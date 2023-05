La torsion de choc sur I’m A Celeb voit des camarades de camp face à d’anciens rivaux

Les patrons de I’M A Celebrity donneront une autre tournure énorme à ses camarades de camp en Afrique du Sud lorsque demain soir, chaque star de la série reviendra au camp pour un dernier procès d’horreur.

Cela signifie que les anciens rivaux de I’m a Celeb se retrouveront face à face dans le cadre du parc national Kruger pour reprendre l’expérience et régler les comptes – et faire face à un dernier procès d’Ant et Dec.

TVI

Gillian sera de retour pour un dernier essai aux côtés de ses anciens camarades de camp[/caption] Érotème

La légende de Corrie Andy est également de retour au camp[/caption]

Une source a déclaré: « Jamais auparavant tous les acteurs n’étaient revenus au camp, c’est donc un vrai régal pour les téléspectateurs, sans parler des quatre derniers.

«Tout le monde, des premiers sortants Gillian McKeith et Shaun Ryder à Toff et Andy Whyment, est de retour, l’air revigoré et bien nourri.

« Mais Ant et Dec gâchent l’ambiance avec une dernière tâche pour les onze campeurs. »

Les quatre derniers reviennent au camp tout juste sortis du nouveau look Celebrity Cyclone pour trouver les célébrités expulsées assises autour du feu.

L’une des quatre remarques : « Vous avez tous l’air si propres ! »

Un autre dit: « Nous pensions juste que nous allions nous asseoir autour du feu, mais j’ai l’impression que je viens de recevoir la plus grosse injection de soul food, l’énergie de tout le monde est à nouveau en hausse. »

Et un troisième ajoute : « C’est un vrai remontant pour moi de vous voir tous. »

Dans les scènes, qui se déroulent dans l’émission de demain soir, la légende de Corrie Andy dirige le groupe dans un chœur de la chanson « Je ne veux pas manger de riz ».

Puis Ant et Dec plantent la fête avec des nouvelles pour les quinze visages célèbres, réunis pour le spécial All Stars préenregistré.

Alors que les quatre célèbrent l’arrivée à la dernière étape de l’émission, les animateurs disent : « Nous ne vous avons pas seulement ramené pour une conversation. »

Regardez les retombées dans l’émission de demain soir à 21h sur ITV1 et ITVX.