colère avec ses bouffonneries

Les médias sociaux sont une plaque tournante de vidéos amusantes sur les animaux. Il offre aux téléspectateurs certains des clips les plus originaux que l’on puisse trouver n’importe où sur Internet. Une de ces vidéos est récemment devenue virale. Il montre une tortue criant après un chien pendant que le chien s’occupe de ses propres affaires. Cependant, après avoir été incité, le chien commence à attaquer la tortue.

La légende se traduit vaguement par “La tortue est définitivement fan de Nawazuddin Siddiqui. Par conséquent, il a touché la mort et est revenu. La vidéo montre la tortue hurlant sur le chien à plusieurs reprises pendant que le chien est assis à côté de lui, faisant de son mieux pour ne pas réagir. Cependant, comme la tortue continue à faire de même, le chien, dans un accès de rage, l’attaque en lui tenant le visage dans la gueule.

La tortue ne s’arrête pas même après avoir été attaquée une fois. Il continue à crier sur le chien et l’incite davantage à se saisir par le cou pour la deuxième fois. Pour embêter encore plus le chien, la tortue rentre sa tête à l’intérieur de la carapace lorsque le chien l’attaque. À un moment donné, la tortue mord même l’oreille du chien, pour l’exaspérer davantage.

La vidéo virale, publiée le 24 septembre, a recueilli près de 2 lakh vues. La vidéo a été partagée sur la plateforme de micro-blogging par l’officier IPS Arif Shaikh.

Après avoir regardé la vidéo, les gens ont sympathisé avec le chien et ont suggéré que la tortue harcelait constamment le chien. Un utilisateur a également fouillé l’agent IPS.

@PetaIndia @pfaindia @Manekagandhibjp un IPS célébrant et publiant du sarcasme sous le couvert de la maltraitance des animaux. Le propriétaire de la tortue et du chien devrait être tenu pour avoir incité et filmé leurs instincts animaux. L’agent IPS doit être sensibilisé à ne pas publier une telle vidéo graphique

— Aditi (@adimeow18) 25 septembre 2022