La torsion ‘Pathaan’ de Jaffer à Kohli, Rohit ne joue pas le deuxième ODI contre WI

Alors que Hardik Pandya sortait au tirage au sort pour le deuxième ODI contre les Antilles à la Barbade, il y avait de l’anticipation dans l’air. Le capitaine remplaçant a ensuite précisé qu’en effet Rohit Sharma ne jouait pas avec Virat Kohli. L’Inde a réussi à décrocher le premier match après avoir fait face à quelques défis. Ishan Kishan a exceptionnellement bien performé avec la batte pour aider l’Inde à chasser un total de 114. Les visiteurs seraient désireux de décrocher la série avec une deuxième victoire consécutive.

Le skipper indien Hardik Pandya a déclaré au moment du tirage au sort: « Nous cherchions à battre en premier. Nous voulons voir combien nous pouvons marquer sur ce terrain qui est un peu haut et bas. Rohit et Virat jouent constamment au cricket. , donc ils se reposent dans ce jeu. Ils peuvent être frais pour le troisième ODI. Je pense que quand vous sortez quelqu’un pour 115, c’est bon signe. Notre rattrapage a été impressionnant, mais nous pouvons nous améliorer dans certains domaines. Sanju et Axar viennent pour Rohit et Virat. »

L’ancien ouvreur indien Wasim Jaffer a donné une tournure amusante au duo qui ne jouait pas. « Rohit et Virat regardent depuis le vestiaire. #WIvIND » a-t-il posté avec une photo de Salman Khan et Shahrukh Khan du film ‘Pathaan’.

Le skipper WI Shai Hope a déclaré au moment du tirage au sort : « Nous allons jouer en premier, nous avons vu ce qui s’est passé lors du dernier match. Les conditions aideront les quilleurs. Nous avons deux matchs à jouer, nous devons donc gagner celui-ci pour rester en vie. Cela a été un peu imprévisible. Les deux équipes doivent jouer sur la même surface. Nous devons jouer en premier et les mettre sous pression. Powell, Drakes est absent, Alzarri et Keacy sont dedans.

Antilles (Playing XI) : Brandon King, Kyle Mayers, Alick Athanaze, Shai Hope(w/c), Shimron Hetmyer, Keacy Carty, Romario Shepherd, Yannic Cariah, Gudakesh Motie, Alzarri Joseph, Jayden Seales

Inde (Playing XI) : Shubman Gill, Ishan Kishan (w), Sanju Samson, Hardik Pandya (c), Suryakumar Yadav, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Umran Malik, Mukesh Kumar.

Avec entrées ANI